Donald Trump se mostró "muy enojado" con Vladimir Putin luego de la critica a Volodímir Zelenski

Luego del cuestionamiento del poder de Vladimir Putin a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, el presidente estadounidense se mostró "muy enojado" y expresó que podría llegar a imponer aranceles al petróleo ruso en caso de que se retrase el alto al fuego. De hecho, Donald Trump amenazó con tomar esa medida si no se acepta la tregua dentro de un mes.

Trump realizó los comentarios durante una entrevista telefónica con NBC News, donde no solo indicó que podría imponer aranceles de entre el 25% y el 50% si no se llega a un acuerdo, sino que además amenazó con bombardear Irán y no descartó aplicar medidas de fuerza.

"Si Rusia y yo no podemos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia, lo cual puede que no sea así, pero si creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer aranceles secundarios al petróleo, a todo el petróleo que salga de Rusia", expresó.

Esta vez, Trump defendió al presidente Ucraniano

Putin había cuestionado la legitimidad del poder de Volodímir Zelenski. Durante una aparición televisiva, declaró que el poder de Ucrania podría quedar bajo un mandato temporal de la ONU para organizar nuevas elecciones antes de negociar un acuerdo de paz.

De todas formas, el mismo Donald Trump había criticado hace unos meses también la legitimidad del máximo mandatario ucraniano, asegurando que Zelenski "se negaba a tener elecciones" y que debería "actuar rápido o se quedaría sin país", además de tildarlo de dictador.

En este caso, Trump se puso del lado de Ucrania, expresando que: "Estaba muy enojado, furioso" cuando Putin "empezó a meterse en la credibilidad de Zelenski, porque eso no va en el lugar correcto". “Si no se llega a un acuerdo, y si creo que fue culpa de Rusia, voy a imponer sanciones secundarias a Rusia”, agregó, subrayando que en caso de lograrse un alto al fuego, daría marcha atrás rápidamente con los aranceles.

Finalmente, expresó: "No creo que vaya a retractarse de lo que dijo. Me decepcionó de alguna manera. Se supone que debería llegar a un acuerdo con él, te guste o no, por lo que no estaba feliz con esto", en relación con los dichos del líder ruso.