Qué puede hacer ahora Maduro con el poder que acumula el chavismo tras las elecciones de este domingo y cómo queda la oposición

No era la de este domingo una elección que diera para sorpresas en Venezuela. Sin embargo, en el delicado juego político del país, en cada ocasión hay matices nuevos.

En el marco de lo conocido entra la decisión del gobierno de adelantar estos comicios -que se esperaban para diciembre- o la vieja discusión de la oposición entre abstenerse o participar para "no ceder espacios".

En la casilla de lo nuevo, la marca casi indeleble que dejaron las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, en las que la oposición, con Edmundo González y María Corina Machado al frente, clamaron -actas en mano- una victoria con un 70% de ventaja sobre Nicolás Maduro.

Mientras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cercano al chavismo, dio como ganador y nombró presidente a Nicolás Maduro, sin haber mostrado a día de hoy los detalles de esas mismas actas.

Otra novedad es que por primera vez, y haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia, se eligieron gobernador y diputados de la región que el madurismo denominó Guayana Esequiba, y que coincide con la zona en reclamación del Esequibo que Venezuela disputa con Guyana desde hace más de 180 años.

Y aunque tampoco es nuevo que el madurismo advierta de planes para "sabotear las elecciones", esta acusación dio paso en los días previos a detenciones masivas: unas 70 personas, entre ellas el dirigente Juan Pablo Guanipa, aliado cercano a María Corina Machado, o el periodista y profesor Carlos Marcano. De muchos de ellos no se sabe aún su lugar de reclusión.



Durante el día se registró poca afluencia de votantes.

Este 25 de mayo, el CNE aseguró que participó el 42,63 % del electorado, es decir, poco más de 9 millones de personas.

Sectores de la oposición aseguran que la participación fue mucho menor y en la prensa resaltan que había centros donde había "más funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que electores", según recoge el medio Efecto Cocuyo.

Eugenio Martínez, venezolano experto en política y elecciones, resalta que los datos del CNE son "inconsistentes" porque si el registro electoral es de 21.485.669 y se totalizaron unos 5 millones y medio, "la participación debe ser 25,63%, no de 42%, salvo que el CNE recalculara el registro a 13 millones por la migración".

De las 24 gobernaciones (gobiernos estadales), 23 han quedado en manos del chavismo.

Además, se elegían a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) y en este caso también, según los resultados del CNE, la alianza del Psuv-Gran Polo Patriótico obtuvo 4.553.484 votos (82,68 %), mientras que las dos alianzas opositoras que se presentaron, Alianza Democrática y UNT-Unica, obtuvieron el 6,25% y el 2,57% de los votos respectivamente.

Así, la Asamblea y las gobernaciones quedan teñidas del rojo oficialista.

¿Varía algo el panorama del país con este resultado? ¿Implica un cambio en el poder de Maduro? ¿Qué ocurre ahora con la oposición? En BBC Mundo hablamos con expertos para responder a estas preguntas.

"Calmar adentro, legitimarse fuera"

"Lo primero que hay que entender es que esta situación, a pesar de que tiene tintes similares a otras veces, es distinta", explica Carmen Beatriz Fernández, analista política y añade:

"El 29 de julio, pos elecciones presidenciales, es un parteaguas en Venezuela. Siempre hubo condiciones electorales cuestionables, pero eran más favorables para frenar al poder: voto que entraba, voto que se contaba".

Y detalla que ahora puede que haya muchos procesos de votación, pero que "no hay probabilidad de elecciones".

"El propio árbitro (el CNE) se ha encargado de hacerlo explícito… ni siquiera hicieron una página con este último cronograma electoral y eliminaron el código QR de las actas, algo que era clave para hacer las auditorías".

Así, para Fernández, este es un juego distinto, uno que, a su juicio, le da más control a Nicolás Maduro.

"Esto le permite tener el control del parlamento y que haga cambios en la Constitución a la medida de sus ambiciones totalitarias. Pueden hacerlo a través de una Constituyente, pero han valorado sus riesgos y con una mayoría en la Asamblea Nacional pueden hacerlo artículo por artículo", matiza.

"Ya lo adelantó Maduro, que quería presentar una propuesta de reforma constitucional y electoral", sostiene Fernández.

Nicolás Maduro afirmó este domingo que adelanta una "reingeniería completa" del sistema electoral venezolano para "perfeccionarlo".

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles fue una de las voces opositoras que llamó a votar en estas elecciones.

En cambio, para Eugenio Martínez, analista electoral, la mayoría en el parlamento no es la clave para ver el poder o no de Maduro.

"Los diputados del PSUV no han tenido incidencia de nada dentro de la dinámica del país, no hay vida parlamentaria. Se perdió desde el 2015", señala, haciendo alusión a las elecciones donde la oposición, unida y decidida a votar ganó la mayoría en la Asamblea Nacional para que, pocos después, el madurismo le quitara poder y colocara sobre ella a la Asamblea Nacional Constituyente.

Pero, a su entender, que la oposición haya ganado algunos espacios puede ser relevante en los próximos meses.

"Pudiéramos verlo como una señal. Da espacio a algunos actores, pensando en acercamiento, acuerdos de gobernabilidad con esos sectores. Si le dan espacio a determinados nombres de la oposición, podrían usar esos espacios para conversaciones a futuro", dice.

