"A veces no sé cómo ayudarle": Marc Cucurella, el jugador de la selección española al que el diagnóstico de autismo de su hijo le cambió la vida

No es posible perderle la pista a la larga melena rizada que corre de lado a lado del campo de fútbol en cualquiera de los partidos jugados por España en esta Copa del Mundo.

Su propietario, el defensa español Marc Cucurella, acaba de ser fichado por el Real Madrid, a dónde llegará la próxima temporada procedente del Chelsea británico. Allí celebraba sus goles saltando como un pingüino.

"Vi en internet que los pingüinos eligen a una pareja y a su familia para toda la vida. Y permanecen juntos para siempre. Por eso quiero recordar a mi familia, que siempre me apoya en los mejores y en los peores momentos. Por eso esta celebración es para ellos", explicó en una rueda de prensa.

El futbolista, de 28 años, tiene 3 hijos -Mateo, Río y Bella- con Claudia Rodríguez. Y siempre que puede repite que su familia está por encima del fútbol.

Cucurella atraviesa un dulce momento profesional. Además de su fichaje por el Real Madrid, el domingo juega la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina.

Pero, aunque, como él mismo dice, parece que la vida de los futbolistas es perfecta, "que no tenemos problemas personales, sí los tenemos".

Reuters Los rizos de Cucurella son muy característicos.

Entre esos desafíos cotidianos que pocas veces se ven desde la grada está el camino que recorre junto a su hijo Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de nivel 1 cuando tenía 3 años.

La de Mateo se considera la forma más leve del espectro.

Según Boston Children's Hospital, el TEA es lo que se conoce como un trastorno del "desarrollo neurológico". Esto significa que afecta la forma en que un niño piensa, se mueve, habla o se comporta.

Se caracteriza por dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos y, en algunos casos, habilidades cognitivas limitadas o desiguales.

"Nos cambio la vida"

"Mi hijo mayor, fue el que un poco nos cambió la vida a todos. Cuando empezó la escuela infantil empezamos a ver cosas diferentes. Veíamos que en las fotos que salían de los niños jugando, él siempre estaba un poco solo", relató el jugador a la cadena española pública RTVE sobre cómo se dieron cuenta de que su hijo era autista.

"Cuando va creciendo, ves que no habla, que no parlotea mucho. Esa etapa fue probablemente la más dura. Ver a tu hijo sufrir, yo creo que es de las cosas más duras que hay", dijo.

A Cucurella le cuesta hablar del tema y dice que "a veces no sabe cómo ayudar a su hijo".

Getty Images Su familia es lo primero, ha dicho en varias ocasiones el jugador.

Pero todo esto le ha enseñado a mirar la vida con más paciencia, empatía y sensibilidad y reconoce que su posición como futbolista de élite le proporciona una voz bien situada para visibilizar el problema y ayudar a otras familias.

"Estoy muy contento de que con el poder de visualización que tenemos, esto haga eco y sirva para ayudar a más familias, para que se abran más escuelas o más centros de ayuda y de apoyo. A mí me ha servido para dar valor o priorizar las cosas que realmente son importantes y las que no".

Sobre todo porque al principio, no recibieron mucha ayuda de la escuela a la que acudía su hijo y como padres se sintieron perdidos en muchos momentos.

"No recibimos mucha ayuda de la escuela y pasamos por los peores meses. Todos los días íbamos juntos a dejar a Mateo y volvíamos a casa llorando. Todos los días", contó la esposa del jugador, Claudia Rodríguez.

Reuters España eliminó a Francia en el torneo y disputará la final frente a Argentina.

"Tenemos que aprender mucho"

"Hay que pensar en Mateo todo el tiempo. A veces queremos hacer ciertas cosas y no podemos porque no es bueno para él. Las vacaciones siempre son difíciles porque son muchos cambios para él".

"Vale, tienes el diagnostico que dice que tu hijo es autista, pero los padres no estamos preparados para esto, así que tenemos que aprender mucho. Probablemente Mateo también nos ha enseñado mucho", dijo por su parte el futbolista.

En una entrevista llegó a emocionarse al hablar de ello, afirmando que sufre cuando ve que Mateo lo pasa mal.

Hasta ahora, el hijo mayor del futbolista no ha estado en la grada junto a sus hermanos para evitar que se agobie, aunque el jugador de la selección española explicó a la radio Cadena Cope que sí asistiría a la final, igual que ya sucedió en la final de la Eurocopa masculina de 2024, que acabó ganando España.

En Estados Unidos "hace mucho calor y se agobia mucho. A él le gusta estar más fresquito, aire acondicionado, piscina...", explicó el futbolista del Real Madrid.

En un tono más divertido, Cucurella afirmó que si España gana a Argentina en la final del Mundial, se tatuará la cara del entrenador del equipo Luis de la Fuente.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC