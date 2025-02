Del progresismo al libertarismo: el giro que sacude al Washington Post y al mundo de los medios

Algo está cambiando en el aire, y no solo en la política o la economía, sino también en ese cuarto poder que durante siglos moldeó la opinión pública: la prensa. El miércoles, Jeff Bezos, el magnate dueño de Amazon y del histórico diario estadounidense The Washington Post, anunció un giro radical en la línea editorial de las páginas de opinión de su medio.

“Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades individuales y los mercados libres”, afirmó Bezos en un tuit que rápidamente encendió las redes.

El mensaje no dejó lugar a dudas: “Cubriremos otros temas, por supuesto, pero los puntos de vista que se opongan a esos pilares quedarán para que los publiquen otros”. ¿Qué significa esto para un diario que durante décadas fue percibido como un bastión del progresismo en Estados Unidos? ¿Es este el síntoma de un cambio de época que trasciende las fronteras del Potomac y llega hasta el Río de la Plata?

El The Washington Post, fundado en 1877 y célebre por destapar el escándalo de Watergate en los años 70, ha sido durante mucho tiempo un ícono del periodismo con una marcada tendencia izquierdista, especialmente en sus críticas recientes a figuras conservadoras como Donald Trump.

Sin embargo, la decisión de Bezos marca un quiebre. No es un ajuste menor ni una apertura al debate: es una reorientación ideológica explícita hacia el libertarismo, esa filosofía que defiende la mínima intervención del Estado y la máxima libertad individual. David Shipley, editor de la sección de opinión desde 2022, decidió renunciar antes que liderar este cambio, según confirmó el propio Bezos en su nota al equipo del diario. “Le ofrecí a David la oportunidad de encabezar este nuevo capítulo. Le sugerí que si la respuesta no era un ‘sí rotundo’, tenía que ser ‘no’. Tras una cuidadosa consideración, David decidió dar un paso al costado”, escribió el magnate.

Pero este volantazo no salió de la nada. Bezos ya venía dando señales de un cambio de rumbo. En octubre del año pasado, semanas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el multimillonario bloqueó el respaldo de la junta editorial del Post a Kamala Harris, rompiendo con una tradición de casi 40 años de apoyar candidatos -del Partido Demócrata- en las elecciones.

Luego, el 20 de enero, Bezos asistió a la toma de posesión de Donald Trump en Washington, acompañado por otros gigantes tecnológicos como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Más aún, ofreció colaborar con la administración Trump en el proyecto DOGE (Department of Government Efficiency), liderado por el dueño de la red social X, una iniciativa para reducir el gasto público que resuena con las ideas de Javier Milei en Argentina.

De hecho, el presidente argentino compartió la noticia en X con un entusiasmo evidente: “SON VIENTOS DE CAMBIO”, escribió con mayúsculas. No es para menos. El economista libertario viene batallando contra el intervencionismo estatal desde sus primeras apariciones en la televisión allá por el año 2015, cuando en ese entonces, con su discurso disruptivo, era un paria en los medios de comunicación. Ahora, ve en este movimiento un eco de su propia cruzada. Hace menos de una semana, el mandatario de 53 años protagonizó con Elon Musk uno de los momentos más emblemáticos de la CPAC en Washington D. C. cuando le obsequió a su amigo y titular de DOGE una motosierra, símbolo de su plan para “cortar” el tamaño del Estado.

Es por ello que no sorprende que Musk, otro abanderado del libertarismo, no tardara en sumarse también a la celebración tras conocerse las “buenas nuevas” del Post: “¡Bravo, Jeff Bezos!”, tuiteó. El respaldo no fue sólo retórico. El empresario lleva años impulsando la libertad de expresión en X, la plataforma que adquirió en octubre de 2022 por 44 mil millones de dólares y transformó en un espacio menos regulado.

Las repercusiones desde otros ámbitos no se hicieron esperar. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y una de las voces más influyentes del empresariado argentino, comentó en X: “Increíble cambio en el The Washington Post hacia la defensa de las libertades individuales y el libre mercado. Un paso enorme”. Desde Estados Unidos, el general retirado Michael Flynn, exasesor de Trump, escribió: “Bezos está enviando una señal clara: el tiempo del control progresista en los medios se acabó”. Incluso Charlie Kirk, líder del movimiento conservador Turning Point USA, expresó: “El The Washington Post abraza el libertarismo. El despertar está aquí”.

Pero el cambio no se limita a la prensa tradicional. En las redes sociales, el terreno ya está girando. Musk eliminó en 2023 las políticas de censura que restringían contenido considerado “desinformativo” en Twitter, permitiendo un flujo más libre de ideas. Más sorprendente aún es el giro de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, quien en una entrevista con Business Insider en septiembre del año pasado admitió haberse “arrepentido” de haber censurado contenido durante la pandemia y las cuestionadas elecciones de Estados Unidos en 2020. “No debimos ceder a la presión externa”, dijo. En enero de este año, Zuckerberg también asistió a la inauguración de Trump y, según fuentes cercanas citadas por The New York Times, ha comenzado a definirse como “libertario”. ¿Un cambio genuino o un cálculo pragmático ante la nueva hegemonía política? Sea como sea, Meta relajó en 2024 sus políticas de moderación en Facebook e Instagram, permitiendo mayor diversidad de opiniones, un giro que coincide con el auge de gobiernos de derecha como los de Trump (reelecto en noviembre de 2024), Milei y Giorgia Meloni en Italia (en el poder desde octubre de 2022).

Aún más, este “cambio de época” trasciende los medios y las redes sociales. En política, líderes como Milei –cuyo gobierno redujo el gasto público en un 15% en su primer año– o Trump –que promete desmantelar regulaciones en su segundo mandato– encarnan una nueva derecha que rechaza el intervencionismo. En lo cultural, la agenda “woke” pierde terreno: un estudio del Pew Research Center del mes pasado mostró que el 58% de los estadounidenses está “cansado” de debates sobre identidad de género y raza, un salto desde el 43% en 2021. Y en lo comunicacional, el giro del The Washington Post podría ser la punta del iceberg. ¿Seguirán otros medios este camino?

Los vientos de cambio soplan fuerte, y no solo en Washington o Buenos Aires. Lo que ha empezado como una decisión editorial en un diario de élite podría ser el reflejo de una transformación más profunda, una donde las ideas libertarias, largamente marginadas, reclaman su lugar en el centro del debate. Milei, Musk -¿y ahora Bezos?- apuestan a eso.