Se disputó la primera carrera de espermatozoides: ¿quién fue el ganador?

En un hecho histórico, se disputó en Los Ángeles la primera Carrera Mundial de Espermatozoides, un evento inédito que fusionó biotecnología, entretenimiento y reflexión sobre la fertilidad masculina.

La competencia, organizada por la startup Sperm Racing, se realizó en LA Center Studios luego de un cambio de último momento desde el Hollywood Palladium. La pista del torneo simulaba el sistema reproductor femenino y estaba compuesta por un canal de 2 milímetros de ancho y 20 centímetros de largo, amplificado 100 veces bajo un microscopio y proyectado en pantallas gigantes con animación 3D.

El joven Tristan Milker, estudiante de 20 años de la Universidad del Sur de California (USC), se consagró campeón tras vencer en dos de las tres rondas al representante de la UCLA, Asher Proeger, de 19 años. El triunfo le otorgó U$S 10.000 y un trofeo dorado con forma de espermatozoide.

Más de 400 personas asistieron en vivo al evento, mientras que alrededor de 100.000 espectadores lo siguieron por streaming a través de YouTube. Además, se habilitó un sistema de apuestas en la plataforma Polymarket y se ofrecieron repeticiones instantáneas, comentarios en vivo y hasta un show musical del rapero Ty Dolla $ign durante el intermedio.

La conducción estuvo a cargo de Nina Lee y el youtuber Rhino, quienes animaron a una audiencia mayoritariamente universitaria con un tono entre humorístico y divulgativo. En el cierre, como parte del show, el perdedor fue rociado con un líquido blanco en un gesto "simbólico".

La idea fue impulsada por Eric Zhu, un joven emprendedor de 17 años, quien fundó Sperm Racing junto a Nick Small, Shane Fan y Garret Niconienko, todos excolaboradores del popular creador de contenidos MrBeast. La iniciativa fue financiada con 1,5 millones de dólares de firmas como Karatage y Figment Capital.

Un objetivo científico

La motivación detrás del evento no es menor: en los últimos 50 años, los niveles de espermatozoides en hombres han caído más del 50% a nivel mundial, según un estudio citado por The Telegraph, y el tema sigue siendo tabú. De hecho, más del 40% de los hombres no se someten a estudios cuando una pareja atraviesa problemas de fertilidad.

Con una mezcla de humor, espectáculo y ciencia, esta “carrera microscópica” dejó un mensaje claro: la salud reproductiva también necesita visibilidad. Y quizá, como dijo el manifiesto del evento, “dos competidores, dos muestras, una meta microscópica” sea el lema de una nueva era en la divulgación científica.