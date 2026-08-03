3 maneras en las que Petro marcó un antes y un después en Colombia (y cuál será su rol tras dejar la presidencia)

Detractores y desilusionados celebrarán este próximo viernes el fin de un mandato, el primero de izquierda en la historia moderna del país, con frecuencia caótico y confrontativo.

Simpatizantes añorarán un gobierno que desde 2022 defendió y dio voz a grupos muchas veces relegados: votantes de izquierda, campesinos sin tierras, víctimas del conflicto armado y comunidades indígenas y afrocolombianas.

Petro cederá el poder este 7 de agosto a un movimiento antagonista: la nueva derecha de Abelardo de la Espriella, un presidente que hizo de su cruzada retórica contra la izquierda y el petrismo un activo de campaña.

En las pasadas elecciones presidenciales, el país se dividió prácticamente a la mitad entre De la Espriella (49,6% de votos) y el sucesor ideológico de Petro, el senador Iván Cepeda (48,7% de papeletas), en unos comicios vistos como un plebiscito a la gestión petrista.

Muchos creen que la antipatía a Petro llevó a un histórico apoyo a De la Espriella, el presidente más votado. Otros señalan que el apoyo al presidente está detrás de que Cepeda, pese a la derrota, lograra el mejor resultado histórico de una izquierda que tendrá ahora mucha fuerza para hacer oposición.

Guste más o menos a simpatizantes o detractores, el mandato de Petro rompió moldes y deja legados en herencia.

1. Un presidente personalista

Petro y el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) están en las antípodas ideológicas.

El primero es un líder de izquierdas que apostó por ampliar el rol estatal en la economía colombiana y tender la mano a los grupos armados para lograr por fin la paz en un país marcado por la violencia.

El segundo, un referente de derechas que redujo el tamaño del Estado e impuso mano dura contra el crimen.

Pero a ambos les une un liderazgo fuerte, personalista, que trascendió a sus propios partidos y convirtió sus estilos en las dos corrientes más reconocibles de este siglo en Colombia: petrismo y uribismo.

En la era de las redes sociales, sin embargo, Petro elevó la apuesta.

Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images Uribe y Petro sostienen una prolongada rivalidad política, pero hay elementos en sus liderazgos que les unen.

"Se comunicó de forma híperdirecta, maximizó la atención como un tuitero o youtuber. Fue el líder del momento actual de la economía de la atención", reflexiona para BBC Mundo Javier Mejía, profesor colombiano de Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford en EE.UU.

"El país estuvo cuatro años pendiente del X de Petro", añade.

Con sus tuits, Petro exhortó a sus simpatizantes, criticó a la oposición, sacó pecho de logros, marcó la agenda. También descubrió ante los colombianos que una sola publicación podía crear consecuencias inimaginables.

El mejor ejemplo ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando a las 3:41 de la madrugada anunció en X que desautorizaba la entrada de un avión estadounidense que repatriaba colombianos deportados por, presuntamente, tratarlos como "delincuentes".

El mensaje generó una crisis diplomática con EE.UU. y el gobierno de Donald Trump, con la amenaza de una guerra comercial que acabó aplacándose tras horas de esfuerzos de funcionarios colombianos y estadounidenses.

Durante aquel domingo, empresarios, comerciantes y otros colombianos con intereses en ambos países contuvieron la respiración por la tensión que se acrecentaba ante sus ojos con cada publicación de Trump y Petro.

Y esa fue solo una de varias controversias que el presidente saliente protagonizó durante su mandato.

Jaime SALDARRIAGA / AFP via Getty Images Expertos apuntan a que el estilo personalista y partidista de Petro fue, de algún modo, recogido por De la Espriella.

"Provocó oposiciones y resistencias fuertes. La política se crispó y se tensó la relación entre el presidente y el Congreso. Fue una batalla de legitimidad que llevó a Petro a cierto populismo", analiza para BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.

"Petro dijo representar al pueblo contra adversarios supuestamente ilegítimos. Eso provocó tensiones fuertes en las instituciones colombianas", agrega.

Petro polarizó y eso, en parte, le dio tanto rédito como descrédito.

A pocas semanas de las pasadas elecciones, varias encuestas coincidieron en que sus niveles de aprobación y desaprobación se situaban casi a la par, aunque la aceptación era inusualmente alta para un mandatario colombiano al término de su gobierno.

El profesor Mejía cree que el estilo "partidista" de Petro llegó para quedarse.

"Lo ha heredado De la Espriella. A pesar del bipartidismo fuerte e histórico de Colombia entre liberales y conservadores, siempre hubo una forma de hacer política con lógicas institucionalistas: gobernar para todos, sin partidismo", comenta Mejía.

"Esto Petro lo hizo distinto y será difícil volver a ese institucionalismo. Se gobernará mucho para los votantes de cada uno", vaticina.

