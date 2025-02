Explotaron tres colectivos en Israel en un presunto atentado terrorista

Al menos dos colectivos explotaron en simultáneo en la ciudad de Bat Yam, ubicada en la periferia sur de la ciudad israelí de Tel Aviv. Hasta el momento no se reportaron víctimas y las autoridades investigan si se trató de un atentado terrorista.

Según las primeras informaciones, las unidades estaban vacías y ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, situación que amplia la posibilidad de un atentado. En este contexto, medios israelíes informan que el objetivo era que los colectivos explotaran en una zona concurrida, algo que no terminó ocurriendo presuntamente por un error en la sincronización de las detonaciones.

Fuentes de inteligencia sugieren que el ataque estaba originalmente programado para llevarse a cabo en una zona concurrida, posiblemente cerca del centro comercial de Bat Yam, pero un error en la sincronización habría impedido su ejecución en tiempo real.

En estos momentos, el servicio de seguridad interna participa en la investigación del incidente. Por su parte, el alcalde de Bat Yam, Tzvika Brot, emitió un comunicado especial sobre la situación en el que señaló que “hace poco se produjeron dos explosiones en autobuses estacionados en aparcamientos de la ciudad, sin pasajeros. No hubo heridos en estos incidentes. Los detalles del evento aún no están claros, y estamos realizando inspecciones y tomando precauciones para asegurarnos de que no haya más peligro. Me encuentro en la zona junto con los comandantes de la policía y la patrulla de seguridad municipal, y actualizaré en cuanto tengamos más información. Por favor, eviten acercarse a las áreas del incidente.”

Tras el hecho, los conductores de las líneas Dan y Kavim que trabajan en la zona de Tel Aviv han recibieron instrucciones de realizar inspecciones de seguridad en sus vehículos. En caso de detectar objetos sospechosos, deberán detenerse, evacuar a los pasajeros y notificar de inmediato a la policía.

Información no oficial señala que el grupo terrorista Hamas se atribuyó el intento de atentados con explosivos, algo que aún no fue confirmado por las autoridades israelíes.