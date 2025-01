Elisa Trotta afirmó que el régimen de Maduro está en su "etapa final"

Aunque pareciera estar solapado por la agitada agenda internacional, la crisis en Venezuela sigue siendo sumamente aguda. Por un lado, el líder socialista Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislado. Por el otro, el presidente electo, que ya debería estar en funciones, Edmundo González, permanece en el exterior con su postura firme de que volverá a su país para quedarse a cargo del Palacio de Miraflores.

Para ver qué está pasando, y qué podría pasar en el corto plazo, en el país sudamericano, MDZ conversó con Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina bajo el gobierno interino de Juan Guaidó.

¿Por qué dice que el régimen de Maduro está en su “etapa final”? ¿Cuál debería ser el próximo paso de la comunidad internacional? ¿Qué piensa de la posición que hasta ahora ha tenido el gobierno de Argentina? ¿Ve viable una intervención internacional, amparada por la ONU, en Venezuela? ¿El foco ahora debería estar puesto en las Fuerzas Armadas?

De todo esto y mucho más habla Elisa Trotta a continuación.

- ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en Venezuela?

- Creo que estamos en una etapa final, sin lugar a dudas, muy particular. Creo que el 28 de julio marcó un hito para Venezuela, para los venezolanos, que hace muchísimos años que venimos tal vez susurrando ese cambio que todos anhelamos, esa necesidad imperiosa del regreso de la democracia, y que en la previa, el 28 de julio, y especialmente el 28 de julio, decidimos no susurrarlo más, sino gritarlo, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Creo que eso viene a marcar justamente esa etapa final que estamos transitando y que no sabemos cuándo va a ser su último día, pero que no me queda ninguna duda que estamos más cerca que nunca. Yo creo que el cambio en Venezuela no solo es necesario, sino es indetenible. Y ahí lo estamos viendo.

- Vamos a profundizar en los últimos acontecimientos, en qué se puede venir, pero antes quería consultarte sobre el gobierno interino de Juan Guaidó, si esa experiencia, que quedó truncada, puede haber influido en el posicionamiento de la comunidad internacional, hoy un poco cauteloso, sobre todo en países europeos, que en su momento sí, abiertamente y de manera contundente, reconocieron a Juan Guaidó, y en esta ocasión, no reconocen a Nicolás Maduro pero tampoco es que dan un apoyo contundente y explícito a Edmundo González, en su momento como presidente electo, y hoy como presidente en funciones. ¿Crees que pudo haber influido esa experiencia en este posicionamiento?

- Mira, creo que todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 25 años, 25 años de un régimen, de una dictadura además, no una dictadura tradicional, una dictadura criminal, una dictadura con vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el terrorismo, por supuesto que todo va dejando aprendizajes, no solo para los venezolanos, no solo para la dirigencia venezolana, sino también para la comunidad internacional. Y yo me atrevo a decir que tal vez uno de los grandes aprendizajes que pueda haber es, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué faltó? Yo creo que por parte de los venezolanos no hay nada que falte.

Los venezolanos nos hemos manifestado, nos hemos organizado, hemos votado a pesar de que no contábamos con ninguna condición electoral, no hubo transparencia en el proceso, hubo todo tipo de arbitrariedades, hemos defendido el voto, nos hemos exiliado, estamos hablando de la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, casi nueve millones de personas. Hemos llegado a distintos lugares, hemos visto la sangre de nuestros conciudadanos correr por las calles de Venezuela y hemos sido resilientes.

En términos de la comunidad internacional, se ha hecho mucho, yo creo que hay un punto de quiebre sobre todo a raíz de la publicación de los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el famoso informe de Bachelet, por supuesto esto sumado a los informes de la Misión Independiente de Hechos sobre Venezuela, también de Naciones Unidas, que hoy definitivamente viene marcando y es prácticamente el único organismo que va documentando día a día lo que va pasando y entiende que en Venezuela, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se comete terrorismo de Estado. Y eso para la comunidad internacional evidentemente ha marcado un antes y un después.

- ¿Estás conforme con el posicionamiento que ha tenido hasta ahora la comunidad internacional o te parece que tendría que haber ido un pasito más?

- Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar. La diplomacia y la política no son ciencias exactas, no es matemática.

De la misma manera que este régimen nos demuestra todos los días que no es una dictadura tradicional, yo creo que la comunidad internacional también tiene que aprender a buscar respuestas que sean innovadoras, que puedan atender en tiempo y forma a los desafíos que estamos enfrentando, porque recordemos que cada día que pasa estamos poniendo en riesgo la vida de miles de venezolanos. Cada día que pasa el terrorismo de Estado en Venezuela se profundiza.

Yo creo que la comunidad internacional, en términos generales, no nada más en relación a Venezuela, en términos generales, cuando nosotros evaluamos cuál es la función que cumple hoy en día por ejemplo un organismo tan importante como las Naciones Unidas, hay que reevaluar muchísimas cosas, pero definitivamente en relación a Venezuela todavía hay muchísimo para hacer en términos políticos, en términos de presión internacional y en términos diplomáticos.

- ¿Y el posicionamiento del gobierno argentino? ¿Cómo lo ves hasta ahora?

- Mira, yo creo que Argentina ha jugado un rol fundamental. Después de venir de un gobierno que quiso tirar abajo toda la historia de la democracia y de los derechos humanos en este país, el actual gobierno del presidente Javier Milei ha marcado una profunda diferencia no sólo con el gobierno anterior, sino yo creo que ha vuelto justamente a andar en ese camino de entender cuál es la importancia de apoyar los movimientos democráticos y la libertad en el mundo y específicamente en relación a Venezuela.

Creo que todavía hay muchas cosas por hacer, nuevamente, no sólo desde Argentina, sino a nivel mundial, pero digamos, Argentina en un año que lleva este gobierno retomó la demanda ante la Corte Penal Internacional, cosa que había abandonado Alberto Fernández.

Es el único gobierno que le ha pedido al fiscal de la Corte Penal Internacional que emita las órdenes de captura, que al sol de hoy no sabemos por qué no se han emitido. Es un gobierno que además ha apoyado abiertamente la migración venezolana, entendiendo cuál es la condición de esta migración y dándole ciertas flexibilidades para que puedan regularizar, entendiendo que aquí vienen muchos perseguidos por la dictadura. Es un gobierno que tiene hace casi 11 meses a 5 asilados en su embajada en Caracas, entendiendo lo que esto significa, habiendo tenido que sacar a todo su personal diplomático.

Tienen a un gendarme argentino desaparecido en Venezuela y aún así continúa teniendo a Venezuela, no sólo en uno de los lugares más importantes de su agenda internacional, sino que sigue sosteniendo el apoyo a la dirigencia democrática venezolana. Así que, sin lugar a dudas, este gobierno ha venido a marcar una diferencia y algo que para mí no es casualidad, porque el presidente Edmundo González Urrutia inicia su gira en la región, en Argentina, y creo que tiene que ver justamente con esto.

- Imagino también porque Javier Milei también es una figura que trasciende las fronteras argentinas, y el hecho de recibirlo a Edmundo González aquí, en la Casa Rosada, también manda un mensaje hacia el resto de los gobiernos de la región que tal vez estaban pensando en de qué manera hacer ese tipo de gestos, de recibirlo en el marco de la víspera del 10 de enero, marcó un hecho en el comienzo de la gira que después lo llevó a González hacia otros países de la región. Hablando del caso de Argentina, en la Cámara de Diputados local hay un proyecto para declarar a Tren de Aragua, esta banda criminal de origen venezolano que se ha expandido y hoy es una banda transnacional, como organización terrorista, siguiendo el ejemplo del gobierno estadounidense, ahora bajo Donald Trump. ¿Qué te parece esa propuesta?

- Estupenda propuesta, hablé con la diputada Silvana Giudici, de hecho el día que lo hizo, no solo la apoyamos, la aplaudimos, por supuesto que le damos todo el espaldarazo que le podamos dar, y yo creo que aquí justamente es donde volvemos a lo que comentábamos anteriormente, a entender que hoy el régimen venezolano para mantenerse en el poder tiene vínculos con el crimen organizado, pero no solo con el crimen organizado, el crimen organizado es uno de sus brazos para mantenerse en el poder y a través del cual están cometiendo crímenes transnacionales. No es tampoco casualidad lo que está pasando en el Catatumbo, en la frontera venezolana-colombiana, todo esto fue montado y planificado desde Venezuela.

