Rusia revela que el Ejército de Ucrania no responde a las órdenes de Zelenski

El portavoz del Kremlin de Rusia, Dimitri Peskov, ha afirmado este viernes que el Ejército de Ucrania no responde a las órdenes de las autoridades de Kiev ya que siguen cayendo los ataques de las tropas ucranianas contra sus infraestructuras energéticas, haciendo imposible así iniciar el alto el fuego negociado en Arabia Saudí.

"Si Ucrania se adhirió a la moratoria y dio las órdenes correspondientes a sus Fuerzas Armadas, es evidente que no se están cumpliendo", ha dicho Peskov en rueda de prensa, según recoge la agencia de noticias TASS. "Existe una falta total de control de las Fuerzas Armadas por parte de Ucrania" ha incidido el portavoz del Kremlin, quien ha insistido en que el Ejército está "ignorando las órdenes de las autoridades del país".

Por otro lado, ha asegurado que Rusia sí está cumpliendo, pero ha advertido de que se reserva el derecho a responder si Ucrania continúa como hasta ahora. "Sería ilógico" cumplir con la tregua mientras "nos enfrentamos a estos ataques a nuestras instalaciones energéticas todas las noches", ha dicho. Además, ha reprochado que la Unión Europea continúe con su idea de seguir aplicando sanciones sobre la economía rusa a medida que avanza la negociación y ha señalado que estas medidas no contribuyen a una solución pacífica del conflicto. "Si los países europeos no quieren seguir este camino, significa que no quieren seguir el camino de la paz ni contribuir ni actuar al unísono con los esfuerzos que Moscú y Washington están realizando por la vía pacífica", ha dicho.

En cambio, las autoridades ucranianas han negado estas acusaciones y han señalado a la parte de rusa por difundir desinformación a través de sus canales habituales. "Las Fuerzas de Defensa de Ucrania se adhieren a los acuerdos alcanzados con sus socios para detener los ataques a objetos energéticos", ha dicho el Estado Mayor.

¿Siguen obedeciendo a Zelenski las fuerzas ucranianas? (Dpa)

A su vez, Ucrania ha asegurado que "se han registrado violaciones concretas de esos acuerdos" cometidas por el Ejército ruso. "Sólo en las últimas 24 horas se han producido ataques rusos que han dañado instalaciones energéticas en la región de Jersón y Poltava", ha señalado.

