Los programas más polémicos que financió Estados Unidos a través de USAID

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fundada en 1961 bajo la administración de John F. Kennedy, ha sido durante décadas el brazo principal de la asistencia exterior no militar de Estados Unidos, con el objetivo de promover el desarrollo y la estabilidad en países en vías de desarrollo. Sin embargo, recientes investigaciones han puesto en tela de juicio la asignación de sus fondos, revelando financiamientos controvertidos que han generado un intenso debate sobre el verdadero propósito y eficacia de la agencia.

A finales de la semana pasada, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DoGE), liderado por Elon Musk, inició una auditoría de los gastos federales, centrándose en USAID. Al intentar acceder a información detallada, se encontraron con resistencia por parte de la agencia, lo que levantó sospechas sobre posibles irregularidades en la asignación de fondos. Esta negativa llevó a una investigación más profunda, desvelando una serie de proyectos financiados que poco o nada tenían que ver con el desarrollo sostenible o la asistencia humanitaria.

Los proyectos más polémicos financiados por USAID

Dos funcionarios de alto rango de USAID, John Voorhees y su adjunto, fueron puestos en licencia el sábado por la noche después de negarse a permitir que los miembros de DoGE accedieran a los sistemas de la agencia federal.

Los miembros de DoGE amenazaron con llamar a la policía después de que se les negara la entrada. Estaban tratando de acceder a los archivos de seguridad y personal.

En una conversación con The Associated Press el domingo, los funcionarios informaron que, a pesar de sus esfuerzos, los miembros de USAID no lograron impedir que los equipos de DoGE accedieran a parte de la información clasificada de la agencia, incluyendo informes de inteligencia.

Una vez que el equipo de Musk pudo acceder a los archivos, comenzaron a difundirse las sumas millonarias que la agencia repartió por todo el mundo a causas progresistas o izquierdistas. Los programas más cuestionados que han salido a la luz en los últimos días involucran a medios de comunicación, ONG, colectivos LGBT, grupos subversivos y hasta la investigación de armas biológicas.

A continuación algunos de ellos:

LGBTQ+ en Serbia : En una conferencia de prensa, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, describió que $1.5 millones fueron destinados a promover la “diversidad” en el ámbito laboral serbio.

: En una conferencia de prensa, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, describió que $1.5 millones fueron destinados a promover la “diversidad” en el ámbito laboral serbio. Musical “inclusivo” en Irlanda : Leavitt también informó sobre $70.000 para un musical con temática DEI.

: Leavitt también informó sobre $70.000 para un musical con temática DEI. Ópera transgénero en Colombia : La vocera apuntó que $47.000 fueron destinados a una producción operística con temática trans.

: La vocera apuntó que $47.000 fueron destinados a una producción operística con temática trans. Cómic trans en Perú : $32.000 invertidos en un cómic sobre identidad de género, detalló la portavoz de la Casa Blanca.

: $32.000 invertidos en un cómic sobre identidad de género, detalló la portavoz de la Casa Blanca. Gasolinera en Afganistán : De acuerdo a un informe de Fox News, 43 millones de dólares fueron a una gasolinera en Afganistán.

: De acuerdo a un informe de Fox News, 43 millones de dólares fueron a una gasolinera en Afganistán. Jamaicanos LGBT : 1,5 millones de dólares para promover a los jamaicanos LGBT, según la cadena estadounidense.

: 1,5 millones de dólares para promover a los jamaicanos LGBT, según la cadena estadounidense. Homosexuales en Uganda : 5,5 millones de dólares para los derechos de los homosexuales en Uganda, según el reporte del periodista Jesse Watters.

: 5,5 millones de dólares para los derechos de los homosexuales en Uganda, según el reporte del periodista Jesse Watters. “Inclusión” en Vietnam : En Vietnam, se financiaron dos iniciativas de inclusión: una con 2,5 millones de dólares y otra con 16,8 millones de dólares.

: En Vietnam, se financiaron dos iniciativas de inclusión: una con 2,5 millones de dólares y otra con 16,8 millones de dólares. Ecología en Georgia : 25 millones de dólares asignados a Deloitte para promover el «transporte verde» en Georgia.

: 25 millones de dólares asignados a Deloitte para promover el «transporte verde» en Georgia. Fotógrafos en Medio Oriente : 1 millón de dólares para fotógrafos árabes y judíos.

: 1 millón de dólares para fotógrafos árabes y judíos. “Lenguaje de género” en Sri Lanka : 8 millones de dólares para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el "lenguaje de género binario".

: 8 millones de dólares para enseñar a los periodistas de Sri Lanka a evitar el "lenguaje de género binario". Terrorismo : Según el reporte de Watters, 122 millones de dólares acabaron en manos de terroristas. Por ejemplo, 10 millones de dólares en comidas financiadas por USAID que terminaron en manos de un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda.

: Según el reporte de Watters, 122 millones de dólares acabaron en manos de terroristas. Por ejemplo, 10 millones de dólares en comidas financiadas por USAID que terminaron en manos de un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda. Shows “inclusivos” para niños en Irak : En Irak, se asignaron 20 millones de dólares para la producción de un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo, enfocado en educar a los niños en «valores inclusivos y de tolerancia».

: En Irak, se asignaron 20 millones de dólares para la producción de un nuevo espectáculo de Barrio Sésamo, enfocado en educar a los niños en «valores inclusivos y de tolerancia». Financiamiento de medios de comunicación alineados con los demócratas : Medios como Politico, Associated Press, Financial Times y la BBC recibieron millones de dólares de USAID.

: Medios como Politico, Associated Press, Financial Times y la BBC recibieron millones de dólares de USAID. Periodismo y propaganda : En 2025, USAID tenía presupuestados $268 millones para financiar a 6.200 periodistas y 707 medios de comunicación en todo el mundo.

: En 2025, USAID tenía presupuestados $268 millones para financiar a 6.200 periodistas y 707 medios de comunicación en todo el mundo. “Desinformación” en Kazajstán : En Kazajstán, USAID destinó 4,5 millones de dólares para «combatir la desinformación».

: En Kazajstán, USAID destinó 4,5 millones de dólares para «combatir la desinformación». Turismo en Egipto: 6 millones de dólares para fomentar el turismo en Egipto.

Fondos a ONG afines a la izquierda de Guatemala: USAID financió grupos en Guatemala ligados al Movimiento Semilla, que participaron en protestas y bloqueos. Muchos los consideran grupos terroristas. La abogada y periodista Amanda Santizo reveló en una entrevista con VotoCatólico que fondos de USAID fueron canalizados a través de ONG con el pretexto de “defender la representación de los pueblos indígenas”, pero en realidad sirvieron para financiar actos de violencia y fraude electoral. Además, Santizo denunció que USAID ha utilizado estas ONG para infiltrar operadores políticos en el sistema judicial guatemalteco, promoviendo jueces y fiscales afines a la izquierda globalista. En el país centroamericano también se invirtieron dos millones de dólares en programas de cambios de sexo y "activismo LGBT".

Investigaciones de armas biológicas: USAID canalizó $53 millones a EcoHealth Alliance, entidad que financió la investigación de ganancia de función sobre coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. De allí surgió el Covid-19, al que Elon Musk calificó como un “arma biológica”.

Golpes de Estado y desestabilización política: Documentos filtrados revelan financiamiento a diversos grupos en Venezuela, Ucrania, Egipto y Haití. En Georgia ejecutó estrategias para “fortalecer la integración euroatlántica” y frenar la influencia rusa.

“El escándalo más grande de la historia”

USAID tenía 268.376.000 dólares presupuestados por el Congreso para apoyar a los medios de comunicación extranjeros en 2025.

De acuerdo a lo reportado en 2023, la agencia había proporcionado formación y apoyo a 6.200 periodistas, respaldado a 707 medios de comunicación no estatales y apoyado a 279 organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, con el desmantelamiento de USAID, muchas de estas iniciativas ahora desaparecerán.

