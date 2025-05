De qué murió Pepe Mujica a los 89 años

Uruguay está de luto tras la muerte de Pepe Mujica. El expresidente falleció a los 89 años. En los últimos días, el actual mandatario Yamandú Orsi había revelado que el exjefe de Estado estaba en grave estado.

En cuanto a la enfermedad que sufrió José "Pepe" Mujica, se trató de un cáncer de esófago que luego se extendió al hígado. El 9 de enero, había anunciado que su salud había empeorado y dijo: "Me estoy muriendo". Desde entonces, pidió que lo dejaran transitar con tranquilidad su última etapa: "El guerrero tiene derecho a su descanso".

En línea con esto, Orsi había revelado también que el expresidente uruguayo le había dicho a los médicos que no lo hagan "sufrir al pedo": "Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple".

Noticia en desarrollo.