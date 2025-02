La NASA ultima la misión PUNCH con satélites para ver el viento solar en 3D

La NASA ultima el lanzamiento de su misión heliófisica PUNCH, que obtendrá imágenes conjuntas de la corona y del viento solar para comprender mejor el Sol y la Tierra como un único sistema conectado.

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), que se lanzará no antes del 28 de febrero a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la Base de Vandenberg en California, proporcionará a los científicos nueva información sobre cómo se forman y evolucionan los eventos solares potencialmente disruptivos, en el marco de la conquista del espacio.

Esto podría conducir a predicciones más precisas sobre la llegada de eventos meteorológicos espaciales a la Tierra y su impacto en los exploradores robóticos de la humanidad en el espacio.

"Lo que esperamos que PUNCH aporte a la humanidad es la capacidad de ver realmente, por primera vez, dónde vivimos dentro del propio viento solar", dijo en un comunicado Craig DeForest, investigador principal de PUNCH en la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del Instituto de Investigación del Suroeste en Boulder, Colorado.

El Sol, fuente de energía. (Efe)

Cuatro satélites en una misión

Los cuatro satélites del tamaño de una maleta de la misión PUNCH tienen campos de visión superpuestos que se combinan para cubrir una franja de cielo más grande que cualquier misión anterior centrada en la corona y el viento solar. Los satélites se distribuirán en una órbita terrestre baja para construir una vista global de la corona solar y su transición al viento solar. También rastrearán tormentas solares como las eyecciones de masa coronal (CME). Su órbita heliosincrónica les permitirá ver el Sol las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con su vista bloqueada solo ocasionalmente por la Tierra.

Las imágenes típicas de la cámara son bidimensionales, comprimiendo el sujeto 3D en un plano y perdiendo información. Pero PUNCH aprovecha una propiedad de la luz llamada polarización para reconstruir sus imágenes en 3D. A medida que la luz del Sol rebota en el material de la corona y el viento solar, se polariza, lo que significa que las ondas de luz oscilan de una manera particular que se puede filtrar, de forma muy similar a cómo las gafas de sol polarizadas filtran el reflejo del agua o el metal. Cada nave espacial PUNCH está equipada con un polarímetro que utiliza tres filtros polarizadores distintos para capturar información sobre la dirección en la que se mueve el material que se perdería en las imágenes típicas.

"Esta nueva perspectiva permitirá a los científicos discernir la trayectoria y la velocidad exactas de las eyecciones de masa coronal a medida que se mueven a través del sistema solar interior", dijo DeForest. "Esto mejora los instrumentos actuales de dos maneras: con imágenes tridimensionales que nos permiten localizar y rastrear las eyecciones de masa coronal que vienen directamente hacia nosotros; y con un amplio campo de visión, que nos permite rastrear esas eyecciones de masa coronal desde el Sol hasta la Tierra".

Las cuatro naves espaciales están sincronizadas para servir como un único "instrumento virtual" que abarca toda la constelación PUNCH.

Los satélites PUNCH incluyen un generador de imágenes de campo estrecho y tres generadores de imágenes de campo amplio. El generador de imágenes de campo estrecho (NFI, por sus siglas en inglés) es un coronógrafo que bloquea la luz brillante del Sol para ver mejor los detalles de la corona solar, recreando lo que los espectadores en la Tierra ven durante un eclipse solar total cuando la Luna bloquea la cara del Sol: una vista más estrecha que permite ver el viento solar más cerca del Sol. Los generadores de imágenes de campo amplio (WFI, por sus siglas en inglés) son generadores de imágenes heliosféricas que observan la parte más externa y muy tenue de la corona solar y el propio viento solar, lo que brinda una vista amplia del viento solar a medida que se extiende por el sistema solar.

Video: un eclipse solar según la Nasa

