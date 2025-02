"Él podrá tener dinero, pero yo tengo dignidad": la exesposa del presidente de Ecuador lo denunció por persecución

Este jueves Gabriela Goldbaum, ex esposa del actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, lo acusó a través de un video difundido en sus redes sociales de perseguir judicialmente a su hermano, Federico, con el objetivo de dañarla. Goldbaum abre su descargo con la frase: "En Ecuador, cuando el hombre más rico y poderoso quiere callarte, no te ataca solo a ti. Va a por tu familia".

La ex esposa de Noboa asegura que, en la denuncia anónima que fue registrada el 30 de agosto de 2023, no se mencionaba a su hermano y tampoco existían pruebas en su contra, sin embargo la denuncia evolucionó a una causa penal por "un supuesto caso de peculado", es decir, de enriquecimiento ilícito.

Goldbaum asegura que quien está detrás de todo esto es su exmarido, el presidente de Ecuador ya que "Esto no es coincidencia, esto es castigo. Él quiere castigarme porque decidí no ser de su propiedad. Él podrá tener dinero, pero yo tengo dignidad". Goldbaum estuvo casada con Noboa entre 2018 y 2019, y tuvo una hija por la cual tuvieron una batalla legal que continúa.

El 9 de febrero, en plena jornada electoral en la que Daniel Noboa quedó como adversario para la segunda vuelta contra Luisa González, la candidata opositora, el 13 de abril de este año, fue la más reciente audiencia que este proceso judicial.

Consecuentemente, Federico Goldbaum presentó una queja formal contra el fiscal del caso, Carlos Leonardo Alarcón, quien su hermana aseguró que es "El mismo fiscal que usó el Estado para investigar a todos los enemigos políticos de Daniel Noboa, ahora lo usa en contra de mi familia".

Además, cerró con un mensaje contundente: "La Justicia no debe ser un arma de venganza, el poder de turno no puede decidir quién tiene derechos y quien no".

El descargo de la ex primera dama contra su exmarido, el presidente de Ecuador