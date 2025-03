Por qué la recuperación de la simbólica región de Kursk es tan importante para Putin (y cuáles son las causas del repliegue ucraniano)

"Liberar completamente" la región de Kursk.

Esta fue la orden que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio a sus militares durante la visita que esta semana realizó a la provincia rusa fronteriza con Ucrania, la cual fue parcialmente ocupada por fuerzas de Kyiv en agosto pasado en una sorpresiva maniobra con la que muchos expertos y analistas esperaban que el curso de la guerra cambiaría.

Siete meses después, el ejército ruso ha logrado recuperar, en cuestión de días, casi la totalidad del territorio perdido y localidades estratégicas como Sudzha, el mayor centro urbano que había caído en manos de las fuerzas ucranianas.

Kyiv, por su parte, no habla oficialmente de una retirada.

Sin embargo, el anuncio que hizo el miércoles el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksander Sirski, quien confirmó que sus tropas se estaban moviendo hacia posiciones "más ventajosas" para "salvar las vidas de los soldados", parece la confirmación de un repliegue.

Vestido con un traje de combate, Putin se congratuló por las noticias del avance de su ejército y se mostró confiado en que "en un futuro cercano, los invasores serán expulsados".

Asimismo, la promesa de que los militares ucranianos que sean capturados no serán tratados como prisioneros de guerra, sino como "terroristas", deja en claro que la recuperación de Kursk es un objetivo prioritario.

Las fuerzas ucranianas apenas conservan un tercio del territorio de la provincia de Kursk que lograron ocupar en agosto pasado.

La rica antesala a Moscú

A principios de agosto de 2024, Ucrania sorprendió a propios y extraños al lanzar una incursión sobre Rusia, a través de la fronteriza región de Kursk.

En cuestión de días miles de soldados ucranianos apoyados por tanques y blindados ocuparon más de 1.300 kilómetros cuadrados de los casi 30.000 que tiene la provincia; y a su paso se hicieron con el control de decenas de poblaciones.

El avance ucraniano fue facilitado por la geografía. La región de Kursk es mayormente llana, con algunas colinas, pero sin grandes montañas ni accidentes topográficos que puedan servir de barrera natural ante las invasiones o incursiones.

Además, la capital regional homónima se encuentra a solo 500 kilómetros de distancia de Moscú, con lo cual la incursión ucraniana expuso las vulnerabilidades de las defensas rusas.

"Kursk fue un cambio estratégico en la narrativa de la guerra", afirmó Taras Chmut, exmilitar ucraniano y director de Come Back Alive, una organización benéfica que apoya al ejército de Kyiv.

"Expuso que Rusia puede perder territorios, sus propios territorios. Reveló que Ucrania puede llevar a cabo algunas acciones inesperadas y enfoques asimétricos no convencionales", agregó al diario estadounidense The New York Times.

Pero, además de ofrecer una vía relativamente fácil para acceder hasta la propia capital rusa, Kursk es una región rica no solo por sus fértiles tierras, sino por los minerales que guarda en su subsuelo.

La provincia es uno de los mayores productores de hierro del país euroasiático y esto se debe a que en ella se encuentra la llamada Anomalía Magnética de Kursk, la cual alberga uno de los mayores yacimientos del mundo de este mineral, según la Enciclopedia Británica.

En la zona también se encuentran tierras raras y metales básicos en cantidades comerciales en varios lugares, mientras que las reservas de agua están demostrando ser útiles para fines médicos. Las amplias llanuras de Kursk no ofrecen defensa natural contra invasiones, como los rusos han visto en el pasado.

Un símbolo histórico

Kursk no es cualquier provincia para los rusos. La región tiene un gran valor simbólico, debido a que en los alrededores de su capital se produjo una de las batallas más grandes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.

El 5 de julio de 1943, el régimen de Adolf Hitler lanzó el que se considera como su último gran golpe contra la extinta Unión Soviética, tras la derrota de sus fuerzas en Stalingrado.

A primera hora de ese día, 900 mil soldados nazis con unos 2.700 tanques y apoyados por decenas de aviones intentaron recuperar parte del terreno perdido en el llamado frente oriental.

Sin embargo, Moscú, que estaba al tanto de los planes de Berlín, había logrado armar una fuerza mucho superior de unos 1,5 millones de uniformados, la cual neutralizó a los atacantes.

