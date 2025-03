Bangkok: desesperada búsqueda de supervivientes entre escombros de la torre

Con la ayuda de tecnología avanzada como drones, mapas en tres dimensiones y sensores térmicos, los equipos de emergencia trabajan sin descanso este sábado para hallar posibles sobrevivientes entre las ruinas de una construcción en la capital tailandesa. El derrumbe se produjo tras el potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Birmania, país vecino.

"El proceso de rescate debe ser ágil. Emplear maquinaria de gran tamaño podría representar un riesgo para aquellos que aún muestran señales de vida", advirtió Tanes Weerasiti, presidente del Consejo de Ingenieros de Tailandia, luego de evaluar la situación en el sitio del siniestro, según reflejó la agencia de noticias EFE.

El balance de víctimas sigue siendo incierto. Según el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, todavía hay 79 personas bajo los escombros, de las cuales 30 ya fueron localizadas.

El edificio de 30 pisos, aún en construcción, se desplomó de manera impactante tras el movimiento sísmico registrado la noche anterior, cuyo epicentro estuvo a más de 1.000 kilómetros. En la obra trabajaban alrededor de 320 obreros, y hasta el momento se han confirmado ocho fallecimientos.

"No conocemos con exactitud cuántas personas siguen atrapadas. Estimar sus posibilidades de sobrevivir es complicado, pero aún hay esperanza. Ayer, los rescatistas lograron sacar con vida a una persona", aseguró Weerasiti.

Más de diez excavadoras y grúas remueven con extremo cuidado los enormes fragmentos de hormigón que forman una pila de escombros de aproximadamente 20 metros de alto. En su interior, los especialistas aseguran haber detectado señales de vida.

La caída del inmueble esparció polvo y pequeños fragmentos de vidrio sobre vehículos y árboles en las inmediaciones, cubriendo de una capa grisácea parte del famoso mercado de Chatuchak, una de las zonas más concurridas por turistas.

Trabajadores birmanos entre las víctimas

El colapso del edificio quedó registrado en videos captados por testigos, donde se observa a obreros corriendo en pánico segundos antes de que la estructura cediera por el terremoto.

Sentada sobre una silla de plástico cerca del operativo de rescate, Da Da, una trabajadora birmania de la construcción, mantiene la esperanza de que sus cuatro compañeros desaparecidos logren ser hallados con vida.

"Mis amigos, todos varones entre 28 y 40 años, quedaron atrapados tras el derrumbe. No he podido comunicarme con ellos. Llegaron a Tailandia hace apenas un año y comenzaron a trabajar en esta obra desde su llegada", relató la mujer.

Junto a ella, una veintena de obreros de la misma nacionalidad sigue atentamente los esfuerzos de rescate, observando a través de pequeños huecos o desde detrás de una tapia.

"Nos duele mucho que tantos birmanos se hayan visto afectados", expresó con tristeza Da Da.

Aunque las autoridades tailandesas no han detallado la procedencia de los afectados, la información sobre el desastre se difunde tanto en tailandés como en birmano, dado que muchos de los empleados de la construcción en el país provienen de la vecina nación, sumida en una profunda crisis.

El embajador birmano en Tailandia, Zaw Zaw Soe, visitó el sitio del desastre, según informaron medios locales.

Mientras tanto, ingenieros han elaborado un modelo tridimensional del área con drones para facilitar la búsqueda de víctimas. Además, un equipo trasladó hasta la zona un robot de control remoto equipado con cámaras y sensores, con la esperanza de que pueda explorar las zonas más inestables y brindar información valiosa a los rescatistas.

"Confío en que sea de utilidad", comentó a EFE Leulpat Boonleun, explicando que el dispositivo es capaz de detectar zonas de peligro dentro de la estructura colapsada.

Pese a la magnitud de la tragedia, la actividad en el mercado de Chatuchak no se detuvo este sábado, con miles de visitantes recorriendo sus puestos, a escasos metros del lugar del desastre.

"No sabía que el edificio estaba tan cerca. Vi imágenes del derrumbe en redes sociales y me impactó. El terremoto me sorprendió en mi hotel, en el centro de la ciudad, y debo admitir que sentí miedo", contó Marcus Dreifun, turista alemán de 34 años.