De los candidatos opositores que lideraban las listas ya se sabe que ingresaron a la AN Henrique Capriles, quien fue dos veces candidatos presidencial (2012 y 2013) y Stalin González, quien fue representante de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación entre el gobierno y la oposición.

Pero no servirá tanto, cree, en el contexto internacional, ya que estos dos actores de oposición no tienen entrada con el gobierno de Donald Trump en EE.UU., "donde la única interlocutora posible puede ser María Corina Machado".

Los medios localers resaltaron que en algunos centros había más guardia que electores.

En cambio, para la politóloga Ana Milagros Parra, el quid no tiene que ver con acumular más o menos poder, sino de crear con este evento "una fachada electoral" para pasar la página del 28J.

"A pesar de que la gente en la calle no olvida, porque el régimen chavista se recrudeció con la ola tan abrupta de persecución, violaciones de derechos humanos e irrespeto a la vida y, en el camino hay mucha gente presa y miedo en la calle".

Y la gran cuestión para ella es, "tras lograr estabilizarse entre comillas y de una manera poco afortunada, cómo un régimen de sus características mueve las piezas para que sus casa de cartas no se caiga".

"Con ese panorama, no se trata de acumular más poder del que tiene, sino de prolongarlo por más tiempo y seguir moldeando el tablero político", remarca Parra.

En su opinión, las votaciones de este 25 de mayo, además de servir para "repartir cargos [en un evento] donde el gobierno eligió a sus candidatos y a los 'adversarios', y controlar el tablero, es algo para sacar una cierta legitimidad fuera del país y calmar las aguas adentro, algo que no creo les sirva en el largo plazo".

Una oposición "a medida"

En Venezuela hay políticos de oposición inhabilitados, en el exilio, presos o en la clandestinidad.

Además, "de los 36 partidos que participaron en esta elección, al menos la mitad fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia para cambiar a sus responsables y el 40% se creó en los últimos años", relata Eugenio Martínez.

De los tradicionales de la última década en Venezuela solo quedan intactos el PSUV, que es el partido del gobierno, y Un Nuevo Tiempo, con fuerte incidencia en la región del Zulia.

Partidos opositores de peso y calado nacional como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Copei están intervenidos.

"El ecosistema de partidos tras 2015 ha sido paulatinamente desmantelado para crear un nuevo ecosistema, para que los partidos que buscan alternancia en poder ejecutivo cada vez sean menos", dice Martínez.

María Corina Machado, en la clandestinidad y Juan Pablo Guanipa, desde el pasado viernes, detenido.

Carmen Beatriz Fernández señala que en estas elecciones "las voces mayoritarias del liderazgo de María Corina Machado han dicho claramente que no hay que votar".

El argumento es que "ya se votó el 28J" y que las regionales y parlamentarias "no cambian el profundo malestar y vocación democrática que existe en el país", remarca Fernández.

En cambio, los que animaron al voto en las regionales y parlamentarias argumentaron que era un paso necesario "para no perder espacios".

"La gente apoyó a María Corina en un 93% en las primarias de 2023. Pero los que llamaron a participar este 25 de mayo creen que la interpretación que Machado tiene del momento está equivocada", analiza Fernández.

Según su criterio, tras este nuevo llamado a las urnas, "la oposición queda muy debilitada desde el punto de vista institucional, en un sistema político cooptado por el oficialismo".

Pero, por otro lado, augura que para Machado es muy difícil mantener la estrategia narrativa de que los bajos números de participación de este domingo significan un apoyo a su posición a favor de la abstención.

"Cómo vistes de victoria la abstención política cuando ahora tienes un mapa entero pintado de rojo", recalca Fernández.

Parra piensa de forma similar:

"Aunque Machado no pierda legitimidad como líder de la oposición, esto tampoco le hace ganar. No hay alternativa a estas elecciones, no hay presión, estrategia. Ya pasó el 10 de enero (el día que Maduro se juramentó como presidente) y eso no volverá. La gente está a la espera de su estrategia y no creo que la tenga. Es triste, pero se entiende en el contexto".

Transcurridos 10 meses desde el 28J, tampoco parecen favorecer a la oposición los cambios ocurridos en el escenario internacional, donde otrora aliados como Estados Unidos ahora tienen otros intereses.

Eugenio Martínez opina que la alta abstención "hace ganar a María Corina en el corto plazo al menos, aunque habría que ver si su estrategia del 'colapso del régimen' da algún rédito", pero que también estas elecciones "certifican y oficializan la división de la oposición".

Y señala que, a pesar de los cambios que ha habido en el poder, "ningún sector opositor ha actualizado su hoja de ruta en función de esos cambios".

"La estructura organizativa de la oposición, la Plataforma Unitaria, no tiene ya razón de ser en vista de las divisiones, necesita una estructura nueva para resolver conflictos y para tomar decisiones", mantiene.

Como decíamos al inicio, aunque parece que nada se modifica, siempre hay cambios en Venezuela. Tal y como dice Eugenio Martínez, "los píxeles, de a poco, están cambiando, aunque la gran foto parezca que se ve igual".