Hamás puede usar el "recurso Bibas" contra Israel como terrorismo psicológico

Afirmó el consultor de Desarrollo Social argentino-israelí Enrique Rosemburt. Al sostener que “como saben que el ´juego´ a nivel militar ya lo tienen perdido utilizan la desmoralización como arma de fuego. Hamás sabe utilizar el terrorismo psicológico”.

Rosemburt es rosarino, es rosarino, casado, tiene tres hijos y hace 21 años que reside en la localidad de Modín, Israel.

Consultor de Desarrollo Social, Rosenburt lidera esfuerzos para apoyar a los familiares de los secuestrados argentinos, coordinando acciones con el Gobierno argentino y la comunidad internacional. Su incansable labor ha sido fundamental para mantener viva la esperanza y la cohesión entre los familiares en momentos de enorme angustia y necesidades.

- Después de los acontecimientos de esta semana, en la que se entregaron los cuerpos de los niños Bibas el pasado jueves y recién este sábado el de la madre, aduciendo Hamás un "error involuntario", ¿en qué estado se encuentra hoy el acuerdo con Hamás?

- Desde el primer día del acuerdo, sostengo que cada día descubrimos otra faceta más oscura de Hamás, porque constantemente inventan qué regla macabra pueden romper para continuar con su juego psicológico. Como saben que el conflicto a nivel militar ya lo tienen perdido, utilizan la desmoralización como arma, y es la que más golpea en este país. Podemos contar con múltiples baterías antimisiles, pero el saber lo que hicieron con los niños Bibas, que aún tienen gente retenida en malas condiciones, y la forma en que lo festejan, demuestra que su estrategia funciona porque realmente desmoraliza. Hamás seguirá utilizando el caso de los Bibas para manipular. Creo que, a nivel académico, algún día se estudiará cómo Hamás sabe utilizar el terrorismo psicológico. Haber matado brutalmente a los niños en noviembre de 2023, como lo confirmaron las fuerzas israelíes a través de pruebas de ADN y otros estudios, y haber mantenido sus cuerpos en cautiverio durante casi dos años, es una maldad sin nombre. Pocas veces en la historia de la humanidad se han visto actos de esta naturaleza. Hemos presenciado cosas horribles, como un soldado terrorista de la Yihad Islámica haciendo gestos de victoria. Actualmente, hay 70 personas secuestradas en Gaza. Hamás está empecinado en prolongar la guerra el mayor tiempo posible, en seguir sacrificando a su propio pueblo y en transformar Gaza en un territorio sin solución de por vida. Eso es lo que estamos viendo. Por eso, estoy de acuerdo en que el mundo entero debe unirse para lograr que Hamás sea exiliado de Gaza. La cuestión es: si los exilias, y no los exterminas, evidentemente seguirán actuando en cualquier parte del mundo. Porque no es solo un movimiento, es una ideología.

- ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta del presidente Donald Trump de que Estados Unidos controle la franja de Gaza?

- Creo que Donald Trump es un gran promotor. Intentó, una vez más, occidentalizar el discurso, tratando de hablar en el idioma de Medio Oriente. Pero creo que entiende que, del otro lado, no tienen miedo, no lo tendrán y no tienen problema en morir. Son terroristas. Y, al luchar contra terroristas, Trump les está dando el placer de decir: ‘Bueno, vamos a hacer esto’. Supongamos que, de los dos millones de personas en Gaza, 50 000 como mucho quisieran erradicarse. Quedarían 1 950 000. Y la otra pregunta es: ¿realmente la gente quiere un mundo lleno de gazatíes? ¿Eso será seguro para el mundo? Hamás quiere seguir la guerra, por eso no sé si la erradicación es la mejor opción. Tampoco creo que haya que eliminar a nadie, pero sí es necesario erradicar a Hamás. Se debe llevar a cabo un trabajo educativo obligatorio durante décadas, porque lo que vimos el jueves, con niños palestinos presenciando ese espectáculo, fue dantesco. Esa es la educación que ellos quieren impartir. Han estado inyectando veneno en la gente por más de dos décadas. ¿Cómo puede alguien soportar tener a un padre casi dos años sin saber nada de sus hijos ni de su esposa, y luego enterarse de que están muertos? No quiero ahondar mucho en ese tema porque realmente me afecta.

- ¿Cómo ve la no reacción, el silencio, la no condena, de la ONU, de la UNESCO, de UNICEF y de la propia Cruz Roja internacional?

- Lamentablemente, por un lado, estos organismos no sirven para nada, y por otro, no saben negociar con terroristas, porque en realidad no negocian, sino que terminan colaborando con ellos. En lugar de ser organismos internacionales imparciales, acaban tomando partido y colaborando con Hamás. El jueves entregaron cuatro cuerpos con candados, completamente sellados, y la Cruz Roja Internacional ni siquiera verificó lo que estaban recibiendo. Cualquier profesional que recibe algo para entregarlo a otra persona debe saber qué está trasladando. Son inútiles, lo único que hacen es transportar. La Cruz Roja Internacional se ha convertido en una empresa de remises. Sabemos que los secuestrados no han recibido medicamentos, que las familias no tienen pruebas de vida de muchos de sus seres queridos. Todas las pruebas de vida que han llegado han sido gracias a personas que fueron liberadas y pudieron transmitir información. Estamos hablando de millones invertidos en organismos internacionales que no hacen nada. El 7 de octubre de 2023, el secretario general de la ONU, António Guterres, en lugar de condenar el ataque terrorista de Hamás y llamar a luchar contra él, dijo que ‘esto no ocurrió en un vacío’, insinuando que Israel tenía la culpa del ataque. Es decir, salió a defender a Hamás. Si el 8 de octubre de 2023 hubiera tomado una postura firme, exigiendo la liberación de los rehenes y comprometiéndose con ello, toda esta situación podría haber sido distinta. Para mí, él es un gran responsable de lo que está ocurriendo. Hace dos semanas, en el Líbano, Hezbolá hizo explotar un coche. ¿Escuchamos a algún organismo internacional o a la ONU quejándose? No. Se callaron la boca, como se callaron con Auschwitz cuando algunos intentaron minimizarlo diciendo que no era un campo de concentración, sino de trabajo. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Nosotros dependemos de nosotros mismos. No soy una persona política, pero reconozco que, aunque no sé si hubiera votado a Trump o a Milei, ambos se han puesto de nuestro lado y han sabido posicionarse en el momento correcto de la historia. En este sentido, Argentina se diferencia de países como Chile, Colombia o Brasil, que siguen guardando silencio. No entendemos cómo la mayoría de los países continúan callando, repitiendo esas manifestaciones contra Israel y celebrando lo que hacen los grupos terroristas. El jueves, un profesor de la Universidad de Buenos Aires celebró lo sucedido con los Bibas, y las autoridades no dijeron nada. Se trataría del profesor de Arte Guido Saá, quien publicó en su cuenta de X: ‘Ahora más que nunca, muchos Bibas’. Esa persona debe ir presa, porque su festejo es apología del terrorismo

- ¿Qué cree que sucederá después de la última entrega de rehenes?

- Estoy a favor de continuar con el acuerdo hasta que devuelvan al último rehén. Sin embargo, Israel también deberá entender que, una vez finalizado este proceso, cada extremista que amenace la vida de israelíes debe ser eliminado. Pero, por ahora, reitero: lo prioritario es rescatar a todos los secuestrados. Al mismo tiempo, es fundamental que la gente pueda regresar a sus hogares. Hay más de 100.000 personas evacuadas en Israel que no han pisado su casa en un año y medio. También los soldados deben volver a sus hogares. Hay personas que llevan más de 500 días sirviendo al país para evitar su destrucción. Por ello, en este momento, necesitamos lograr este primer desenlace de la guerra y prepararnos con mayores medidas de seguridad para que no se repita un 7 de octubre de 2023. Debemos entender que, en algún momento, las cosas tienen que normalizarse y que es necesario trabajar de manera política y diplomática, sin dejar de ser el lado fuerte. Es decir, Israel debe sostener un arma con un brazo y extender el otro en busca de la paz. No lo digo yo, lo han dicho grandes figuras como Simón Peres, Golda Meir y Ben Gurión, entre otros. Existen tratados bilaterales muy sólidos con países de la región que han demostrado que la convivencia es posible. Incluso Egipto, con todas sus complejidades, se posicionó del lado de Israel tras el ataque. Debemos encontrar la manera de llegar a un entendimiento con Qatar. Este país apoya a grupos terroristas como Al Qaeda, Jabhat al-Nusra, ISIS y Hamás, pero, a diferencia de Irán, tiene aspiraciones occidentales. Hay que aprovechar esa diferencia para sentarnos a negociar con Qatar, lo que, además, le otorgaría legitimidad internacional como un actor distinto a Irán (Qatar fue la garantía del acuerdo de intercambio de rehenes por terroristas detenidos en Israel)

- ¿Cómo es vivir hoy en Israel?

- Es complejo. Por un lado, está la tristeza de la guerra y todo lo que está sucediendo. Trabajo con muchas personas que han perdido familiares, con quienes tienen seres queridos secuestrados, con personas evacuadas. También ayudo a exsoldados a enfrentar el trauma postraumático. Pero, a pesar de todo, también hay momentos felices que uno busca, que uno genera a través de la rutina. En el día a día, la gente se construye una coraza y sigue adelante. Siempre digo que tenemos un pueblo muy fuerte y unido; en Israel existe una membrana humana muy especial. Aquí ayudamos a personas que no conocemos y extrañamos a personas que nunca llegamos a conocer. Eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y confiar los unos en los otros. En este país viven 10 millones de personas: judíos, árabes, rusos, católicos, musulmanes… de todo. Y, aun con las dificultades, seguimos conviviendo y avanzando.

- ¿Cree que se va a lograr la paz definitiva?

- Creo que la palabra 'paz' ha sido abusada y distorsionada en muchas ocasiones. Se ha convertido en un concepto vago y manipulable. La normalización diplomática con los países de la región no traerá la paz por sí sola. No se trata de 'buscar la paz' con los países, sino de construir relaciones bilaterales. De hecho, los acuerdos con Arabia Saudita no se llaman 'acuerdos de paz', sino acuerdos de relaciones bilaterales. Eso es lo que realmente puede generar estabilidad. Hoy en día, en medio de la guerra, muchos israelíes siguen viajando a Emiratos Árabes, y ciudadanos árabes continúan visitando Israel. La gente sigue en contacto y hay colaboración en distintos ámbitos. Incluso, dejando de lado el caso de Gaza, en este último año y medio ha habido cooperación con las fuerzas de seguridad en Cisjordania. Aunque todavía hay aspectos difíciles de aceptar, como las indemnizaciones a terroristas otorgadas por la Autoridad Palestina, entendemos que, pese a todo, sigue siendo un socio mucho más viable que Hamás. De eso no hay duda

- ¿Ni olvido ni perdón al ataque de Hamas del 7 de Octubre del 2023?.

- Exactamente. Ni olvido ni perdón. Hay que entender que hay un tiempo para todo. Ahora estamos en tiempo de guerra; ya llegará el momento de sanar. Pero hasta que no regresen todos los secuestrados, no podremos tener la mente libre para eso. Por lo tanto, debemos comprender que esta tiene que ser la prioridad en los próximos meses. No podemos esperar un año y medio más para el regreso de todos los rehenes.