Espero que este proyecto avance. No soy experta, pero me parece que el REPET, que es el organismo que le corresponde y que depende si no me equivoco de la UIF en Argentina, la Unidad de Información Financiera, tendría que hacer las diligencias para declararlo, no solo lo acaba de hacer el presidente de Estados Unidos, en uno de sus primeros actos, creo que el mismo 20 de enero lo hizo tarde en la noche, sino que ese mismo día ya el fiscal que lleva la causa del asesinato del teniente Ojeda en Chile también dijo que el Tren de Aragua había sido específicamente contratado por miembros del régimen venezolano y todo apunta a Diosdado Cabello para secuestrar, torturar y descuartizar al coronel Ojeda en Chile.

Con lo cual no es casualidad y me parece que es importantísima esta iniciativa, que espero que avance, porque no solo viene a calificar a una organización que tiene su base y su nacimiento en Venezuela, sino una organización que por supuesto está poniendo en riesgo a toda la región y creo que eso es lo que hoy en día tenemos que entender. El régimen venezolano pone en riesgo la seguridad de la región.

- Ahora Diosdado Cabello salió a decir “yo no tengo nada que ver con el Tren de Aragua, lo comanda Iván Duque”, en fin... Describías la naturaleza de este régimen, que no es una naturaleza meramente política, estamos hablando de una organización criminal con vínculos a nivel transnacional, una narcodictadura como muchos la catalogan. ¿Cuál tiene que ser entonces el posicionamiento de la comunidad internacional? Porque uno lo que ve es que a los primeros que afecta es a sus vecinos de la región, obviamente, y uno viéndolo de afuera dice “acá, habrá que romper vínculos diplomáticos, cuanto menos con un régimen así”. ¿Vos cómo lo ves eso?

- Sí, yo creo que nuevamente han venido sucediendo ciertos hitos en nuestra historia reciente que no le dejan duda a la comunidad internacional de lo que significa Venezuela y de lo que significa Venezuela para la seguridad de Latinoamérica, y bueno, incluso a nivel mundial.

Entre ellos tiene que ver, por supuesto, la migración masiva que ha desatado el régimen venezolano, tiene que ver justamente su vínculo con el terrorismo, con Irán específicamente. Irán obtiene muchos de sus proxys en Venezuela, el vínculo con estos grupos guerrilleros o disidencias de la FARC, el vínculo con los grupos criminales transnacionales, y yo creo que ahí la comunidad internacional uno de los grandes pasos que tiene, no que asumir, que continuar asumiendo como lo ha hecho, sobre todo los países que tienen esquemas de sanciones, como Estados Unidos o como puede ser la propia Unión Europea o Canadá, es seguir marcando, seguir sancionando, seguir señalando, no solo a los responsables por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino también a los responsables financieros en sus distintos niveles, porque recordemos que esta gente entiende perfectamente que en el momento que te sancionan a uno generas segundos y terceros niveles para tratar de continuar llevando adelante no solo sus crímenes, sino mantenerse en el poder y su financiamiento.

Yo creo que estas son acciones que pueden hacer no solo, nuevamente, los países que tienen esquemas de sanciones, sino todos los países, prohibir la entrada, levantar las visas, investigarlos, llevarlos a la GAFI, que sería como una Interpol financiera, que se empiecen a investigar las cuentas, pero de todos los niveles, de todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, no solo quienes dan las órdenes, quienes las llevan adelante.

Y por supuesto algo que tiene muchísima importancia, lo que tiene que ver con la justicia internacional. Ya desde Argentina dimos un gran paso, la justicia argentina lo dio, a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que preside Waldo Wolff y que soy yo la secretaria general, en septiembre del año pasado, en el 2024, se emitieron órdenes de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 14 violadores de derechos humanos. La justicia argentina ha hecho lo que todavía no ha hecho la Corte Penal Internacional.

