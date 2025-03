"Estamos bien y en las redes sociales mienten": la revelación de un latino en Tailandia tras los terremotos

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el centro de Myanmar, con epicentro cerca de la ciudad de Mandalay. Este sismo, considerado uno de los más fuertes en la región en el último siglo, causó la muerte de aproximadamente 1.700 personas y dejó más de 3.400 heridos. El movimiento provocó el colapso de infraestructuras fundamentales para las labores de rescate, tales como hospitales, puentes y aeropuertos.

En Tailandia, el terremoto se sintió con fuerza en Bangkok, donde el colapso de un rascacielos en construcción resultó en la muerte de al menos 17 personas, con decenas aún atrapadas entre los escombros. Un video del colapso fue viral en las redes sociales, y las autoridades declararon brevemente a Bangkok como zona de desastre, aunque posteriormente aseguraron que la normalidad estaba regresando a la ciudad. Juan Ayutthaya, chileno que vive en Tailandia, ratificó lo dicho por las autoridades en MDZ Radio FM 105.5.

Escuchá la entrevista completa:

Para el chileno "es importante que ustedes sepan lo que realmente está pasando: En las redes sociales mienten y desafortunadamente dan noticias que no son verdad", adelantó. Ayutthaya vive en Tailandia desde el año 1997 y vivió en carne propia el terremoto del océano Índico a finales del 2004, que causó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de numerosos países.

Tailandia se llevó la peor parte de aquella tragedia. "Desde ese entonces yo he vivido con mucho miedo hasta la fecha, porque siempre he pensado qué pasaría si hubiese un terremoto, además porque soy chileno. Esta vez viví el terremoto de 7.7 de magnitud en un octavo piso. Se movía absolutamente todo. Estaba en oficina, pensé en mi hija y salí corriendo. De verdad que sentí que era el fin del mundo", relató.

Así se derrumbó el edificio en Bangkok:

Sin embargo, la situación no terminó siendo tan grave como creyó en un primer momento: "Yo me imaginé que se había caído Bangkok. Pero los constructores tailandeses han construido estos edificios teniendo en cuenta los temblores y terremotos. Básicamente no pasó nada".

"Esta es una ciudad muy segura y estoy orgulloso de Tailandia... todos los edificios que ustedes ven destruidos por las redes son de Myanmar, algo totalmente distinto. Ese es un país pobre que está en guerra civil hace mucho tiempo. Y allí ha muerto mucha gente, es una gran desgracia", explicó el chileno.

Marcelo Arce, conductor del programa Uno Nunca Sabe, le preguntó a Ayutthaya por el edificio que sí se había derrumbado en Bangkok. Por su parte contó que se trataba de un edificio gubernamental que estaba en proceso de construcción. "La encargada era una empresa china. Por acá se rumorea que había mucha corrupción y no se estaba construyendo como corresponde. La empresa se fue del país y no está dando la cara. Ahora desafortunadamente están rescatando al máximo de personas posible".

"Los rascacielos de acá tienen sus famosas piscinas en las terrazas, que al desbordarse por los temblores causaron mkuchos daños. Pero estamos hablando de una ciudad de 17 millones de personas con los rascacielos más altos del sudeste asiático... y más allá de eso no pasó nada más. Los edificios se mantuvieron de pie", agradeció.

El epicentro del terremoto golpeó con fuerza las calles de Mandalay, la segunda ciudad más poblada del país. El aeropuerto internacional de la ciudad junto con las rutas de acceso principales fueron totalmente destruidas, por lo que las labores de rescate se han visto gravemente afectadas. El Servicio Geológico de EE.UU. estima que la cifra de muertos superaría los 10.000.