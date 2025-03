Volodimir Zelenski en la cuerda floja: ¿disculpas o debacle total?

El viernes, el Salón Oval de la Casa Blanca fue testigo de un enfrentamiento sin precedentes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodimir Zelenski. Lo que debía ser una reunión clave para consolidar un acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales ucranianos —considerado un paso previo hacia una tregua con Rusia— terminó en un cortocircuito diplomático que dejó a Ucrania tambaleándose.

Al día siguiente, Zelenski intentó recomponer la relación con un extenso mensaje en redes sociales, agradeciendo públicamente el apoyo estadounidense: “Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por todo el apoyo. Doy las gracias al presidente Trump, al Congreso por su apoyo bipartidista y al pueblo estadounidense”, escribió el sábado 1 de marzo en X. Pero, ¿es suficiente este gesto para revertir el daño? ¿Zelenski ha quedado contra las cuerdas, enfrentando la posibilidad de perderlo todo?

Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, durante toda la semana, Zelenski había insistido en ser recibido por Trump, con la promesa de firmar el acuerdo de minerales que había sido negociado previamente. Sin embargo, su actitud en el encuentro del viernes desató una tormenta. Visiblemente incómodo ante las reiteradas demandas de Trump de avanzar hacia un cese el fuego con Rusia, el líder ucraniano no sólo rechazó el tono del republicano, sino que abandonó la reunión sin rubricar el documento acordado.

Este giro inesperado traicionó la palabra que, según el senador Marco Rubio, Zelenski le había dado días antes. En una declaración a CNN, Rubio no ocultó su frustración: “¿Realmente Zelenski quiere la paz después de esta actuación? Debería disculparse por hacernos perder el tiempo en una reunión que iba a terminar como terminó”. La pregunta resuena: ¿buscaba Zelenski sabotear el acuerdo?

Zelenski tendrá que trabajar, y mucho, para recomponer la relación con la Casa Blanca, aunque para algunos ya el partido está perdido. Hay que recordar que durante su convulsionada visita a Estados Unidos, Zelenski criticó la postura de Trump sobre la guerra, insistiendo en que cualquier alto el fuego sin garantías de seguridad era “peligroso” para Ucrania. En el Salón Oval, su incomodidad fue palpable cuando Trump lo acusó de coquetear con la Tercera Guerra Mundial. Incluso el vicepresidente J.D. Vance intervino para reprenderlo, elevando aún más la temperatura del encuentro.

Para muchos observadores, Zelenski no solo le faltó el respeto a Trump, sino que despreció el apoyo que Estados Unidos ha brindado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, Washington ha destinado más de 180 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria, una cifra que ahora Trump ordenó auditar minuciosamente. ¿Qué pretendía Zelenski al tensar tanto la cuerda con su principal aliado?

Es por ello que tras el encuentro Trump tomó una decisión que ya no tiene vuelta atrás: “He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz”, aseguró el líder del movimiento MAGA en su cuenta de Truth Social. Este mensaje, publicado mientras el líder ucraniano aún estaba en suelo americano, marcó un punto de inflexión. Trump no solo suspendió las negociaciones con Zelenski, sino que ordenó paralizar el apoyo energético para restaurar la red eléctrica ucraniana —un proyecto clave para Kiev— y aceleró una investigación sobre el uso de los fondos enviados a Ucrania. Estas medidas reflejan una estrategia clara: presionar a Zelenski hasta que ceda o reemplazarlo por un interlocutor más dispuesto a negociar con Moscú. ¿Podrá Ucrania sobrevivir este giro sin el respaldo total de Washington?

Dentro del Partido Republicano, el fiasco de Zelenski también tuvo repercusiones inmediatas. Hasta ese momento, los congresistas republicanos estaban divididos en dos bandos respecto a Ucrania. Por un lado, figuras del ala MAGA, como Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert, han cuestionado desde hace tiempo la ayuda a Kiev, argumentando que los recursos deberían destinarse a problemas internos de Estados Unidos. Por otro lado, senadores como Lindsey Graham y hasta el propio Marco Rubio defendían un apoyo sostenido, con la condición de que Ucrania mostrara resultados tangibles.

Graham, por ejemplo, había negociado con la delegación ucraniana un nuevo paquete de ayuda que sería presentado al Congreso. La firma del acuerdo con Trump, en la visión del veterano e influyente senador por Carolina del Sur, serviría para convencer a sus compañeros de bloque más escépticos. Sin embargo, el desplante de Zelenski dinamitó esa posibilidad. Minutos después del final abrupto de la reunión entre ambos mandatarios, Graham explotó ante los medios: “Zelenski debe arrepentirse de su actitud y poner a alguien dispuesto a negociar, o no habrá más acuerdos con Estados Unidos”.

La pérdida de estos aliados republicanos, que hasta hace poco eran su puente con Washington, deja a Zelenski en una posición más vulnerable que nunca. ¿Fue su arriesgada apuesta un error de cálculo imperdonable?

En Europa, el panorama tampoco ofrece certezas para el alicaído mandatario ucraniano. Si bien la mayoría de los líderes del continente han respaldado a Zelenski desde el inicio del conflicto —con países como Francia y Alemania aportando miles de millones de euros en ayuda—, las grietas comienzan a aparecer. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dio un giro significativo al acercarse a Trump y convocar una cumbre urgente entre Estados Unidos y Europa para definir una estrategia conjunta sobre Ucrania. Este movimiento sugiere que incluso los aliados de Zelenski podrían estar buscando una salida negociada que no dependa exclusivamente de su liderazgo.

Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, fue más allá al respaldar abiertamente a Trump: “Ha defendido valientemente la paz, aunque a muchos les cueste digerirlo”. Mientras tanto, otras voces críticas emergen en el continente. El ex primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, quien apoyó a Zelenski desde el “minuto cero”, lanzó un duro mensaje en X contra el líder ucraniano: “Ayer, en el Despacho Oval, escuchamos que Ucrania ‘ha estado sola todo este tiempo…’. Es difícil de aceptar”. Estas posturas emergentes demuestran que, a diferencia del pasado, esta vez no hay un consenso en Bruselas sobre cómo abordar la salida de la guerra. ¿Está Europa dispuesta a seguir cargando con el peso de Ucrania si Estados Unidos da un paso atrás?

En este contexto, Zelenski viajó el sábado a Londres para reunirse con el premier británico, Keir Starmer, quien intenta posicionar al Reino Unido como mediador en la crisis. Starmer, que almorzó con Trump en la Casa Blanca el 27 de febrero, habló por separado con ambos líderes el viernes por la noche, buscando un acercamiento. Sin embargo, Trump mantuvo su postura inflexible y le dejó claro a Starmer que Zelenski está fuera de su plan para negociar con Vladimir Putin. El domingo, Starmer encabezará una cumbre multilateral en Londres, donde se encontrará con Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron —quien enfrenta una crisis doméstica tras las protestas contra su gobierno— para discutir el futuro de Ucrania.

Los próximos pasos de la Casa Blanca parecen claros: Trump está decidido a avanzar en una tregua con Rusia, con o sin Zelenski. La auditoría de los 180 mil millones de dólares enviados a Ucrania, ordenada por el presidente y supervisada por Elon Musk, busca evidencias de malversación que justifiquen un corte total de la ayuda.

Paralelamente, la suspensión de proyectos energéticos y la pausa en la cooperación de inteligencia militar muestran que Trump no bluffea. Su mensaje es inequívoco: o Ucrania se alinea con su visión de “paz a través de la fuerza” o quedará aislada. Para un país que depende en gran medida de la asistencia estadounidense —solo en 2024 recibió 61 mil millones de dólares en ayuda militar, según el Pentágono—, este escenario es catastrófico. ¿Tiene Zelenski las cartas necesarias para salir de esta encrucijada?

No hay duda de que el líder ucraniano enfrenta el momento más crítico de su gestión. Su actuación en Washington no solo lo alejó de Trump, sino que fracturó su relación con figuras clave del Partido Republicano y sembró dudas entre sus aliados europeos. Las disculpas públicas del sábado pueden ser un primer paso, pero parecen insuficientes frente a la magnitud del daño. Mientras Trump busca un nuevo interlocutor y Europa debate su próximo movimiento, Zelenski queda atrapado entre su rechazo a ceder ante Rusia y la necesidad de mantener el respaldo occidental.

En la geopolítica, las alianzas son frágiles y los errores se pagan caro. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, y Ucrania podría quedarse sin tiempo ni amigos si su presidente no encuentra pronto una salida.