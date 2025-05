Cuanto pagaban las casas de apuestas la elección de Prevost como nuevo Papa

La realidad es que la elección de Robert Prevost como Papa número 267 fue una sorpresa, ya que su nombre no fue de los más pronunciados a la hora de hablar de "candidatos". Aunque esto no existe en estos casos, ya que existe el dicho que dice: "Quien entra como Papa, sale como cardenal". Esto se vio reflejado en las casas de apuestas, ya que su elección no superaba el 3% en los mercados internacionales de apuestas.

En plataformas como Polymarket y Kalshi, aquellos que tomaron la atrevida decisión de apostar a favor de Prevost obtuvieron a cambio una cantidad considerable de dinero.

Particularmente en Polymarket, hubo seis apostadores que ganaron alrededor de 20 mil dólares cada uno. Uno de ellos ganó más de 63 mil dólares, luego de haber apostado una suma cercana a los mil dólares. Mientras que en Kalshi, una apuesta de 526 dólares terminó dándole un rédito de más de 52 mil dólares a un apostador.

El gráfico del momento cuando Prevost fue anunciado como Papa. Foto: Polymarket.

En otros sitios, Prevost figuraba con probabilidades de 66 a 1, es decir, menos del 2% de chances de ser electo como Papa. A lo sumo, llegaba a ser de 20 a 1, siendo levemente generoso con el norteamericano.

Al no figurar como un posible candidato dentro de las casas de apuestas, terminó siendo algo que les jugó en contra, ya que tuvieron que reembolsar sumas muy altas luego de la sorpresa en la votación.

No solo existían apuestas sobre quién podría ser electo como Sumo Pontífice, también había sobre los nombres papales que podía elegir quien fuera electo. En algunas casas esto tenía una cuota de 6/5 y hasta de 10/1, aunque la combinación del nombre y el elegido como Papa ofrecía una paga aún mayor.