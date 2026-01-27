Alarma por mosquitos vampiro en Brasil: por qué se les dice así y cuál es el riesgo

Científicos alertan que la pérdida de biodiversidad está cambiando el comportamiento de los mosquitos, que ahora pican más a personas.

Ante la reducción de la vegetación, los mosquitos comenzaron a recurrir a la sangre humana.

La degradación de la mata atlántica en el litoral de Brasil está empujando a los mosquitos a cambiar de dieta. Investigaciones científicas alertan sobre un aumento de picaduras en personas y posibles riesgos sanitarios ya que estos insectos, que históricamente se alimentaban de una amplia variedad de animales, están recurriendo cada vez más a la sangre humana. Es por esto que se los llama "mosquitos vampiro".

¿Por qué los mosquitos recurren cada vez más a la sangre humana? Este creciente fenómeno está directamente vinculado a la reducción de la vegetación y a la pérdida de la biodiversidad en la mata atlántica, el bosque tropical que se extiende entre Brasil, Paraguay y Argentina.

Según explican los científicos, la presión humana sobre el ecosistema desplaza a las especies animales que servían de hospedadores naturales. Ante esa escasez, los zancudos encuentran en las personas una fuente de alimento más cercana y disponible.

¿Por qué la destrucción del bosque cambia el comportamiento de los mosquitos? La mata atlántica alberga cientos de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y peces. Sin embargo, la expansión humana redujo el ecosistema a cerca de un tercio de su superficie original. Este retroceso tiene un efecto en cadena.

Una investigación publicada en la revista Frontiers in Ecology and Evolution señala que, al disminuir la diversidad de hospedadores, los mosquitos ajustan su comportamiento alimentario y aumentan su contacto con los humanos.