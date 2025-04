Una importante organización terrorista está operando fuertemente en Brasil

StandWithUs es una organización educativa no partidista que apoya a Israel y lucha contra el antisemitismo. Fue fundada en 2001 y con sede en Los Ángeles, la organización tiene programas en seis continentes con capítulos y oficinas en Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Canadá, Brasil, Argentina, los Países Bajos, Australia y Sudáfrica.

Durante más de una década, StandWithUs ha recibido constantemente las calificaciones más altas de Charity Navigator y GuideStar, y se encuentra entre el 3% de las mejores organizaciones benéficas del país. Está registrada como una organización sin fines de lucro 501(c)(3) y una organización benéfica de la Sección 46 en Israel.

StandWithUs no tiene afiliación política con ningún país. La organización no aboga, ni ha abogado nunca, por políticas específicas para Israel. Su trabajo y respeto por el gobierno israelí, elegido democráticamente, no dependen de los partidos en el poder. Su objetivo es combatir el antisemitismo, educar al público sobre Israel, empoderar a otros para que eduquen a sus comunidades y posibilitar conversaciones razonables e informadas sobre la historia, las políticas y la ayuda humanitaria de Israel en los campus universitarios y en comunidades de todo el mundo.

- ¿Hay un aumento en San Pablo, Brasil de grupos terroristas cercanos a Hezbolá?

- No tengo informaciones de grupos terroristas cercanos al Hezbolá, pero hay operaciones muy importantes de la Policía Federal y de la Agencia de Inteligencia Brasileña deteniendo personas. Recientemente detuvieron a una persona en el sur de Brasil con conexiones con Al Qaeda. Creo que todas las personas que tienden a hacer algo en Brasil probablemente serán descubiertas por la agencia de inteligencia de Brasil.

- En Foz de Iguazú, Brasil y en Ciudad del este, Paraguay se da el fenómeno que instalan gente proveniente de El Líbano los ayudan a instalar negocios y luego deben pagar el diezmo mensual para sostener grupos terroristas como el Hezbolá…

- No tengo informaciones sobre cantidad, pero sabemos que sí y yo creo que las autoridades israelíes, americanas y brasileñas también lo saben.

- Se asegura que de Foz de Iguazú y Ciudad del Este se recaudarían unos 25 millones de dólares anuales. ¿Está cuantificado qué cantidad de dinero puede salir para financiar Hezbolá y otros grupos terroristas desde San Pablo?

- El monto que usted dice es que el sabemos nosotros. Yo escuché hace años que de San Pablo recaudaban unos 50 millones de dólares anuales.

- ¿Cree que el Hezbolá sigue siendo financiado por los gobiernos de Venezuela?

- Creo que hay cooperación militar entre Venezuela e Irán. Qatar juega un papel doble, por un lado, auspicia universidades en Estados Unidos para que hablen en contra de Israel, pero por otro lado se sienta y es garante de un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas…

Qatar tiene un problema de identidad. Por un lado, quiere una independencia de su política externa. Por otro lado, tiene simpatía por movimientos religiosos sociales y entre ellos está la Hermandad Musulmana. Qatar tiene ganas de tener una neutralidad a punto de conseguir hablar con todos, con Israel, con Hamas, con talibanes, con Estados Unidos, con Arabia Saudita, es como una Suiza, pero en una región de Medio Oriente y una Suiza en Europa porque habla con todos los países. Este país tiene mucha plata que le sirve para comprar influencia de Soft Power y parte de ese Soft Power está en deportes, cultura y educación. En deporte están el Fórmula 1, en el fútbol, compran equipos. La parte de cultura manejan el periodismo, el canal de televisión Al Jazeera (es una cadena de televisión internacional de noticias con sede en Doha, Qatar. Es una de las cadenas de noticias más grandes e influyentes del mundo) y en educación invierten dentro de las universidades americanas y europeas para poder tener un grupo de gente que va a proteger ideas que son antagónicas al mundo occidental.

- ¿Cómo puede influir el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el conflicto de Medio Oriente?

- Es muy imprevisible. Él tiene una forma muy no convencional de gobernar. El presidente de Estados Unidos es el presidente más importante del mundo. Es dueño de la economía más grande del mundo, además, Estados Unidos tiene el poder militar de hacer operaciones de larga escala por mucho tiempo en el otro lado del mundo. Ningún otro país tiene esta capacidad de operar una operación de guerra aérea en varios lugares. Rusia no tiene esta capacidad. El problema palestino, de Hamas, de Hezbolá se va a resolver cuando el régimen de los ayatolas en Irán se termine. Estados Unidos tiene poder para ayudar a que este régimen deje de existir.

- Hay un acercamiento muy fuerte de Argentina hacia Israel, con el presidente Milei. ¿Cómo ve al gobierno de Lula en su relación con Israel?

- Políticamente la influencia que tiene Brasil internacionalmente es muy chica. Es un país que políticamente tiene menos influencia que España, Italia., Australia o Canadá. La política externa en Brasil es muy ideológica, poco pragmática e incoherente. Hablan de derechos humanos, pero hablan con Venezuela, critican a Israel, pero no critican Rusia. Y la gente percibe eso. Entonces, como miembro de la comunidad internacional del mundo libre, Brasil no es visto como un país que tiene una dirección clara en este momento en este gobierno. Tiene una posición confusa, muy ideológica con frases inaceptables sobre los judíos, sobre el Holocausto, sobre Gaza, sobre Israel. Entonces eso va a seguir así por lo menos un año y medio más cuando haya elecciones.

- Estuvo en Israel hace poco. ¿Cómo está? ¿cómo lo ve? ¿qué análisis hace?

- Es un país todavía en trauma, con un problema político y social enorme por los rehenes, por la guerra, por la economía, por las protestas, por la forma como el gobierno está haciendo las cosas, pero un país resistente y fuerte con mucha convicción y mucha fuerza, mucha motivación de ganar la guerra que le fue impuesta, que no quería luchar. Creo que por unos años la situación va a continuar mal, pero va a mejorar. Y cuando mejore va a mejorar mucho.