Descomunal incendio en Los Ángeles: más de 30.000 personas evacuadas y miles de casas destrozadas por el avance del fuego

Un incendio avanza sin control en Los Ángeles, en el Estado de California, afectando a más de 30.000 personas que tuvieron que ser evacuadas ante la amenaza de que el fuego llegue a destrozar unas 10.000 viviendas. Las llamas avanzan rápidamente en el barrio de Pacific Palisades debido a las fuertes ráfagas de viento que propagan el fuego en una zona repleta de viviendas.

El incendio comenzó cerca de las 10:30 de la mañana del martes y, en menos de un día, pasó de afectar a 200 acres a unos 3.000, lo que serían unas 1.200 hectáreas. Ante el veloz avance de las llamas en pocas horas, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró tarde el estado de emergencia en la zona el martes por la tarde.

Por su parte, la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Kristin Crowley, ordenó un operativo por el que cientos de efectivos se movilizaron de inmediato para luchar contra las llamas, sin poder contenerlas hasta el momento. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el fuego amenaza a unas 10.000 viviendas y 13.000 estructuras de la ciudad californiana, por lo que las familias tuvieron que ser evacuadas por precaución.

Las personas escapan de sus hogares y dejan automóviles abandonados en las calles del barrio. Foto: EFE

Por el momento no se han registrado víctimas mortales ni heridos por el incendio en el barrio californiano. No obstante, en una rueda de prensa, realizada a las 4 de la tarde del martes, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que la situación puede empeorar puesto que se esperan ráfagas de vientos de hasta 160 km/h. "No crean que no están en peligro y sigan las órdenes para salir de sus casas", sentenció el funcionario.

En tanto, el mismísimo presidente estadounidense, Joe Biden, compartieron mensajes al respecto en las redes sociales. "Mi equipo y yo estamos en contacto con funcionarios estatales y locales y hemos ofrecido la asistencia federal que se necesite para contener a los terribles fuegos en Pacific Palisades", declaró Biden en un comunicado.

Los expertos del servicio meteorológico de Los Ángeles prevén una persistencia de los vientos con ráfagas de hasta 60 millas por hora (más de 90 km/h) hasta el jueves. Esto podría intensificar la propagación del fuego, debido al paisaje reseco de la ciudad y la falta de lluvias durante la temporada.

En ese contexto, la agencia federal de emergencias FEMA aprobó una primera ayuda de asistencia para incendios para que el estado de California pueda hacer frente a los costes por los incendios.

Todas las fotos y videos del incendio

