Qué es el sebo de res, el ingrediente impulsado por Robert F. Kennedy Jr. para cocinar las Big Mac

En una reciente entrevista con Fox News, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, sugirió que cadenas de comida rápida como McDonald's deberían ser incentivadas para utilizar sebo de res en la preparación de sus emblemáticas Big Mac. ¿De qué se trata esta propuesta y por qué podría representar un antes y un después en la industria alimenticia?

El sebo de res (beef tallow) es una grasa animal obtenida del ganado vacuno, tradicionalmente empleada en la cocina antes de ser reemplazada por aceites vegetales en las últimas décadas.

Kennedy sostiene que el sebo de res es una alternativa más saludable en comparación con los aceites de semillas, argumentando que las grasas saturadas presentes en el sebo son menos perjudiciales que las grasas poliinsaturadas de los aceites vegetales.

Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition en 2020 respalda esta afirmación, señalando que las grasas saturadas no están directamente vinculadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como se pensaba anteriormente.

En un video publicado en redes sociales el pasado Día de Acción de Gracias, Kennedy apareció sumergiendo un pavo crudo en una olla llena de sebo de res, declarando: «Así es como cocinamos al estilo MAHA».

Mirá el video de Robert Kennedy recomendando usar sebo

Este gesto no fue solo una demostración culinaria, sino un símbolo de su compromiso con el regreso a ingredientes tradicionales como parte de la agenda de MAHA, sigla de "Make America Healthy Again" ("Hagamos Saludable a Estados Unidos de Nuevo").

De esta forma, Kennedy busca evidenciar que la elección de ingredientes tiene un impacto no solo en la salud de los estadounidenses, sino también en la economía y la soberanía alimentaria del país.

El regreso del sebo de res

Aunque el uso del sebo de res cayó en desuso desde los años 90, cuando las cadenas de comida rápida adoptaron aceites vegetales para -supuestamente- reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, esta grasa ha vuelto a estar en el centro de atención. Algunos restaurantes ya están cambiando sus métodos de cocción para eliminar los aceites de semillas y optar por alternativas como la grasa de res, el aceite de oliva y el aceite de aguacate.

Por ejemplo, la cadena de restaurantes Steak ‘n Shake, con fuerte presencia en el medio oeste de Estados Unidos, anunció recientemente que comenzará a freír sus papas en sebo de res, mientras que la red de establecimientos gastronómicos especializados en ensaladas, Sweetgreen, está eliminando los aceites de semillas de su menú.

¿Un nuevo paradigma alimenticio?

En este contexto, la comisión "Make America Healthy Again" (MAHA), creada el jueves por el presidente Donald Trump y liderada por Kennedy Jr., ha cobrado relevancia. Esta comisión interdisciplinaria tiene como objetivo abordar la crisis de enfermedades crónicas en niños y promover una mejor nutrición infantil. Dentro de sus propuestas se destaca el impulso de ingredientes naturales y tradicionales, como el sebo de res, en sustitución de aceites procesados.

Otra de las iniciativas de MAHA incluye la eliminación de aditivos y conservantes artificiales en los productos destinados a los niños. Kennedy ha enfatizado la necesidad de reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y reemplazarlos por opciones más nutritivas. La comisión también busca restringir el uso de jarabe de maíz de alta fructosa en bebidas y alimentos dirigidos a menores de edad, argumentando que su consumo excesivo está vinculado a un aumento en la obesidad infantil y la diabetes tipo 2.

La llegada de Kennedy al Departamento de Salud y Servicios Humanos, en efecto, podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se producen y regulan los alimentos en Estados Unidos (y por ende, en buena parte del mundo). Esto podría abrir la puerta a un debate sobre la posibilidad de restaurar el uso de ingredientes más tradicionales como el sebo de res. Según expertos del sector, Kennedy podría presionar para revisar las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, documento que influye en la preparación de menús escolares y las etiquetas de información nutricional.

En diálogo con la agencia Reuters, Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios en el Center for Science in the Public Interest, sostuvo que Kennedy podría impulsar cambios significativos en la financiación de investigaciones y la regulación de productos alimenticios. Incluso sin aplicar nuevas políticas, su influencia podría llevar a las empresas a modificar sus ingredientes.

Impacto en la industria alimentaria y el consumidor

El mercado del sebo de res ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, con un valor estimado de 480 millones de dólares en 2023, según la North American Renderers Association.

Este incremento se debe, en parte, a un resurgimiento del interés por ingredientes más naturales y menos procesados en la alimentación, así como a un rechazo creciente hacia los aceites vegetales industrializados. Además, el aumento en la demanda proviene de cadenas de comida rápida y restaurantes que buscan diferenciarse con métodos de cocción más tradicionales, respondiendo al cambio en las preferencias del consumidor hacia opciones percibidas como más saludables y auténticas.

Eric Gustafson, director ejecutivo de Coast Packing Company, aseguró a Reuters que las ventas de grasa animal van en franco aumento. «Estamos viendo una creciente demanda de sebo de res, y Kennedy podría ser clave para que esto se convierta en una tendencia masiva», afirmó.

¿Estamos ante el comienzo de una lucha por la salud de la población? Lo que está claro es que la propuesta de Kennedy Jr. trasciende el menú de McDonald's y se inscribe en un contexto más amplio cuyo impacto podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se regulan los ingredientes y en la dirección que tome la alimentación en el futuro. El debate está servido.