La posterior invasión aliada a Sicilia (Italia) terminó de hacer naufragar los planes de la Alemania nazi.

Para los expertos, la sorpresiva incursión ucraniana a Kursk del pasado agosto supuso un golpe de efecto y una seria herida al orgullo ruso.

"Ucrania cambió la narrativa de la guerra", afirmó el politólogo alemán Andreas Umland en entrevista con BBC Mundo en agosto pasado.

"Rusia es la que está tratando de recuperar su territorio de una invasión, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial", agregó el analista del Centro para Estudios de la Europa Oriental del Centro Estocolmo (Suecia), quien es experto en temas sobre Rusia y Ucrania. Kursk fue escenario de una de las batallas de tanques más grandes de la Segunda Guerra Mundial.

La arriesgada jugada ucraniana también expuso las debilidades de las defensas rusas y puso en entredicho las amenazas que durante los últimos años ha lanzado el Kremlin sobre el uso de armas nucleares.

"Los ucranianos probaron que las líneas rojas rusas eran virtuales", dijo Umland, quien recordó que Moscú ni siquiera calificó de invasión lo ocurrido y tachó su contraofensiva como una "operación antiterrorista".

Desde 2020, Rusia adoptó una nueva doctrina militar, la cual autoriza a sus autoridades a recurrir a su enorme arsenal nuclear y otras armas de destrucción masiva "cuando la existencia misma del Estado se vea amenazada".

Una agresión a su integridad territorial figura entre las amenazas a la existencia del Estado ruso. La región de Kursk es uno de los grandes productores de hierro de Rusia y en ella se encuentra uno de los mayores yacimientos de este mineral del mundo.

Ya no tiene sentido

De acuerdo con distintos analistas, la incursión ucraniana en Kursk tenía tres objetivos: probar que Ucrania podía ganar la guerra, forzar a Rusia a sacar parte de sus tropas de los territorios ocupados en el este del país invadido y reforzar su posición a la hora de una posible negociación.

Sin embargo, algunos de sus objetivos nunca se lograron o simplemente ya no tienen valor.

Así, por ejemplo, en estos siete meses Moscú nunca desvió tropas del Donbás y de los otros territorios que ocupa en Ucrania, pues consiguió que Corea del Norte le enviara unos 11.000 soldados para ayudar en su "operación antiterrorista" en Kursk.

Asimismo, retener hoy territorio ruso para intercambiarlo en nuevas conversaciones de paz parece haber perdido sentido para Kyiv, una vez que el republicano Donald Trump ha regresado a la Casa Blanca.

"Ahora pasan a primer plano los objetivos militares, que ya se han alcanzado en gran medida: minimizar el riesgo para la región ucraniana de Sumy, desviar cierto número de tropas rusas de otras secciones del frente e infligirles el máximo daño", afirmó a la cadena alemana DW, Serhiy Shurez, director de la consultora ucraniana Defense Express.

Las recientes tensiones entre Kyiv y Washington también parecen haber sido aprovechadas por Moscú.

La contraofensiva rusa en Kursk coincidió con la pausa de la ayuda militar y de la información de inteligencia de EE.UU. que Trump adoptó, luego del choque público que mantuvo con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a finales de febrero. Los roces con EE.UU. también han jugado en contra de las posibilidades de que Ucrania pueda seguir reteniendo el territorio que ocupa en Rusia.

Sin embargo, desde antes de que las relaciones con Estados Unidos se deterioraran, Ucrania ya venía perdiendo territorio en Kursk.

"El componente logístico es el talón de Aquiles. Si Ucrania se traslada a su territorio, mejorará la capacidad de defensa de sus brigadas", afirmó Shurez a la televisión germana.

Otros expertos, sin embargo, creen que la iniciativa fue un error desde el principio.

"Desde un punto de vista militar estratégico, fue una decisión desastrosa porque amplió la línea de contacto, y las fuerzas armadas ucranianas ya sufrían en ese momento falta de equipamiento y personal", apuntó Marina Miron, profesora del King's College de Londres y experta en temas militares.

Por su parte, en uno de sus últimos reportes, el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre la posibilidad de que, en represalia, Rusia utilice el territorio recuperado para lanzar una nueva invasión sobre la vecina provincia ucraniana de Sumy y abra así un nuevo frente de batalla.

Queda esperar a ver cómo avanzan las conversaciones para alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania para saber qué papel termina jugando esta región fronteriza.