Exclusivo: así fue el operativo de rescate de cientos de personas tras el derrumbe en Bangkok

El terremoto de magnitud de 7,7 en la escala de Ritcher, con epicentro en Myanmar (Birmania), sacudió, también, a los países vecinos, provocando grandes destrozos y víctimas fatales en varias localidades del sudeste asiático. Bangkok, la capital tailandesa, fue una de las más afectadas por el movimiento telúrico, donde se registró el derrumbe de un edificio que dejó, hasta el momento, 5 fallecidos y cientos de desaparecidos bajo los escombros.

El edificio que se derrumbó a causa del terremoto estaba en construcción, ubicado en la localidad turística de Chatuchak, por lo que los obreros que se encontraban trabajando en el lugar resultaron afectados. De inmediato, las autoridades dieron inicio a un operativo de búsqueda y rescate de las víctimas del derrumbe, que sigue adelante pasadas las 21 (hora local en Bangkok).

Alrededor de mil voluntarios siguen llevando adelante el operativo de rescate para buscar a las víctimas del derrumbe del edificio en Bangkok. Actualmente, los rescatistas voluntarios, en conjunto con los bomberos, buscan a 117 personas desaparecidas bajo los escombros, mientras que el número de muertos en el lugar ascendió a 5 (3 hombres y 2 mujeres). Asimismo, los presentes confirmaron que 9 personas están en estado crítico tras ser rescatadas.

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Así es el operativo que llevan a cabo los rescatistas voluntarios

El Comando Real de Protección del Ejército Tailandés, la Policía Real Tailandesa, Bangkok Fire Rescue (Departamento de Bomberos y de Rescate de Bangkok), los equipos caninos y diferentes organizaciones voluntarias de respuesta a desastres como Ruamkatanyu están presentes en el lugar de los hechos con el fin de rescatar a todas las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Alrededor de las 20:25 (hora de Bangkok) los voluntarios buscaban a unas 121 personas, número que descendió a 117 cerca de las 21.

“Todavía estamos buscando a sobrevivientes, al menos uno”, confirmó uno de los rescatistas voluntarios en la escena de la tragedia, y agregó: “Aún no se ha convertido en una operación de recuperación de cuerpos; estamos tratando de encontrar a los que todavía están atrapados con vida”.

El mismo voluntario, Tharit Monsereeenusorn, confirmó que el terremoto sorprendió a todo el mundo, por lo que el operativo inició de forma desorganizada. Según consideró en diálogo con este medio, “primero deberían haber entrado a la zona los bomberos y después los militares”.

“Este edificio de 30 pisos estaba en construcción. Cuando el terremoto golpeó la zona, sacudió al edificio que colapsó. Todavía estamos intentando identificar cuántos siguen atrapados adentro”, ratificó el hombre que se acercó a la zona conmovido por la magnitud de la tragedia.

“Todavía no sabemos cuánto tiempo nos llevará. Podría ser una cuestión de días. No lo sabemos porque no hemos rescatado a todos todavía. Hasta que no tengamos a todos afuera del edificio, tanto vivos como fallecidos, más allá de la condición en la que se encuentren, no frenaremos nuestro operativo”, aseguró Monsereeenusorn.

“Hemos escuchado a personas que nos están respondiendo. Todavía hay personas que están lo suficientemente conscientes. Sin embargo, todavía no estamos habilitados para ir a buscarlos con seguridad porque, si lo hacemos, podría causar un mayor colapso estructural. Entonces, estamos tomando el tiempo necesario y chequeando que sea un recate seguro también para los rescatistas y para las víctimas”, agregó el joven voluntario.

Para poder llevar a cabo el operativo con alrededor de 1.000 voluntarios que se acercaron desde cada punto del país, se dividieron en cuatro zonas: A, B, C y D. “Primero vamos a la A, luego a las B y C, y por último a la D. Ahora mismo, también estamos usando perros rastreadores para buscar en el aire. Supongo que el equivalente más cercano sería si has visto algún documental del 11-S, usando perros de búsqueda para buscar entre los escombros, y luego nos alertarán si ven a alguien inconsciente”, precisó el voluntario.

“Es una tarea desafiante. Pero contamos con personal bien capacitado en el trabajo, capaz de encontrar a estas personas y gestionar la situación” manifestó Mookie al hablar con la prensa internacional, y sugirió que, a pesar de tratarse de todo un desafío intenta vivirlo momento a momento. “Soy solo un rescatista. Trabajo en el cuerpo de bomberos de EE. UU., pero este es, sin duda, el incidente más grave en el que he participado”.

Sin dudas, el trabajo de los voluntarios en medio de esta tragedia es descomunal. Tal como señaló el rescatista, “los voluntarios pagaron su propio equipo y pagaron su propio combustible para llegar al lugar”.

“Es realmente triste. Nunca es bueno ver a gente atrapada o herida. Dicho esto, ver a toda esta gente trabajar, definitivamente encarna el espíritu tailandés de trabajar juntos por un objetivo común. Todos intentamos trabajar juntos para encontrar a estas personas, sin importar a qué organización pertenezcas. Este es nuestro objetivo ahora mismo”, concluyó el voluntario.

Por otra parte, uno de los hombres que se encontraba trabajando con la grúa eléctrica describió el momento en el que sintió el colapso del edificio como “aterrador”. “Estábamos en una grúa eléctrica, y escuchamos el sonido de la vida de un humano desde dentro, pero no pudimos ver. Estaba gritando. Lo estamos buscando. Fue aterrador, aterrador”, detalló.

Mirá todas las fotos y videos del operativo de rescate en Bangkok

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ

Foto: Dante Kaplanski /MDZ