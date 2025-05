Daniel Noboa juró como presidente de Ecuador para el periodo 2025-2029

Daniel Noboa, un millonario empresario de 37 años, tomó juramento para un segundo mandato presidencial en Ecuador, el primero que completará en su totalidad, hasta el 2029, en un acto protocolar realizado en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), en Quito.

La toma de juramento la hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, en una ceremonia a la que asistieron representantes de 93 delegaciones internacionales, entre ellos los mandatarios de Perú, Dina Boluarte, y de Colombia, Gustavo Petro.

"Sí juro", enfatizó Noboa, quien luego recibió la banda presidencial y la Condecoración Nacional de la Orden de "San Lorenzo" en el grado de Gran Collar, la más antigua y alta de Ecuador.

Posteriormente, Olsen tomó juramento de posesión a la empresaria María José Pinto como vicepresidenta de la República.

Noboa y Pinto, fueron electos en binomio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 13 de abril, en las que el mandatario fue reelegido.

Noboa, educado en Harvard, afirmó en un eufórico discurso que no defraudará a Ecuador al asegurar que buscará el progreso de la nación.

No se trata solo de llegar, se trata de transformar.



De entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí es posible, si hay carácter.#NadaNosDetiene#PosesionPresidencial2025 pic.twitter.com/yLfw1iOewo — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 24, 2025

"Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes (...) No creemos en la comodidad (...) venimos a romper ciclos, ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible", dijo Noboa.

En un país profundamente polarizado, el mandatario aseveró que "este es el momento de construir y unirnos con propósito" para sacar adelante al país, de casi 18 millones de ecuatorianos.

El mandatario destacó que, en su primer mandato que duró 18 meses, rescató al país "de las mafias", así como del "abismo económico y la catástrofe financiera" que heredó, además de que ha luchado contra la corrupción que estaba enquistada en todos los niveles de gobierno.

Resaltó, además, su política de mano dura contra bandas criminales al declarar un "conflicto armado interno" en enero de 2024, tras una escalada de la violencia en el país con ataques armados y otros delitos.

"Esta no es una lucha contra la delincuencia común. Es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país", expuso.

Añadió que, dichas organizaciones, operan "con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo".