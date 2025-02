En medio de la preocupación por su estado, Francisco pidió que recen por él

En su mensaje dominical, el Papa Francisco envió un mensaje a los fieles desde el hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra internado en estado delicado. En el texto difundido por el Vaticano al mediodía, el pontífice expresó su agradecimiento hacia el personal médico y las muestras de cercanía recibidas de todo el mundo. Además, aprovechó para recordar el tercer aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania.

El Papa expresó: “Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”. También agradeció a los médicos y enfermeros por su dedicación y atención.

El mensaje fue escrito hace algunos días, cuando ya presentaba complicaciones de salud, incluyendo una crisis respiratoria severa. A pesar de su estado crítico, Francisco sigue informado y atento a la actualidad mundial.

Normalmente, el mensaje lo da desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico

Francisco aprovechó la oportunidad para recordar que este lunes se cumplen tres años del inicio de la guerra en Ucrania, la cual calificó como un “acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad”. Renovó su solidaridad con el pueblo ucraniano y extendió su llamado a la paz en otras zonas de conflicto, incluyendo Palestina, Israel, Medio Oriente, Myanmar, Kivu y Sudán.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, escribió. “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, dijo el Papa en relación con el apoyo que ha recibido en estos días, en los que su estado de salud permanece crítico.

Finalmente, envió un saludo a los diáconos, quienes celebraban una misa en la Basílica de San Pedro en su ausencia. “Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser signo de un amor que abraza a todos”, escribió Francisco.

El Papa permanece consciente a pesar de haber sufrido una “crisis respiratoria asmática prolongada” que requirió el uso de oxígeno a alto nivel. Los análisis de sangre que se realizaron indicaron que sufrió una trombocitopenia, disminución de las plaquetas de la sangre, asociada a una anemia, falta de glóbulos rojos, por lo que se le tuvo que suministrar una transfusión de sangre.