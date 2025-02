El primer ministro británico está dispuesto a enviar tropas a Ucrania

Este domingo, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, afirmó estar "listo y dispuesto" para enviar tropas británicas a Ucrania en el caso de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Sin embargo, Starmer reconoció que esto sería poner en peligro a las fuerzas británicas en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decida lanzar nuevamente un ataque.

Según el medio inglés The Guardian, esta sería la primera vez que la máxima autoridad del país afirma explícitamente el estar considerando mandar tropas de paz británicas a Ucrania.

Las declaraciones se dieron bajo el marco de la reciente cumbre de emergencia con los distintos líderes europeos en París que se desarrolló hoy y que tiene como objetivo delimitar un plan de acción debido a la reciente presión de Donald Trump para llegar a un acuerdo con Rusia.

En un artículo publicado en el Daily Telegraph, Keir Starmer declaró que es fundamental disuadir a Putin de agresiones futuras para poder asegurar una paz duradera en Ucrania. Asimismo, el primer ministro afirmó que el Reino Unido está “dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo” para garantizar la seguridad y defensa de Ucrania, lo que implicaría la responsabilidad de contribuir con 3.000 millones de libras al año hasta 2030.

"No lo digo a la ligera. Siento profundamente la responsabilidad que conlleva poner en peligro a hombres y mujeres militares británicos", fue lo que expresó Starmer el domingo, “pero cualquier papel que ayude a garantizar la seguridad de Ucrania es ayudar a garantizar la seguridad de nuestro continente y la seguridad de este país".

El primer ministro insistió con la idea de que "el fin de la guerra de Rusia con Ucrania no puede convertirse simplemente en una pausa temporal antes de que Putin ataque nuevamente". Si bien los jefes militares del Reino Unido consideran que el país no puede cumplir con sus obligaciones militares actuales, fuentes cercanas a The Guardian argumentaron que Gran Bretaña tendría una actitud positiva para colaborar con tropas a una fuerza de paz multinacional en el caso de que surja de los esfuerzos diplomáticos.