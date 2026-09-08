Alemania acusa el "impactante" triunfo de la ultraderecha en las elecciones

La excanciller Angela Merkel calificó hoy en Alemania de "sencillamente impactante" el triunfo electoral del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, en el este del país. Merkel fue la primera mujer en ser canciller federal de Alemania, conservadora, gobernando el país desde 2005 hasta 2021.

"Como miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), se me parte el corazón", declaró al referirse a los pobres resultados de su partido, que redujo a la mitad su porcentaje de votos con respecto a las anteriores elecciones de 2021, cayendo al 17,2 % (por el 43,8 % de la AfD).

"Se trata de un punto de inflexión, un verdadero punto de inflexión, que estamos viviendo en la historia de la República Federal de Alemania", agregó la exlíder conservadora en una feria digital organizada por la empresa Deutsche Telekom en Colonia.

Merkel aconsejó adoptar otro tipo de comunicación para llegar mejor a la población y explicar mejor los avances. Según ella, "dirigirse a los ciudadanos de forma individual" ha cobrado más importancia que antes, por lo que los partidos democráticos deben buscar ahora un contacto más estrecho con los ciudadanos y las ciudadanas.

La excanciller destacó como preocupante que, para muchos ciudadanos, los hechos ya no tengan tanta importancia y que, en su lugar, se apele a los sentimientos en Alemania .

Como ejemplo, citó la afirmación —que, según ella, es un hecho— de que en Sajonia-Anhalt ha descendido el desempleo y ha aumentado la prosperidad individual. "Y entonces el candidato principal (Ulrich Siegmund, de la AfD) dice: 'Puede ser, pero no es así como es percibido'".

Ulrich Siegmund, referente de Alternativa para Alemania, vencedor. Foto Efe

"Los sentimientos toman el control"

Merkel consideró que no se debe permitir que una actitud así se convierta en mayoritaria.

"El avance de la Ilustración consistió en que la sociedad en su conjunto pudiera ponerse de acuerdo sobre los hechos", comentó.

Si ahora los sentimientos toman el control y los hechos dejan de considerarse lo más importante, sostuvo la exlíder de la CDU, esa realidad supondría un retroceso para la civilización. Dpa