En Ucrania, donde el 90% de los medios dependen de la financiación de USAID, la situación es crítica. Varios medios locales ya han anunciado la suspensión de sus actividades y buscarán soluciones alternativas para mantenerse a flote. "En Slidstvo.Info, el 80% de nuestro presupuesto se ha visto afectado", ha señalado Anna Babinets, directora general y cofundadora de este medio de investigación con sede en Kiev.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que «parece que el ‘periodicucho’ de izquierda llamado Político recibió 8 millones de dólares».

Asimismo mencionó que el New York Times y otros medios de "noticias falsas" también han recibido dinero por, según el mandatario, crear «historias favorables sobre los demócratas».

"PARECE QUE SE HAN ROBADO MILES DE MILLONES DE DÓLARES A USAID Y OTRAS AGENCIAS, Y MUCHO DE ELLOS SE DESTINARON A LOS MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS COMO ‘PAGO’ POR CREAR BUENAS HISTORIAS SOBRE LOS DEMÓCRATAS. EL ‘TRAPO’ DE IZQUIERDA, CONOCIDO COMO ‘POLITICO’, ??PARECE HABER RECIBIDO $8.000.000. ¿El New York Times recibió dinero? ¿¿¿Quién más lo hizo??? ¡ESTE PODRÍA SER EL ESCÁNDALO MÁS GRANDE DE TODOS, QUIZÁS EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA! LOS DEMÓCRATAS NO PUEDEN ESCONDERSE DE ESTO. ¡ES DEMASIADO GRANDE, DEMASIADO SUCIO!".

Además de Politico, Associated Press ha recibido millones de dólares durante años. En el caso del NYT, la mayor parte de los fondos provino del Departamento de Salud y Servicios Humanos con casi 27 millones de dólares, seguido por la Fundación Nacional de Ciencias con 19 millones de dólares.

La agencia también apoyó iniciativas en medios reconocidos internacionales, como los 2,1 millones de dólares destinados a ayudar a la BBC a "valorar la diversidad de la sociedad libia".

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), la congelación de la ayuda exterior por parte de la administración Trump ha "sumido al periodismo mundial en el caos".

USAID y la CIA

USAID ya tenía antecedentes controversiales. Desde 1966, la Oficina de Población de USAID ha impulsado campañas masivas de esterilización y control natal en países en desarrollo. Asimismo, en 1974, se reveló que USAID entrenaba a fuerzas policiales en América Latina en técnicas de tortura.

De hecho no son pocos los que afirman que se trata de una organización de fachada de la CIA. Con un presupuesto anual que supera los 50.000 millones de dólares (de acuerdo a las cifras de 2023) y actividades en más de 100 países, la USAID ha sido vinculada repetidamente a actividades de inteligencia.

El exdirector de la USAID, John Gilligan, admitió que la agencia estaba “infiltrada de arriba abajo por gente de la CIA”, explicando que “la idea era introducir agentes en todo tipo de actividades que tuviéramos en el extranjero: gubernamentales, voluntarias, religiosas, de todo tipo”.

"USAID fue una escuela de graduados para agentes de la CIA", sostuvo Gilligan.

En 2013, un cable estadounidense publicado por WikiLeaks describió la estrategia de Estados Unidos para socavar el gobierno de Venezuela a través de USAID "penetrando la base política de Chávez", "dividiendo el chavismo" y "aislando a Chávez internacionalmente".

En 2014, Associated Press reveló que USAID financió la creación de una plataforma similar a Twitter destinada a incitar a una rebelión en Cuba.

Como se ha dicho más arriba, la financiación de USAID se ha vinculado a golpes de estado en Haití, Ucrania, Egipto y otros países.

En una reciente entrevista con Tucker Carlson, Robert Kennedy Jr. afirmó que USAID funcionaba como una fachada de la CIA, que en 2014 desvió de manera encubierta 5.000 millones de dólares para incitar disturbios en Ucrania. Según sus declaraciones, estos disturbios, apoyados por la CIA, llevaron a un golpe de Estado que destituyó al gobierno neutral y democráticamente elegido de Ucrania.

