Ben Tasgal: "Es delirante pensar que el acuerdo entre Israel y Hamás es el principio de la paz”

Gabriel Ben Tasgal es argentino, Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad Hebrea de Jerusalén; y Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, que se especializó en el análisis del conflicto en Medio Oriente. Hace 35 años vive en Israel, donde dirige el programa Public Diplomacy – “HaTzad HaSheni”, de divulgación en español y portugués. También es autor de varios libros, siendo el último de ellos 300 Preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí.

El licenciado Ben Tasgal sostiene que más allá del acuerdo el gobierno de Benjamín Netanyahu no permitirá que el grupo terrorista Hamás gobierne la Franja de Gaza. MDZ mantuvo una charla telefónica con Gabriel Ben Tasgal en la que dio su opinión sobre el acuerdo suscripto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

- Cuál es su primera reflexión sobre el acuerdo suscripto entre Israel y el grupo terrorista Hamás?

- Se priorizó la vida es que es lo más importante, ante todo; de pronto existe la posibilidad de rescatar algunas personas vivas.

- ¿Usted cree que un grupo terrorista como Hamás cumplirá con el acuerdo?

- No lo sé. Se debe ejecutar en varias etapas, que empiezan este domingo y finaliza dentro de 42 días. La mayoría de la población israelí piensa que es sostenible y apoya el acuerdo. No es un acuerdo final, por eso pensar que es el inicio de la paz entre Israel y Hamás es un poco delirante.



- Hay un 23% de la población, que es la que vota a Benjamín Netanyahu, que no está conforme con este acuerdo y se pregunta cómo, se puede confiar de terroristas.

- Seguro que Hamás no es confiable. Es un acuerdo en el cual cada semana se debe hacer algo, si Hamás no cumple el acuerdo se paraliza y vuelve la guerra. Es un cese del fuego, reitero no es un acuerdo final”.

- Decía un familiar de una persona secuestrada por Hamás: "El domingo nos preparamos para la alegría o para el funeral porque no sabemos, en el caso de nuestros dijo si viene vivo o fallecido".

- Parte de los 33 liberados del domingo no están vivos. Hay muchas de las personas que están en las listas confeccionadas por Hamás que no se saben si están vivos o muertos. Hamás no especificó.

- Hamás quiere gobernar la Franja de Gaza y no va a parar hasta conseguirlo…

- Israel con este Gobierno está obsesionado con que Hamás no va a gobernar la Franja de Gaza y entonces ahí te explica claramente que es difícil no llegar a un cese fuego por 42 días.

- Por eso reitero, por lo que usted dice es difícil que Hamás cumpla el acuerdo…

- Si Hamás no cumple el acuerdo, le echará la culpa a Israel.

- ¿Qué rol cree que cumplieron Qatar y Egipto?

- Egipto poco y nada. Sólo que la liberación se haga a través de ese país. De su parte Qatar si cumplió un rol importante. Qatar es financista de Hamás y al ser quien financia a este grupo terrorista, entre otros, (cabe acotar que este país financia a grupos terroristas como Al Qaeda; Jabhay Al-Nusra. Isis y grupos situados en Libia) tiene la capacidad para poder presionar a Hamás para un cese del fuego porque necesita mostrarle a Donald Trump que nos son lo que son, es decir que no apoyan el terrorismo. La gente que Qatar hace una televisión que fomenta el terrorismo y por eso los países musulmanes sunitas la prohíben.

- ¿Qué influencia puede haber tenido la asunción de Donald Trump?

- Muchísima. Trump tiene tanto la capacidad para amedrentar como para premiar. Hay que recordar que en una oportunidad dijo: "Si antes de asumir no se logra la liberación de rehenes abriré para Hamás las puertas del infierno". Trump es una persona creíble y, por eso Hamás entendió que le convenía llegar a un acuerdo.

- También uno supone que el presidente saliente de Estados Unidos Joe Biden quieren llevarse algunos laureles…

- Sí, aunque la influencia de Joe Biden fue menor.

- Vuelvo al gobierno de Netanyahu. Sabido es que hay posiciones encontradas dentro del gabinete respecto a la aprobación del acuerdo con Hamás. ¿Cree que se abre una crisis en el gobierno de Netanyahu?

- Puede ser que los cuatro diputados de la extrema derecha salgan de la coalición de gobierno aunque no deja al gobierno sin mayoría porque mantendría una mayoría de cuatro diputados, de todas formas Netanyahu tiene una red de sostén en este tema específico, que se lo provee el centro izquierda que está de acuerdo con el entendimiento del cese el fuego por 42; además Netanyahu cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, pero paralelamente la mayoría de la población, creo yo, considera que es bueno volver a la guerra después de los 42 días.

- Si es como usted plantea, dentro de 42 días se vuelve a la guerra con unos 70 rehenes…

- Sí. Muchos de ellos no están vivos.

- ¿Cómo analiza el costo político que está pagando Netanyahu?

- No es un costo político alto. Al contrario, sale reforzado como el Primer Ministro que se preocupó por los rehenes.

- Por último, ¿Cómo cree que reaccionará el grupo terrorista Hezbolah con el acuerdo entre Israel y Hamás?

- No reaccionará. En este momento el Hezbolá solo intenta sobrevivir, está muy debilitado.