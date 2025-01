Qué se sabe sobre el "homicidio intencional" de Hind Rajab, la niña que murió junto a su familia en Gaza tras pedir ayuda durante horas

"Tengo mucho miedo, por favor, ven".

Hind Rajab suplicó así por teléfono a una operadora de la Media Luna Roja Palestina que viniera a salvarla. La llamada fue el 29 de enero de 2024.

La niña de seis años se encontraba para entonces atrapada en un auto junto a los cadáveres de seis miembros de su familia.

La operadora de la Media Luna Roja, Rana Faqih, permaneció en la línea con Hind durante horas, mientras intentaba que el ejército israelí permitiera la llegada de una ambulancia al lugar.

Hind seguía pidiendo, una y otra vez, que alguien viniera a buscarla.

"En un momento ella me dijo que estaba oscureciendo", le dijo Rana a la BBC. "Estaba asustada. Me preguntó a qué distancia estaba mi casa. Me sentí paralizada e impotente".

El ejército israelí fue acusado de matar a Hind, sus parientes (su tío, tía y cuatro primos) y dos paramédicos que fueron enviados a rescatar a la niña.

Días después del suceso, el 25 de febrero de 2024, el ejército israelí anunció que sus investigaciones iniciales sobre la muerte de Hind Rajab revelaron que no había fuerzas israelíes cerca del lugar del incidente.

Sin embargo, una comisión de Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, concluyó "con fundamentos razonables" que las fuerzas israelíes operaban en el área y fueron responsables de matar a Hind Rajab y a sus familiares, así como a los paramédicos.

La Comisión afirmó en su informe del 10 de octubre del año pasado en referencia al incidente que las acciones de las fuerzas israelíes constituyen crímenes de guerra, incluyendo el crimen previsto en el Estatuto de Roma de "homicidio intencional".

La historia de Hind Rajab atrajo la atención mundial y ha pasado a formar parte de una demanda presentada contra Israel ante la Corte Penal Internacional.

Un año después de la matanza de Hind Rajab, ¿a dónde han llegado las investigaciones? Hind Rajab junto a su madre, Wissam Hamada.

"Los perseguiré hasta el último día de mi vida"

La madre de Hind, Wissam Hamada, lleva consigo las pertenencias de su hija dondequiera que vaya: ropa, pinturas y juguetes.

Siempre están cerca de ella y los chequea de vez en cuando.

La madre habló con la periodista Doaa Fared, del Servicio Árabe de la BBC y relató "los días más difíciles" de su vida, cuando la pusieron al teléfono con su hija mientras ésta pedía ayuda y no podía alcanzarla para salvarla.

"No puedo imaginar que alguien haya experimentado este sentimiento o pueda soportarlo. Hablo con mi hija y está herida y no puedo localizarla. Me dice que venga a llevarla y no puedo. Me dice que tiene hambre y no puedo darle de comer. Me dice que siente frío y no puedo calentarla".

"Hasta el último día de mi vida perseguiré a los que mataron a mi hija. Aunque me lleve tiempo, seguiré persiguiéndolos", dijo. Había un total de 335 agujeros de bala en la carrocería del auto en que viajaban Hind Rajab y su familia, según el informe publicado en junio por Forensic Architecture.

Qué se sabe

Hind subió al automóvil a las 7:30 a.m., hora de Gaza, el 29 de enero de 2024. Estaba tratando de huir con sus familiares del barrio de Tel al-Hawa en la parte suroeste de la ciudad de Gaza, después de que el ejército israelí ordenara a los residentes de la zona evacuar y avanzar hacia el sur.

El Servicio Árabe de la BBC señala que el coche recibió disparos después de encontrarse con tanques del ejército israelí, según informes de prensa y según la madre de Hind, que estaba cerca de la ubicación del coche y permaneció en contacto con Hind durante 9 horas antes de perder comunicación con ella.

Antes de la conversación de Hind con la Media Luna Roja, la prima de la niña, Layan Hamada, de 15 años, había llamado a la organización. En el audio divulgado por la Media Luna Roja se escucha a Layan diciendo: "Nos están disparando, el tanque está cerca de mí".

Después de 12 días, el 10 de febrero, Hind fue encontrada muerta entre los cuerpos de sus familiares quienes murieron instantáneamente dentro del auto que los transportaba. Los cuerpos de los dos paramédicos fueron descubiertos en su ambulancia a unos 50 metros de distancia. La Media Luna Roja Palestina envió a Yousef Zeino, izq., y Ahmed al Madhoun a rescatar a la niña, pero poco después perdió contacto con los paramédicos.

El incidente fue analizado también por Forensic Architecture, un grupo multidisciplinario de investigadores dirigido por el arquitecto británico israelí Eyal Weizman y basado en Goldsmiths, un centro de estudios de la Universidad de Londres.

"Mapeamos un total de 335 agujeros de bala en la carrocería del Kia" (la marca del auto en que viajaban Hind Rajab y su familia), dice el informe de Forensic Architecture, que fue realizado junto al grupo de análisis sonoros Earshot y periodistas de Al Jazeera.

"La mayoría de las entradas de disparos estaban ubicadas en el lado derecho del vehículo, lo que sugiere la posición de los tiradores".

"Según un análisis de la grabación realizado por Earshot, en los momentos finales en los que se oye la voz de Layan se pueden escuchar un total de 64 disparos en apenas 6 segundos", agrega el informe.