Asimismo, entre 2009 y 2019, USAID se asoció con EcoHealth Alliance en el programa PREDICT, que identificó 1.200 virus nuevos, capacitó a 5.000 personas en todo el mundo en la detección de enfermedades y mejoró 60 laboratorios de investigación.

En 2022, el Dr. Andrew Huff, exvicepresidente de EcoHealth Alliance, reveló públicamente los presuntos vínculos del Dr. Peter Daszak -presidente de la entidad- con la CIA.

“Una organización criminal”

Con lo que está saliendo a la luz, Elon Musk, al frente del DoGE, no escatimó en palabras al referirse a USAID como una "organización criminal" y afirmó que la agencia estaba "más allá de la reparación".

USAID emplea aproximadamente a 10.000 personas, sin contar a los contratistas, y 2/3 de ellas trabajan en el extranjero. 60 miembros de USAID ya habían sido puestos en licencia días atrás después de intentar eludir la orden ejecutiva del presidente Trump de detener la ayuda extranjera para evaluar la eficacia y pertinencia de los programas financiados. El dirigente republicano describió a los líderes de USAID como "lunáticos radicales de izquierda".

Hasta el momento se han suspendido numerosos proyectos y se ha despedido o suspendido a más de 1.000 empleados y contratistas de USAID. Aparentemente, el edificio de USAID en Washington D. C. también fue cerrado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue designado como administrador interino de USAID, anunciando la fusión de la agencia con el Departamento de Estado.

Las revelaciones están sacudiendo la política estadounidense. Richard Grenell, el enviado especial de Trump, está exigiendo investigar a Samantha Power, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el gobierno de Barack Obama, por usar fondos de USAID para financiar a activistas de extrema izquierda y programas radicales.

También se está acusando a la expresidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de haber recibido una suma millonaria por parte de la agencia. De lo mismo se ha acusado a Chelsea Clinton, la hija de Hillary y Bill Clinton.

Políticos republicanos como el senador Rand Paul han respaldado la abolición total de la agencia y la eliminación de la ayuda exterior, dado que apenas un 10%-30% de los fondos realmente llegan a asistencia humanitaria.

Las consecuencias de estas acciones son significativas. Decenas, sino cientos, de programas de todo tipo en diversos lugares del mundo, incluida América Latina, se han interrumpido.

Medios de comunicación y las llamadas “ONG” de países como Colombia, Perú y Guatemala, que han sido receptores significativos de estos fondos, ahora enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de estos proyectos.

"Tal vez el 10 % del dinero llegue a proyectos reales que ayudan a las personas necesitadas, mientras el resto se utiliza para alimentar la disidencia y financiar protestas", sintetizó el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras desatarse el escándalo sobre la USAID.

El congresista Brian Mast afirmó que USAID ha sido utilizada como un “instrumento de corrupción y manipulación política” en América Latina subrayando que esta agencia ha destinado fondos no solo a medios y ONG de izquierda, sino también a organizaciones que han promovido disturbios y crisis institucionales en países clave de la región.

“Los estadounidenses no deberían estar financiando la destrucción de democracias en el extranjero bajo el pretexto de la ayuda humanitaria”, expresó el congresista.

En tanto, su colega de Florida, Greg Steube, presentó una legislación para abolir USAID.

Al mismo tiempo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva exigiendo una auditoría de cada ONG que ha recibido fondos de la polémica agencia y ha ordenado el cierre de todas las misiones de USAID alrededor del mundo.

Trump, quien ha prometido “drenar el pantano” y acabar con el “Estado profundo”, ahora, con la ayuda de Musk, lo está cumpliendo. Como dijo el primer ministro húngaro, Viktor Orban: “El mundo tiene una deuda de gratitud con el presidente Donald Trump por descubrir y poner fin a esta oscura conspiración”.