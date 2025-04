Así viven los españoles el apagón que genera caos también en Francia y Portugal

Desde España - Un corte de electricidad de gran magnitud afectó a buena parte de España y Portugal, causando graves inconvenientes en ciudades y pueblos. El apagón comenzó cerca de las 12.30 y, según informó Red Eléctrica de España, fue provocado por una fuerte oscilación en el sistema interconectado europeo, aún en investigación. Algunas regiones del sur de Francia también resultaron afectadas.

La caída del suministro eléctrico provocó el colapso de servicios básicos: hospitales activaron generadores de emergencia, personas quedaron atrapadas en ascensores y el transporte público, en especial los autobuses eléctricos y trenes, se paralizó. Además, muchos supermercados debieron cerrar sus puertas debido a la imposibilidad de operar sus sistemas de cobro electrónico y abrir las cajas automáticas, que dependen de energía.

La previsión oficial indica que la recuperación total del servicio podría demorar entre seis y diez horas. Mientras tanto, varias ciudades han reportado problemas en las comunicaciones móviles, el tráfico vehicular y el abastecimiento en tiendas de comestibles.

Foto: Gerónimo Sosa/MDZ

En este contexto, se registraron escenas de pánico y compras masivas de productos básicos como agua, alimentos enlatados y papel higiénico.

Gerónimo Sosa periodista de MDZ comenta lo ocurrido

"La gente se deja llevar por el pánico y los supermercados están llenos de personas comprando conservas, agua y papel higiénico. Como el país depende en su mayoría de la electricidad, hoy hay personas que no podrán cocinar porque tienen hornallas eléctricas. También hay gente atrapada en buses porque son eléctricos. Como siempre, hay personas atrapadas en ascensores. Y algunos supermercados directamente cerraron porque, además de no funcionar los lectores de tarjetas, las cajas eléctricas no abren. Se estima que la luz tardará entre 6 y 10 horas en volver", dijo.

"Somos un país dependiente de la electricidad y la verdad es que un fallo nos deja en jaque", explicó un español que decidió hablar con este medio.

El Gobierno español convocó un gabinete de crisis para coordinar acciones y mitigar los efectos de este apagón histórico. Las autoridades recomendaron mantener la calma, priorizar el uso de linternas sobre las velas para evitar accidentes y restringir al mínimo los desplazamientos hasta que el servicio se normalice.