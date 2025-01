“Hasta acá llegué”: la fuerte confesión de Pepe Mujica ante el avance de su cáncer

El ex presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, se despidió de la política ante la expansión del cáncer de esófago al resto de su cuerpo, afectando principalmente su hígado. "Hasta acá llegué", sentenció.

La información fue divulgada por el histórico dirigente durante una entrevista con el semanario Búsqueda, realizada en su hogar en Rincón del Cerro, Montevideo, junto a su esposa, Lucía Topolansky. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, explicó Mujica, visiblemente afectado.

