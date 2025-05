Macabro: el cirujano pederasta francés que abusó de 299 víctimas en 30 años

"Hace 30 años que espero tu llamada", le dijo a la polícía una de las pocas víctimas que recuerda lo que sucedió con su agresor, Jöel Le Scouarnec, el cirujano francés que admitió haber abusado a 299 menores en 30 años y para el cual la fiscalía de Francia pidió la pena máxima de 20 años de prisión.

Le Scouarnec, de 74 años, está siendo juzgado desde febrero por abusar sexualmente de centenares de víctimas, las cuales eran sus pacientes, muchas de ellas mientras estaban bajo el efecto de la anestesia o despertando después de que realizaba sus intervenciones quirúrgicas.

Esto sucedió en una docena de hospitales del oeste de Francia entre 1989 y 2014, en uno de los mayores casos de abusos sexuales a menores del país. Aproximadamente, más de 250 de ellas eran menores de 15 años, con una media de 11 años.

Los fiscales pidieron el castigo máximo que se establece para este tipo de casos de violación agravada y agresión sexual, con un requirimiento para que el acusado cumpla con un mínimo de dos tercios de la pena ya que el riesgo de reincidencia es alto.

La fiscalía pidió la pena de 20 años de prisión para el cirujano pedófilo de Francia.

La investigación pudo identificar a los 299 pacientes de los cuales el médico abusó ya que escribía con infinito detalle en un cuaderno todos los delitos que cometió. Maxime Tessier, el abogado del agresor, le preguntó a su cliente si las personas que se encontraban en sus escritos eran "todas víctimas potenciales de sus actos" a lo que él respondió "Sí".

El fiscal Stéphane Kellenberger expresó ante el tribunal de Vannes en el noroeste de Francia que la dureza de la condena se debe a "los problemas graves de la personalidad" de Le Scouarnec y "la peligrosidad inducida por esos problemas".

Muchas de las personas que sufrieron a manos del cirujano no recordaban los abusos que supuestamente habían padecido, y se enteraron a través del llamado de la policía que sus nombres estaban en los diarios de Le Scouarnec.

"Te metiste en mi cabeza, me destruiste, me convertí en una persona completamente distinta que ya no reconozco", fueron las palabras de una de las víctimas al medio francés Le Monde.

"Sólo la prisión pudo frenarme"

El fiscal Kellenberger reveló que existe una posibilidad importante de que se abra otro expediente judicial contra el agresor ya que hay una nueva investigación que está en sus inicios con el objetivo de identificar a posibles nuevas víctimas.

Previo al veredicto, Le Scouarnec expresó en su última declaración que reconocía que "nada más que la prisión" fue lo que pudo frenar "los impulsos y perversiones" que continúan estando en él.

El cirujano ya fue condenado en 2020 por abusar y violar a cuatro menores, entre ellas a dos sobrinas suyas, por lo que lo condenaron a 15 años de cárcel que se sumarían a los 20 años que pide la fiscalía por el juicio de las 299 víctimas.

Después de tres meses del considerado mayor juicio celebrado en Francia contra un pederasta, el próximo lunes tendrá lugar el alegato final de la defensa, antes del veredicto del tribunal el miércoles 28 de mayo.

