Muerte de Pepe Mujica: la triste despedida de la política uruguaya

José "Pepe" Mujica falleció este martes producto de un cáncer de esófago. El expresidente de Uruguay había anunciado en enero que su tumor había hecho metástasis a otros órganos y que dadas sus enfermedades crónicas y su edad decidió dejar el tratamiento contra el tumor.

Uno de los primeros en expresarse, lamentando la muerte del exmandatario, fue el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que hace poco había mencionado que lo había visitado y que comentó que Mujica atravesaba un grave estado de salud.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", comentó a través de su cuenta oficial de X.

Este domingo se realizaron los comicios para elegir nuevos representante departamentales y municipales, allí, Orsi hablando del estado de salud de Mujica. "Está mal. Evidentemente está en un estado de salud delicado, no puede moverse, y estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan perjudicar”.

Por otro lado, quien también se expresó a través de las redes sociales lamentando el fallecimiento de José Mujica fue el ex presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Ante la muerte del ex presidente José Mujica mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y su compañera de vida Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula. QEPD".

NOTICIA EN DESARROLLO....