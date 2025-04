Tragedia en Nueva York: quienes eran los integrantes de la familia que viajaban en el helicóptero

La caída de un helicóptero sobre el río Hudson en Nueva York este jueves produjo la muerte de una familia española y el piloto de la nave, el cual tenía 21 años. La tragedia ocurrió alrededor de las 15 hora local, y según lo informado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el primer llamado de alerta se dió 15 minutos después.

De los seis fallecidos, cuatro murieron en el lugar del accidente y las dos restantes fueron llevadas al hospital más cercano, sin embargo no lograron sobrevivir.

De acuerdo con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, los integrantes de la familia española eran Agustín Escobar, padre y director ejecutivo de Infraestructura Ferroviaria en Siemens Mobility; Mercé Camprubí Montal, madre, gerente de Comercialización Global en la misma empresa que su marido y nieta y bisnieta de dos presidentes del Fútbol Club Barcelona, Agustí Montal Galobart y Agustí Montal Costa. La mujer se encontraba celebrando su 40° cumpleaños al momento del choque.

La identidad de sus tres hijos, de 10, 8 y 4 años, no fue revelada, sin embargo es de público conocimiento que también fallecieron con el impacto. El hijo del medio habría cumplido nueve años el viernes. Todos se encontraban en Nueva York debido a un viaje de trabajo de su padre, Agustín Escobar, que decidió extender su estadía y su familia se unió a él para disfrutar de unas pequeñas vacaciones.

La familia española falleció en el trágico accidente del helicóptero que se estrelló en el Hudson.

La posible causa de la tragedia

Siguiendo al diario The Guardian, el piloto del helicóptero turístico (que también murió en la tragedia) habría mandado un mensaje de radio momentos antes del accidente en el que decía que tenía poco combustible y que iba de regreso al helipuerto del centro de Manhattan, del que había despegado 16 minutos antes de su sexto vuelo del día, según lo dicho por sus operadores el viernes.

“Llamó diciendo que iba a aterrizar y que necesitaba combustible, y que debería haber tardado unos tres minutos en llegar, pero 20 minutos después no llegó”, declaró Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours al medio británico. No obstante, desconoce el motivo exacto del accidente.

Los rescatistas buscaron restos del avión luego de la tragedia.

Créditos: EFE.

Vuelos polémicos

Desde el helipuerto del muelle 6 de Manhattan se producen aproximadamente 30.000 viajes de este estilo por año, de acuerdo con información del diario El País.

Estos vuelos son una atracción turística que permite tener una vista particular de la ciudad, en la medida que el clima acompañe. No obstante, esta actividad recibe diversas críticas de los vecinos debido al ruido que generan, y actualmente se está evaluando la creación de una ley para que las empresas se vean obligadas a cambiar su flota de helicópteros en pos de no generar tanto ruido.