Después de años de investigación, después de que más de 9.000 víctimas hayan presentado de una u otra manera testimonio, hoy en día no entendemos por qué el fiscal Karim Khan no lo ha hecho. Cuando su único rol, su único papel es justamente para investigar este tipo de crímenes. Con lo cual creo que no sólo los ejecutivos, no sólo los gobiernos, con el apoyo de los parlamentos en muchos países, sino también la justicia y la justicia internacional juegan un rol fundamental en este momento.

- Hablando de la comunidad internacional y los organismos internacionales, personas que conocen muy bien lo que pasa en Venezuela, como son los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, recientemente dijeron que hay que llamar a una intervención internacional, en lo posible bajo el amparo de Naciones Unidas, en Venezuela. ¿Ves viable una solución de ese tipo?

- Creo que es complejo en este momento por lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde lamentablemente hay muchos conflictos abiertos. Tenemos la situación de Rusia-Ucrania, tenemos la situación de Medio Oriente. Anoche estalló lamentablemente una situación muy compleja en Ruanda y por supuesto tenemos las dictaduras de la región latinoamericana.

Lo que sí creo y que tenemos que empezar a entender, no sólo los venezolanos sino la comunidad internacional, es que el cambio de régimen tiene que venir de una combinación casi perfecta de esa presión internacional con la presión interna. Y mi mensaje básicamente en ese sentido para los venezolanos es decir, la libertad no se pide, la libertad se ejerce y es momento de ejercer nuestra libertad.

- Para ir finalizando y de cara a lo que viene, ¿qué crees que es lo que podría pasar en el corto plazo y qué debería pasar según tu mirada?

- Mira, yo creo que hay dos o tres escenarios. Uno tiene que ver con esta presión internacional y el aislamiento del régimen y las consecuencias que eso va a tener.

Otro, por supuesto, tiene que ver con cuál va a ser el rol que van a jugar las Fuerzas Armadas venezolanas. El llamado de María Corina Machado ha sido muy claro en ese sentido, de cuál es su deber y de que tienen que ponerse el lado correcto de la historia. El mandato específico que tienen ellos es defender la Constitución y el pueblo venezolano, y es el momento, finalmente, de ejercerlo.

- Ahora, [el Ministro de Defensa de Venezuela] Vladimir Padrino parece que ya optó por quedarse con el régimen de Maduro porque Estados Unidos ya lo puso en la lista de...

- Pero esas justamente son acciones que van generando resquebrajamientos internos.

¿Por qué se llevaron detenida, secuestrada a María Corina Machado el 9 de enero y la soltaron? Es algo que al sol de hoy no sabemos, pero yo no tengo duda que tiene que ver con esos quiebres internos y de órdenes y contraórdenes que hay.

En tercer lugar, esto que te decía antes, cuál es el rol, esa resistencia que sigue ejerciendo el pueblo venezolano y cómo se organiza a partir de ahora a través justamente de movimientos innovadores de resiliencia y resistencia para ir generando cada vez más presión no solo a los altos mandos, a todos los que conforman las Fuerzas Armadas, porque los medios mandos y los bajos mandos también son víctimas de lo que sucede en Venezuela. Tampoco les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, tampoco tienen cómo proveerle a su familia educación o de salud y todas sus familias se han visto desmembradas por el masivo exilio de los venezolanos. Estoy segura que muchos de ellos, si no la mayoría, sueñan con el día de poder volver a abrazar a sus amigos y familiares.

- Para decodificar un poco lo que dijiste, ¿crees que ahora la presión interna de Venezuela, del pueblo venezolano, debería ir hacia las Fuerzas Armadas y sobre todo a los mandos intermedios y bajos?

- Sí, tiene que haber ese entendimiento de apuntar ahí, de saber que son muchas veces nuestros vecinos, que son muchas veces los padres del colegio con los que compartimos, que son personas que de alguna u otra manera tienen que entender que su verdadero rol y su verdadera función es justamente defender la Constitución y el pueblo venezolano. Es el momento de ejercerlo como corresponde.

