China: Xi Jinping busca la unión con otros países ante los aranceles de Donald Trump

El presidente de China, Xi Jinping, ha abogado este miércoles por fortalecer las relaciones del gigante asiático con sus países vecinos en sus primeras declaraciones públicas desde que la Administración estadounidense, con Donald Trump a la cabeza, anunciara la imposición de aranceles. Xi, que ha insistido en la importancia de dialogar con los países de la región para abordar de forma "apropiada" las diferencias existentes entre todos, ha apostado por mejorar las relaciones comerciales para reforzar la cadena de suministro.

Así, ha aseverado que construir una "comunidad para un futuro compartido" es la "prioridad de la diplomacia china" respecto a la región y ha destacado que dichos lazos se encuentran en "su mejor momento en la historia moderna", según informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua. "Al mismo tiempo, estamos entrando en un momento de inflexión en las dinámicas regionales y globales", ha alertado, al tiempo que se ha comprometido a consolidar "el respeto mutuo y estratégico" con los países de la zona.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de favorecer una integración económica "exhaustiva" y mejorar la "conectividad y la cooperación industrial". "Se deben tomar medidas conjuntas para salvaguardar la estabilidad regional y hacer frente a desafíos y peligros comunes", ha aclarado. Este mismo miércoles, Pekín ha anunciado que adoptará medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos e intereses" tras la entrada en vigor de unos aranceles del 104 por ciento por parte de Estados Unidos.

"No se debe privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo y no se deben violar los intereses de seguridad y desarrollo de China", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "seguirá adoptando medidas enérgicas y firmes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", según ha informado el portal chino de noticias The Paper.

En anteriores gestiones, Trump y Xi se reunieron. Foto: EFE

En esta línea, un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha expresado el "firme rechazo" de Pekín a las "medidas unilaterales" y el "acoso" por parte de Washington, antes de resaltar que el país "ha adoptado contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses, en línea con los principios básicos del Derecho Internacional".

Dpa.