Sin concesiones: cómo el enviado de Trump logró la liberación de rehenes en Venezuela

En una operación diplomática que ha captado la atención internacional, Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, realizó una visita secreta a Caracas el viernes pasado que culminó con la liberación de seis estadounidenses detenidos y un acuerdo para la repatriación de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Tres días después de regresar a su país, el diplomático habló con la periodista Megyn Kelly y reveló algunos detalles de su misión.

Lo notable es, en primer lugar, que Grenell cumplió con el cometido de su jefe: asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos y negociar el retorno de migrantes venezolanos, incluidos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

Pero lo más extraordinario es que, de acuerdo al político de 58 años, los logros se obtuvieron sin ofrecer concesiones al régimen de Nicolás Maduro.

Grenell destacó que Venezuela no solo aceptó recibir a estos deportados, sino que también se comprometió a enviar aviones propios para transportarlos, asumiendo todos los costos asociados.

"Ellos están enviando los aviones y están pagando por ello. Creo que este es el nuevo estándar", afirmó en el popular programa digital The Megyn Kelly Show.

Asimismo, la liberación de los seis estadounidenses se logró sin el pago de rescates ni intercambios de prisioneros, una táctica que contrasta con enfoques anteriores.

De hecho, Grenell enfatizó que este resultado se obtuvo sin ceder a las demandas de Maduro. "El ‘regalo’ fue una conversación, una esperanza de un futuro diferente, y un diplomático estadounidense sentado allí", explicó.

Este resultado resalta las habilidades negociadoras de la administración Trump, que ha priorizado una postura firme en sus relaciones internacionales (vale recordar cómo los gobiernos progresistas de México y Canadá cedieron rápidamente a las demandas de Washington ante la amenaza de aranceles).

Ahora bien, esta capacidad de obtener concesiones significativas sin ofrecer nada a cambio, ¿plantea un nuevo estándar en la diplomacia estadounidense?

Es importante contextualizar que, durante su primer mandato, Trump mantuvo una postura dura contra el régimen de Maduro, implementando sanciones económicas y políticas destinadas a aislar al líder venezolano. En contraste, la administración Biden adoptó un enfoque más flexible, buscando diálogos y levantando algunas sanciones en un intento por fomentar elecciones libres y justas en Venezuela. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron los resultados esperados y hoy el presidente electo venezolano, Edmundo González, sigue dando vueltas por el mundo sin poder asumir el poder en el Palacio de Miraflores.

La líder opositora venezolana María Corina Machado reveló que estuvo en comunicación con Grenell antes y durante su visita a la capital venezolana. "Fui informada y además conversé con él durante su visita. Me informó del resultado", afirmó Machado.

En este marco, queda pendiente aún entender cuál va a ser finalmente la postura exacta que adoptará la administración Trump 2.0 frente al régimen de Caracas.

Por lo pronto, el secretario de Estado, Marco Rubio, al pronunciarse sobre la misión, enfatizó que el reconocimiento de Maduro no estaba sobre la mesa. "Nunca se ha planteado reconocer a Maduro, solo fuimos a rescatar a nuestros rehenes que nunca debieron estar allí. Trump tomará medidas… Tenemos muchas opciones para hacerle daño grave a Maduro", declaró Rubio en una entrevista con Fox News.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al afirmar que el gobierno estadounidense “absolutamente no” reconoce a Maduro como presidente legítimo.

Sin embargo, tanto Rubio como Leavitt no dijeron nada sobre el reconocimiento de González como presidente electo.

Por eso, tal vez, quien mejor sintetizó cuál es la mirada de la nueva administración respecto a Venezuela fue el propio Trump, quien al ser consultado por la prensa desde el Salón Oval, días antes de la misión de Grenell, declaró: "El 92 % de los venezolanos-americanos votaron por mí, así que veré qué puedo hacer por Venezuela. Estábamos por derrotar a la dictadura y Biden les empezó a comprar petróleo, yo no lo podía creer. Veremos qué podemos hacer".

Estas acciones y declaraciones sugieren una estrategia diplomática que combina firmeza con negociaciones directas poniendo el foco en el slogan de la campaña republicana “America First”. Es decir, la prioridad será que el régimen socialista termine de liberar a los rehenes estadounidenses (quedarían aún unos seis) y echar del país norteamericano a los pandilleros del Tren de Aragua y otros criminales. Seguramente después vendrá otra agenda.

Asimismo, Grenell dejó en claro que el enfoque de que Estados Unidos no dará nada a cambio de exigir lo que considera justo será "el nuevo estándar" en las negociaciones diplomáticas. "Hablar no es debilidad, es una táctica. La diplomacia es presentarse y defender la agenda de EE. UU. sin retroceder", afirmó. Sin dudas, la administración Trump está abriendo un nuevo paradigma en todos los sentidos, y la diplomacia no es la excepción.