Alejandro Corbacho: “El problema central es resolver la coexistencia de Israel y Palestina”

La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas se convirtió desde el 7 de octubre de 2023 en un conflicto que captó la atención del mundo y convulsionó a la región de Medio Oriente. En este contexto, el especialista en relaciones internacionales, docente y director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA, Alejandro Corbacho, visitó la redacción de MDZ para analizar el conflicto y conversar sobre su impacto en uno de los lugares más calientes del Planeta Tierra.

¿El alto al fuego entre las FDI y Hamás llega en el momento indicado, debería haber ocurrido con anterioridad o es un error militar estratégico de la administración de Benjamín Netanyahu el no continuar con la campaña militar en Gaza?

Bueno, son tres preguntas. Tratemos de separarlo. El tema es que los conflictos militares y sobre todo este conflicto, al igual que el de Ucrania, tienen un proceso. En el caso de Hamas e Israel, el 7 de octubre Israel es atacado brutalmente, no de un modo tradicional. Es atacado sorpresivamente y ensañadamente. Luego, la expectativa es la respuesta. El planteo que utiliza Israel es una campaña militar sobre la zona de Gaza, que tiene como objetivo la guerra contra Hamas. El problema es que Hamas, el territorio palestino, la Franja de Gaza, son casi lo mismo, son muy difíciles de separar. Una vez que se inicia esa parte militar y el objetivo es eliminar a Hamas, esto Israel lo había dicho muy claramente que no era una guerra contra Palestina, sino contra Hamas, comienza lo que Hamas quería. El conflicto militar se desarrolla a un costo humano elevadísimo, no solo en Gaza, sino también porque también los israelíes también lo sufrieron. Los gazatíes sufren más porque el planteo que le hace así Hamás a Israel es asimétrico y urbano, es un combate urbano. Y el combate urbano, si no se evacua a la población civil, pasa lo que pasó ahora. Eso en términos militares. Y el otro problema es que, bueno, se habla de batallones de destrucción, de batallones y grupos, pero eso son tablas de organización que es algo así como si se dijera `acá tengo 15 de la barra brava de uno, tengo 20 de otra barra brava’. No es que uno puede ir tachando las unidades claramente porque Hamas se va alimentado, tiene una cantera muy grande y es muy difícil de establecer quiénes son, quiénes van a ser y uno de los comentarios que uno escucha ahora es que hay mucha gente dolorida que puede ser fácilmente reclutada. A partir de ahí, el conflicto tiene una duración que en teoría de la negociación se llama el periodo de madurez, la maduración del conflicto. Y el conflicto termina si alguna de las partes aplasta a la otra, cosa que no se pudo hacer.

A la luz de los hechos, pareciera que se percibía que Hamas había sido aplastado, pero en las últimas rondas de liberaciones de los rehenes quedó en evidencia que no. Quizás fue una puesta en escena de Hamás, en todo caso deberá determinarse en el futuro si es así o no…

Este período de paz llega cuando debe llegar, cuando las condiciones se dan. Israel anula, elimina Hezbollah, elimina la amenaza, controla la amenaza. Elimina a muchos miembros de Hezbollah, ahora las Naciones Unidas dicen que muchos eran niños y mujeres, ese es un primer problema, por eso decía lo del combate urbano. El planteo ahí es que Hamas estando demolido tiene una carta que son los rehenes. Internamente el gobierno de Netanyahu también tenía problemas por no liberar a los rehenes. Parte de esta campaña era recuperar los rehenes y, por otro lado, la llegada de Trump. Estoy hablando entonces de las condiciones que hacen que finalmente se llegue a este acuerdo. Hamás entonces puede armar un festival de música con gente encapuchada, como lo estamos viendo y transformar una derrota en una victoria. Si bien claramente Hamás disminuido, achicado, está cambiando cuatro rehenes por mil.

Retrocedamos hasta el 7 de octubre del 2023 ¿Cómo se explica que un país dueño de una de las agencias de espionaje y de seguridad más importantes del mundo, como es el Mossad, con un ejército altamente profesionalizado como el israelí, no haya podido prever el ataque de Hamas que no es ni más ni menos que la peor matanza que haya sufrido la comunidad judía desde el Holocausto hasta ahora?

No te puedo decir una respuesta contundente y clara. Pasó en Yom Kippur en el `73, le pasó a la Unión Soviética en el `41, le pasó a Estados Unidos con la ofensiva TET en el en el `68, les pasó a los aliados en la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. Algunos autores lo llaman el mal de la victoria. Vas ganando y entonces hay señales que no son interpretadas correctamente. Hay una baja en la vigilancia. Por ejemplo, pasó con lo de las Torres Gemelas. Había información dando vueltas, pero las agencias no estaban mirando eso.

