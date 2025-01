Qué pasará con los responsables del asalto al Capitolio cuando asuma Trump

Se cumplen cuatro años de uno de los hechos más conmocionantes de la historia reciente de Estados Unidos: el asalto al Capitolio. Este hecho fue encabezado por seguidores de Donald Trump tras la derrota en las elecciones de 2020 frente al candidato demócrata, Joe Biden. En la actualidad, el contexto es muy distinto. Trump ganó nuevamente las elecciones y prometió indultar a todos los acusados. ¿Puede hacerlo? El próximo 20 de enero asumirá el cargo y adelantó que el indulto será una de sus primeras decisiones. "Esas personas ya sufrieron mucho", expresó.

De los 1,500 acusados por el ataque al edificio del parlamento estadounidense, 1,250 se declararon culpables o han sido condenados, y 640 recibieron penas de prisión que van desde menos de un mes hasta 22 años. Además, no debe olvidarse que el hecho provocó la muerte de cinco personas: un oficial que resguardaba el Capitolio, un seguidor de Trump que recibió un disparo de la Policía Federal, y tres personas que quedaron en medio de los enfrentamientos.

¿Trump fue el instigador del ataque al Parlamento?

El 6 de enero de 2021, tras conocerse la derrota de Trump, el entonces presidente republicano dio un encendido discurso a miles de sus seguidores en el Monumento a Washington. En su alegato, calificó de "débiles y patéticos" a los senadores republicanos que no siguieron su pedido de detener la certificación electoral de los comicios. Para Trump, en esa elección hubo fraude, algo que nunca pudo probarse. "Increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan", arengó.

Los acusados por el asalto al Capitolio son 1500 aproximadamente. Agencia EFE,

Seguido a esto, el republicano planteó que había que "luchar contra los demonios" y ordenó: "Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas".

"Sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Hoy veremos si los republicanos se mantienen firmes a favor de la integridad de nuestras elecciones", indicó.

Lo siguiente fue visto por todo el mundo: seguidores de Trump con gorras de MAGA, disfrazados de vikingos, y portando banderas estadounidenses, generando destrozos en el edificio parlamentario y prendiendo fuego a varios objetos. Imágenes que parecían salir de un cómic, pero eran reales.

El discurso le valió a Trump una investigación y un intento de juicio político, del que salió absuelto por el Congreso estadounidense. Sin embargo, el proceso judicial contra el resto de los acusados continuó.

Indultos

Trump prometió durante la campaña que indultará a los 1,500 acusados. Si bien planteó que "puede haber excepciones", explicó que incluso las personas que causaron destrozos y se enfrentaron a la policía "ya recibieron su merecido". Trump prometió indultar a los acusados del asalto al Capitolio. Agencia EFE.

La sentencia más larga, de 22 años, fue para el referente nacional de los Proud Boys, Enrique Tarrio. El líder de esta organización fue condenado por conspiración sediciosa junto con integrantes del grupo. El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, está cumpliendo una sentencia de prisión de 18 años por conspiración sediciosa y otros delitos.

Proud Boys y Oath Keepers son grupos de extrema derecha estadounidenses que se oponen a la comunidad LGBTQ+. Varios de sus miembros han sido procesados por cometer diferentes actos de violencia contra activistas de otros espacios vinculados al progresismo. En el caso de los Proud Boys, son considerados un grupo terrorista por los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda.