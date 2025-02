"Soy una super-sobreviviente de un agresivo cáncer cerebral": Katherine Webster, la mujer cuya sorprendente remisión es un caso de estudio

Una mujer a la que le diagnosticaron un tumor cerebral agresivo y le dijeron que le quedaban meses de vida, ahora está en remisión, cinco años después, lo que hace que su supervivencia sea de interés para los investigadores.

A Katherine Webster, de 52 años, de Cambridge, le dijeron que tenía un glioblastoma de grado cuatro en marzo de 2020, cuando tenía 47 años.

Se trata de un tipo de tumor cerebral agresivo y de rápido crecimiento; el 25% de los pacientes sobrevive más de un año y solo el 5% de los pacientes sobrevive más de cinco años, según The Brain Tumour Charity.

Tras la cirugía, la radioterapia y el tratamiento de quimioterapia en el Hospital de Addenbrooke, Webster ha sido descrita en los círculos médicos como una "super-sobreviviente" del cáncer.

En marzo, cuando se cumplan cinco años desde su diagnóstico, será invitada a participar en el estudio Rosalind, una investigación internacional destinada a comprender los factores biológicos detrás de la supervivencia del cáncer a largo plazo.

Estudiando a los sobrevivientes

El doctor Thankamma Ajithkumar dijo que el estudio busca comprender qué hace que algunos pacientes con cáncer logren desafiar las probabilidades.

La fase británica del estudio Rosalind está siendo coordinada por Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, con ocho hospitales británicos uniéndose a otros de todo el mundo para identificar el pequeño porcentaje de pacientes con cáncer que superan las probabilidades y sobreviven años después de ser diagnosticados.

El doctor Thankamma Ajithkumar, oncólogo clínico consultor del Hospital de Addenbrooke en Cambridge e investigador principal de la parte británica del estudio, dijo que el trabajo se centró en los tres cánceres más agresivos y mortales: cáncer de pulmón microcítico avanzado, cáncer de páncreas avanzado y glioblastoma.

"En lugar de centrarse en por qué los pacientes con cáncer no sobreviven, este estudio busca comprender qué es lo que los hace vivir", explicó.

"Al investigar la biología de este grupo de élite de super-sobrevivientes, el estudio tiene como objetivo descubrir conocimientos que podrían beneficiar y mejorar los resultados para todos los pacientes".

Una emotiva recuperación

Webster sufre cierta pérdida de memoria y ha recibido fisioterapia para ayudar con la rehabilitación del lado derecho del cuerpo, pero por lo demás describe su propio estado como "extraordinariamente bueno".

"No estoy segura de cuál es el secreto de por qué todavía estoy aquí", dijo.

"Me dijeron que me quedaban meses de vida, no años".

"Casi cinco años después de recibir el diagnóstico de cáncer, intento aprovechar la vida al máximo: vivo cada día como si fuera el último".

Webster solía remar en competiciones antes de su diagnóstico y, con la ayuda y el apoyo de su familia y amigos en el Chesterton Rowing Club, ahora rema todas las semanas.

"El remo es una gran pasión, así que la idea de volver al río me ayudó a superar la radioterapia y la quimioterapia", contó.

"Después de recibir un pronóstico tan impactante, ahora es una gran alegría para mí estar en el río.

"No puedo creer que sea potencialmente una de estos llamados sobrevivientes del cáncer".

Los investigadores pretenden recoger muestras de tumores de más de 1.000 pacientes que consienten en participar y que se encuentran entre el 3% superior en términos de supervivencia de un cáncer.

Ajithkumar añadió: "No queremos simplemente escuchar historias como la de Katherine; queremos aprender de ellas".