2. El cambio en la conversación

Incluso entre los críticos más acérrimos de Petro parece haber consenso en que el presidente saliente cambió la conversación en Colombia.

"Se tendía a hablar del conflicto armado y abrió los temas: medio ambiente y justicia social, con las tres grandes reformas que planteó en trabajo, pensiones y salud. Son temas que ocuparon la actualidad y que seguramente lo seguirán haciendo en el porvenir", dice Basset.

Mejía señala que esto se dio en parte por el tipo de perfil con el que Petro se rodeó para gobernar:

"De los típicos abogados y políticos bogotanos de las mismas universidades de siempre se pasó a ambientalistas, filósofos y antropólogos de otras instituciones. Se habló de otras cosas porque llegó una nueva burocracia que veía el mundo distinto, con otros temas y prioridades".

"Con Petro, la expectativa de que otros sectores de la sociedad, pobres y menos favorecidos, tuvieran acceso al poder y peso político cambió los términos de la conversación", complementa Alejandro Castillejo, profesor de Antropología en la Universidad de los Andes.

LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images El gobierno cubano de Raúl Castro auspició los diálogos de paz que se cerraron durante la administración de Juan Manuel Santos en Colombia.

Castillejo añade que esto vino favorecido por un momento oportuno: "Petro entró a la presidencia cuando el país apuesta por el porvenir y el futuro tras el Acuerdo de Paz de La Habana".

Aquel tratado finalizó más de cinco décadas de guerra entre el Estado y las Farc, la guerrilla más grande y longeva de Colombia, y supuso un rumbo alternativo.

Muchos colombianos comenzaron a demandar más que la paz al gobierno.

En 2021, en el estallido social más importante de la historia colombiana, decenas de miles reclamaron más justicia social, igualdad de oportunidades y un cambio del modelo económico.

Un año después, Petro ganó la presidencia.

"Estuvo en el momento correcto. Hubo grandes transformaciones y capitalizó el contexto. Hizo que un gobierno de izquierdas fuese viable", analiza Mejía.

3. Una izquierda consolidada

Antes de Petro la izquierda jamás había gobernado Colombia.

Era una fuerza invisibilizada, estigmatizada, vinculada muchas veces en el imaginario colectivo a las guerrillas.

Muchos de sus líderes fueron asesinados o forzados al exilio a fines del siglo pasado.

Algunos analistas apuntan que parte del éxito de Petro se debió a una supervivencia política y, literalmente, vital.

"Era el líder natural. Sobrevivió a una época de exterminio", dice Mejía.

En 2016, el Estado colombiano reconoció su rol en el llamado "exterminio sistemático" contra varios líderes progresistas entre los 80 y los 90, incluyendo a candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo Ossa.

GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images Petro, exguerrillero del M-19, sobrevivió a una época en que muchos de sus camaradas y aliados fueron asesinados.

Se estima que más de 5.700 personas fueron desaparecidas o asesinadas en ataques contra el partido de izquierdas Unión Patriótica entre 1984 y 2016, "en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales", según la Jurisdicción Especial para la Paz.

A Petro, que fue guerrillero, no solo se le atribuye llevar a la izquierda por primera vez al poder, sino también unificarla y fortalecerla.

A pesar de la victoria récord de De la Espriella, Cepeda obtuvo la mayor votación de un candidato progresista en la historia de Colombia con 12,7 millones de papeletas, más que lo que obtuvo Petro cuando ganó en 2022.

Y meses antes de las elecciones presidenciales, Pacto Histórico, el partido de Petro y Cepeda, se convirtió en la mayor fuerza legislativa en los comicios del Congreso.

Petro lega una oposición fuerte y una izquierda sólida que se quedó muy cerca de repetir gobierno y que aspirará a recuperar el poder dentro de cuatro años.

¿Cuál será su rol tras la presidencia?

El presidente saliente liderará la oposición con Cepeda y dirigirá al Pacto Histórico después de que el partido se lo propusiera.

Se espera, a priori, una oposición polarizante y confrontativa.

Desde el fin de las elecciones, Petro ha agitado la bandera del fraude electoral, sin publicar pruebas, y se ha negado a reconocer la victoria de De la Espriella.

Es previsible que Petro siga utilizando sus canales en redes sociales, donde acumula 14 millones de seguidores entre X, Instagram y TikTok. Y eso supone un gran altavoz.

Basset advierte que, "si De la Espriella intenta decretar a la fuerza legislaciones que reviertan las reformas sociales del gobierno saliente, se enfrentará a la posibilidad de una movilización fuerte en la calle e instituciones".

Petro tiene una fuerte audiencia y el presidente saliente está dispuesto a utilizarla.

BBC

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FUENTE: BBC