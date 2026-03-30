Alivio para Cuba: Rusia envió la ayuda que la isla más esperaba

En medio de una crisis energética que viene asfixiando a la isla desde hace meses, Cuba recibió este lunes una noticia que esperaba con urgencia: la llegada del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin', cargado con 100.000 toneladas de crudo.

El arribo del buque abre una ventana de alivio para un país que necesita combustible para sostener la generación eléctrica y atenuar una cadena de apagones que ya afecta la vida cotidiana y la actividad económica.

Según informó el Ministerio de Transporte de Rusia , el barco ya se encuentra en Cuba y debía descargar en el puerto de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana. "En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas", señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax. El 'Anatoli Kolodkin', vinculado a la corporación Sovkomflot, había partido el 9 de marzo desde el puerto ruso de Primorsk .

La llegada del cargamento tiene un peso especial porque se trata del primer envío de crudo que recibe Cuba en más de dos meses. En ese lapso, la falta de suministros profundizó el racionamiento de combustibles, complicó la generación de energía y dejó a la isla en una situación cada vez más delicada. Distintos reportes señalaron que este volumen podría cubrir durante varias semanas parte de las necesidades energéticas cubanas.

Con 100.000 toneladas de crudo a bordo, el envío aparece como una ayuda clave para Cuba en medio de los apagones y la falta de combustible.

El desembarco del petróleo ruso también expone un giro en la postura de Washington. El 29 de enero, Donald Trump había firmado una orden ejecutiva para amenazar con aranceles a los países que abastecieran de petróleo a Cuba. Más tarde, una licencia temporal del Departamento del Tesoro flexibilizó ciertas operaciones con crudo ruso en tránsito, pero dejó expresamente afuera a Cuba.

Sin embargo, este domingo el propio Trump avaló la llegada del cargamento y descomprimió una tensión que había crecido durante las últimas semanas. "¡Tienen que sobrevivir!", dijo el mandatario al referirse a la posibilidad de que la isla recibiera crudo ruso. Luego agregó: "No me molesta (...) tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa".

El cambio de criterio de la Casa Blanca se conoció poco después de versiones publicadas por The New York Times y confirmadas luego por distintos reportes internacionales, en momentos en que Moscú buscaba asistir a La Habana con combustible y ayuda humanitaria. Rusia ya había anticipado días atrás que estaba enviando combustible a Cuba con ese objetivo, en un contexto marcado además por la presión internacional sobre varios buques ligados a la llamada "flota fantasma".

En paralelo, otro barco asociado a suministros rusos para la isla, el 'Sea Horse', cambió su rumbo este mes y terminó en aguas venezolanas, lo que había agravado todavía más la incertidumbre sobre el abastecimiento cubano. Por eso, la llegada del 'Anatoli Kolodkin' no solo representa una entrega concreta de petróleo: también aparece como un respiro político y económico para un país que venía funcionando al límite.