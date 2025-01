Fictosexualidad: "Mamá, estoy enamorado de un anime"

¿Qué le responderías a tu hijo si viene diciendo que su novia es un personaje de anime y, más aún, que planea casarse con ella? Los padres de Akihiko Kondo, un japonés de 38 años que se casó con Hatsune Miku, la cantante de anime representada por un holograma que es furor entre los nipones, tuvieron que enfrentarse a esta situación.

Kondo declaró su amor a siete mujeres reales a lo largo de su vida y siempre fue rechazado. Él mismo lo cuenta en varias entrevistas y conferencias que brinda en distintas universidades. Siempre sintió que estaba alejado de su grupo de pares. "En la secundaria, cuando ser un otaku era mal visto, sentí más atracción por los personajes de las series de anime que por mis compañeras de curso", explicó. Esta separación entre él y su entorno se fue acentuando, y al llegar a la adultez, explotó.

Akihiko, ya con 24 años, era preceptor de un colegio secundario y empezó a ser humillado por dos compañeras de trabajo, quienes permanentemente le hacían comentarios dañinos. Esto lo llevó a pedir una licencia psiquiátrica y ser diagnosticado con un cuadro de depresión.

Kondo pasó meses difíciles. Totalmente recluido y aislado en su casa, pensó en suicidarse y comenzó a investigar sobre el tema en internet. Según contó en reiteradas ocasiones, cuando todo parecía empeorar, fue cuando conoció a Hatsune Miku y su música. "Su voz me permitió volver al trabajo", declaró.

En 2017, Akihiko compró un dispositivo Gatebox que permitía a las personas interactuar con hologramas, incluida Hatsune Miku. Esto lo ayudó a considerar la idea del casamiento, algo que había desterrado de su vida. "En el tercer año de la universidad me prometí que nunca me iba a casar... con una mujer real", agregó Kondo.

Mamá, mi novia es un holograma

Los padres de Kondo no consienten la relación que él tiene con Miku. De hecho, no fueron parte de las 40 personas que asistieron a la boda en noviembre de 2018. Según medios locales, la madre del novio dijo que "no era una ocasión para celebrar nada". Kondo también invitó a sus compañeros de trabajo, pero nadie asistió. Los invitados al casorio fueron otakus desconocidos que se enteraron por Twitter y dos políticos nipones que entendieron que era importante defender las libertades individuales.

Esa fue la posición de Minoru Oginu, miembro de la asamblea de Ota, y Taro Yamada, miembro de la Cámara de Consejeros. De hecho, Yamada dio un discurso en ese sentido en un momento determinado de la ceremonia.

Cómo fue la boda

Casarse con un holograma que representa a una cantante de anime no es tarea fácil. Hay que buscar cómo hacer para moverla por el establecimiento, lograr que se siente en su lugar, baile en el momento de la música y salude a los invitados. Kondo lo resolvió sencillamente: Hatsune Miku estaba representada por un pequeño peluche que llevaba un vestido blanco hecho a mano.

El novio, por su parte, llevaba un esmoquin blanco puro. Después de besar a la muñeca, algo que nunca había hecho antes, intercambiaron anillos.

De víctima de bullying a famoso

Una celebridad. Luego de la boda, Kondo fue invitado por múltiples universidades y centros de estudio para hablar de su matrimonio. En una de las tantas entrevistas que le realizaron, declaró que le resultaba frustrante no poder contestar todas las preguntas legales que le hacían.

Por esta razón, decidió estudiar derecho y, en junio de 2023, fundó la Asociación General Incorporada de Fictosexualidad. Este es el término para referirse a las personas que tienen una inclinación sexual y romántica por los personajes ficticios. Kondo reveló que su asociación busca contener a quienes se autoidentifiquen con esta inclinación sexual y difundir información para que el resto de la sociedad "comprenda mejor el tema" y deje de estigmatizarlos.