Hamás liberó a tres rehenes israelíes, entre ellos el argentino Lair Horn

El grupo islamista Hamás entregó este sábado a los rehenes israelíes Alexander (Sasha) Trufanov, Iair Horn y Sagui Dekel-Chen a la Cruz Roja en una ceremonia celebrada en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, retransmitida en directo por Al Jazeera y varias cadenas israelíes.



La Cruz Roja escoltó a los rehenes, en aparente buen estado de salud, hasta las fuerzas israelíes apostadas en el enclave, que los sacaron de la Franja para reunirlos con sus familias.



El Ejército israelí confirmó que los rehenes ya cruzaron la frontera hacia territorio israelí y están de camino a un punto de recepción en el sur de Israel, donde se reunirán con sus familias.



La ceremonia de liberación organizada por Hamás se celebró en un escenario emplazado en una zona devastada de Gaza, donde se venían carteles con frases como "No habrá migración, salvo a Jerusalén" o "Cruzamos rápidamente" (en referencia al ataque del 7 de octubre en territorio israelí).



Después de que una trabajadora de la Cruz Roja firmara los documentos de liberación de manos de un miliciano de Hamás, los rehenes subieron al escenario, ubicado a pocos metros de la casa del líder de Hamás Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre y que murió en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en octubre de 2024.





Sobre él, los rehenes dieron discursos pidiendo al Gobierno israelí que mantenga la tregua, tras lo que fueron conducidos a los vehículos de la Cruz Roja camino a territorio israelí.



Se espera que Israel libere en las próximas horas a 369 presos palestinos a cambio de los tres rehenes, aunque el Gobierno israelí todavía no se ha pronunciado al respecto.



El grupo islamista dijo en un comunicado que la liberación "confirma que no hay otra manera de poner en libertad (a los rehenes en Gaza) que no sea a través de las negociaciones y (...) el acuerdo de alto el fuego".



Hamás anuncio ayer los nombres de los tres rehenes tras amenazar a principios de semana con pausar la liberación por las repetidas "violaciones" israelíes del acuerdo, entre las que citó impedimentos a la entrada de ayuda humanitaria.



Israel, por su parte, amenazó con retomar la guerra en Gaza si Hamás no liberaba hoy a los rehenes, sin aclarar a cuántos, aprovechando un mensaje ambiguo del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con un "infierno" en Gaza si Hamás no liberaba a "todos los rehenes" antes del sábado a mediodía.