Apartir del tipo de impactos en el vehículo, Forensic Architecture estimó la distancia a que se encontraba el tanque.

"Este análisis sugiere que el tanque tuvo que estar colocado a corta distancia (13-23 metros) del coche cuando disparó los tiros que mataron a Layan. A tal proximidad, no es plausible que el tirador no hubiera podido ver que el coche estaba ocupado por civiles, incluidos niños". La ambulancia en que los paramédicos intentaron llegar hasta Hind Rajab.

No hay resultados de las investigaciones israelíes

El ejército israelí aún no ha anunciado los resultados de su investigación sobre el incidente. Cuando la periodista Doaa Fared le pidió un comentario, el ejército le dijo que el caso aún estaba bajo revisión por parte del Mecanismo de Evaluación de Investigación de Hechos, Fact-Finding Assessment Mechanism.

El Servicio Árabe de la BBC señala que la unidad del portavoz militar israelí dijo a los medios israelíes que el incidente fue entregado al Mecanismo de Evaluación de Investigación de Hechos del Estado Mayor, un organismo independiente responsable de investigar incidentes inusuales en medio de la guerra.

Activistas de derechos humanos creen que el anuncio del ejército israelí de abrir una investigación sobre el incidente tenía como objetivo aliviar la presión internacional.

"Este ha sido el método seguido durante muchos años por el sistema de investigación israelí y, normalmente, estas investigaciones no llegan a resultados ni conducen a mecanismos de rendición de cuentas", dijo a Doaa Fared Karim Jubran, director de investigación de campo del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos, conocido como B'Tselem, en los territorios ocupados.

"Hind Rajab es simplemente un ejemplo de lo que sucedió en la Franja de Gaza durante esta guerra. Si se hacen investigaciones reales, se debe abrir una investigación sobre todo lo que sucedió en la Franja de Gaza", agregó. La imagen de Hind Rajab en una marcha de solidaridad con los palestinos en Londres.

Ningún contacto israelí con la Media Luna Roja

Nebal Farsakh, vocera de la Media Luna Roja Palestina, dijo a la BBC que la llegada de la ambulancia para rescatar a Hind fue coordinada con el ejército israelí el día del incidente.

Por su parte, la Unidad del Portavoz de las FDI afirmó en declaraciones a medios israelíes: "Dado que no había fuerzas en la zona, no hubo necesidad de coordinación individual para el movimiento de la ambulancia o cualquier otro vehículo para transportar a la niña".

Farsakh dijo a la BBC: "Si las acusaciones del ejército israelí son ciertas, ¿por qué no enviamos la ambulancia inmediatamente después de recibir la llamada? Pasamos tres horas tratando de calmar a Hind. Esperamos tanto tiempo para completar el proceso de coordinación para garantizar la llegada segura de la ambulancia".

"Esto significa que los datos de la ambulancia, los nombres de los paramédicos y sus números de identificación fueron enviados a través del Ministerio de Salud al lado israelí y, a cambio, recibimos un mapa y una ruta de movimiento que la ambulancia debía tomar según recomendaciones de la parte israelí".

La operadora telefónica de la Media Luna Roja Palestina que habló con la niña el 29 de enero intentó calmarla mientras llegaba la ambulancia haciéndole recitar versos del Corán. Una operadora telefónica de la Media Luna Roja Palestina intentó calmar a la niña haciéndola repetir versos del Corán.

Crimen de guerra

En su informe de octubre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado trató específicamente el caso de Hind Rajab en los párrafos 11 y 95.

El párrafo 11 señala que Hind Rajab y sus seis familiares "fueron atacados mientras intentaban evacuar (Ciudad de Gaza) en su coche. La ambulancia, que transportaba a dos paramédicos, Yousef Zeino y Ahmed al Madhoun, fue enviada después de que se coordinara su ruta con las fuerzas de seguridad israelíes (...) Hind aún estaba viva en el momento en que se envió la ambulancia".

Las conclusiones son presentadas en el párrafo 95:

"La Comisión …concluye con fundamentos razonables que la División 162 de las fuerzas de seguridad israelíes estaba operando en la zona y es responsable de matar a la familia de siete miembros, así como de bombardear la ambulancia, matando a los dos paramédicos que se encontraban en su interior".

"Esas acciones constituyen los crímenes de guerra de homicidio intencional y ataque contra bienes de carácter civil". Un mural recuerda a Hind Rajab en Dublin, Irlanda.

Corte Penal Internacional

Raji Sourani, jefe del equipo jurídico palestino de la Corte Penal Internacional y director del Centro Palestino de Derechos Humanos, señaló a la periodista Doaa Fared que lo ocurrido a Hind es "un crimen de guerra y una clara violación del derecho internacional humanitario, que fue diseñado originalmente para proteger a los civiles durante la guerra".

Al-Sourani explica que el equipo palestino comenzó su trabajo en la Corte Penal Internacional en enero de 2015 y está trabajando en un gran número de expedientes, incluido "el expediente de los asentamientos, el expediente del saqueo de los recursos naturales de Palestina, el expediente del asedio a Gaza y el expediente de los hechos posteriores al 7 de octubre".

"El caso de Hind Rajab se encuentra en la Corte Penal Internacional, entre muchos otros casos. Hemos llegado a la etapa de presentar una denuncia ante el tribunal, y estos casos toman mucho tiempo", dijo Surani a la BBC.

"Se han emitido órdenes de arresto contra el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Yoav Galant, pero no sabemos si las sentencias se basan en este caso u otros", agregó.