En ese momento, Israel estaba desarrollando un plan en búsqueda de establecer la paz con Arabia Saudita ¿Puede haber motorizado esa situación o adelantado el ataque Hamas?

Sí, posiblemente sí. El problema central de este conflicto es resolver la convivencia o la coexistencia de una comunidad política llamada Israel y una comunidad política que se va a llamar Palestina porque ya las Naciones Unidas dijo que tiene derecho a existir un Estado palestino. En la Argentina tenemos las calles que se cruzan, casi como ironía ¿no?, pero a lo mejor debería eso debería ayudar. Hamas quiere que la comunidad Israel desaparezca, y no solo Hamás, también Irán y otro grupo de gente. Y algunos sectores de la comunidad israelí extremos, en mi opinión muy extremos, que también desearían que una comunidad llamada Palestina desaparezca. Hoy ya no se puede. Existen ambas.

Trump dio su solución, polémica por demás, que incluye el desplazamiento de los palestinos refugiados a otros países de la región...

Es un sinsentido. A lo mejor el estilo de Trump es tirar, desestabilizar con grandes bombas, rozando el disparate. Esto no es positivo. De hecho, el gran problema del pueblo palestino y de los Gazatíes es que son víctimas de sus propios libertadores, entre comillas. Porque estos libertadores los someten al fuego enemigo, los usan de escudos humanos. En eso tiene razón Israel, son escudos humanos y esto lo vienen haciendo desde siempre. Hamás creó una red de túneles y de posiciones donde pueden moverse de un lugar a otro escondidas, sin estar en público. Y atacan sistemáticamente a Israel desde lugares que supuestamente no lo podés hacer, desde hospitales, escuelas, se instalan baterías, lanzamisiles. Israel o cualquier otro Estado no pueden quedarse quietos ante eso. Entonces se producen estas víctimas que son el daño colateral, pero en el fondo Hamas quieren ese daño colateral.

Hagamos doble clic en el 7 de octubre del 2023. Da la sensación que, durante los primeros días siguientes al ataque, desde mi perspectiva creo que tuvo que ver con la conmoción que atravesaba la sociedad israelí, el análisis de la prensa internacional en ese momento se basó en intentar explicar lo que estaba sucediendo a partir del conflicto entre Israel y Palestina, el cual sucede hace décadas, cuando en realidad también se estaba obviando el ataque casi instantáneo paralelo iniciado por Hezbollah en la frontera norte de Israel, frontera sur del Líbano, donde la agrupación tiene una fuerte presencia desde hace décadas y también en el Mar Rojo a través de los de los rebeldes de Yemen, quienes posteriormente atacaron a través del uso de misiles balísticos ¿Fue una equivocación de la administración de Netanyahu no es no explicar que esto formaba parte de algo mucho más importante y que tenía actores que en realidad eran proxys de la República de Irán?

Creo que primero tenemos que pensar que existe la conmoción, entonces este lleva un tiempo. La primera reacción es explicar qué vamos a hacer frente a Hamás. Lo otro se venía viendo, pero se hizo patente una vez que se desencadenó el conflicto. Ahora para el mundo, aunque obviamente algunos lo nieguen, están claras esas conexiones. EL mundo debería estar viendo que Israel está rodeado de enemigos.

Pareciera que hoy no están dadas las condiciones para una solución del conflicto…

No, no lo están. Justamente porque Hamás y los actores involucrados no están dispuestos a ceder un ápice de lo que están haciendo. Entonces esto se ve como un conflicto que va que va a continuar.

No puedo dejar de preguntarte sobre un tema que viene estando en los medios de comunicación y en el debate de la sociedad en los últimos años, diría yo, a partir sobre todo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y es la posibilidad de que la humanidad esté frente a una tercera guerra mundial. ¿Si crees que es así, qué región deberíamos estar mirando con atención como la principal desencadenante de esa situación?

Bueno, yo no creo que estamos ante una tercera guerra mundial, global. No, no creo que estamos ante ese horror. Sí va a aumentar la conflictividad en Estados Unidos. Estamos viendo en este momento entre China y los Estados Unidos. En los primeros rounds de una lucha de pugilismo en un ring. Hay actores por debajo que sí son complicados. Yo creo que esto se parece mucho a la década del `30. La década del 30 en el sentido cuanto tanto Italia como Japón como Alemania rompen con las reglas internacionales y buscan soluciones propias. Hay mucha agresión en muchas partes del mundo, también hay un aprendizaje, a pesar de que hay mucha pasión y los seres humanos parecen estar dispuesto a hacer barbaridades en nombre de algo bueno, creo que no se va a llegar a ese momento. Hay también una tecnología de aprendizaje al negociar a ver hasta dónde paramos y un cierto modelo de racionalidad. Pudimos haber escalado en años anteriores y no se hizo.

Mirá la entrevista completa