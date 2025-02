"Mi papá vuelve a casa": la reacción del hijo de uno de los rehenes de Israel

Hamás reveló los nombres de los rehenes que liberará este fin de semana como parte del acuerdo del grupo terrorista gazatí y el Gobierno de Israel para sostener la paz en la región. Uno de ellos es Or Levy, un hombre de 34 años que fue secuestrado durante el festival Supernova el 7 de octubre de 2023.

Or Levy lleva más de 490 días bajo el cautiverio del grupo terrorista Hamás, luego de que fuera secuestrado el fatídico 7 de octubre de 2023, cuando la milicia anti-israelí atacó el sur del país. Aquel día, los terroristas asesinaron a Einav, su esposa con la que había dado vida a Almog, que esperó esta liberación bajo el cuidado de sus abuelos.

Geula, la madre de Or, relató cuál fue la reacción del pequeño niño que hoy tiene tres años cuando le contaron que su padre sería liberado y que el niño gritó: "Mi papá vuelve a casa". Además, explicó cuales fueron sus sensaciones al enterarse que su hijo recuperaría la libertad: "Mi corazón se me sale del pecho. Hace un año y cuatro meses que este pequeño está solo, sin padre ni madre, y ahora Or finalmente vuelve con nosotros. No lo puedo creer".

Or Levy y su esposa Einav junto a su hijo. Foto: X/@alexandratali25.

La liberación de Or Levy será junto con la de Eli Sharabi, de 52 años, y Ohad Ben Ami, de 56. En el caso de Sharabi, su esposa Leanne y sus hijas Noya y Yahel fueron asesinadas durante el ataque del 7 de octubre de 2023. La esposa de Ben Ami, Raz, había sido liberada durante el fugaz alto el fuego de noviembre de 2023.

Por parte de Israel, serán liberados unos 180 terroristas, entre los que se incluyen 18 condenados a cadena perpetua y 111 que fueron detenidos durante la incursión militar israelí en la Franja de Gaza.