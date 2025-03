Fue víctima de trata y desapareció por 22 años: la encontraron por YouTube

La historia de Hamida Banu, una mujer proveniente de la India que trabajaba como cocinera para mantener a sus cuatro hijos en Qatar, Dubai y Arabia Saudita luego de la muerte de su esposo, comenzó en 2002 cuando una agente de contratación le prometió que la ayudaría a conseguir trabajo en Dubái a cambio de 20 mil rupias, es decir USD 250. No obstante, Hamida nunca llegó a Dubái. En su lugar, fue llevada a Hyderabad, Pakistán, donde se convirtió en víctima de una red de trata de personas y la retuvieron tres meses en una casa, negándole la posibilidad de contactar a su familia.

Al pasar el tiempo, se casó con un vendedor ambulante en Karachi (Pakistán) que murió durante la pandemia del covid-19 y, según le comentó a la BBC, "no la molestaba". Con la muerte de su esposo, la situación de Banu se transformó en una de mayor vulnerabilidad, ya que se encontraba en un país extranjero sin documentación y sin los recursos necesarios para volver a la India.

“Pasé los últimos 22 años como un cadáver viviente”, expresó Banu, conmocionada.

Pero un video de YouTube lo cambió todo. El activista pakistaní, Waliullah Maroof, entrevistó a Banu en julio de 2022 para su canal en la plataforma, en el que ella narró todo lo que había atravesado, y expresó su profundo deseo de volver a la India. El video llegó al periodista indio Khalfan Shaikh, quien decidió compartirlo en sus redes.

El principio del fin

Uno de los usuarios que vio la entrevista gracias a la visibilidad que le otorgó Shaikh fue el nieto de Banu, al cual ella no había tenido la posibilidad de conocer jamás. El chico la reconoció y avisó a la familia en India. La consecuencia inmediata fue que Shaikh junto con el "youtuber" Maroof organizaran una videollamada para que Banu pudiera hablar por primera vez en 22 años con sus seres queridos.

“¿Cómo estás? ¿Me reconociste? ¿Dónde estuviste todos estos años?”, le preguntó su hija, Yasmin. Conmovida, Banu prefirió no hablar directamente de la cuestión: “No me pregunten dónde estaba ni cómo he estado. Los he echado mucho de menos. No me quedé aquí por voluntad propia, no tenía otra opción”.

La vuelta a casa

El regreso de Banu a su hogar se vió dilatado por las tensas relaciones que mantienen India y Pakistán, por lo tanto su caso fue sometido a rigurosas verificaciones para comprobar que Banu era efectivamente una ciudadana india, cuestión que terminó por confirmarse en octubre de 2023. Así fue como, luego de varios procesos de identificación y retrasos, se fijo la fecha de regreso de Banu para el 16 de diciembre de 2024.

La espera llegó a su fin, y ese 16 de diciembre Banu cruzó la frontera de Attari-Wagah (el paso terrestre entre Pakistán e India) en el que, del otro lado, la esperaban sus hijas, su hermana, su sobrino y su hermano, todos movilizados por el reencuentro.

“Mi video fue compartido hace dos años", dijo Banu, y "No estaba segura de si llegaría a la India. Pero la embajada me llamó hace un año y me dijo que podía regresar”.

El video que le devolvió su vida a Hamida Banu, la mujer que fue traficada a Pakistán y desapareció por 22 años