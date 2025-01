Murió David Lynch: cuáles son sus películas más recordadas

Existen momentos que uno nunca imagina que llegarán, es el caso de la muerte de David Lynch, quien a sus 78 años se despide y deja por detrás una carrera que marcó un antes y un después en el cine. Es imposible pensar una historia del séptimo arte sin él, quien se configuró como uno de los padres de la contemporaneidad cinematográfica.

Sumergirse en el universo de David Lynch es igual a caminar sin un mapa por un lugar desconocido. Sus obras de arte cinematográficas son lo que Jean Luc Godard y la Cahiers Du Cinema referían como cine de autor para la modernidad del séptimo arte, es decir, películas con un sello propio, que al verlas el espectador pueda decir "Es una Lynch". A continuación un repaso por las películas más recordadas de este legendario cineasta.

Murió David Lynch a los 78 años. FUENTE: X

David Lynch: una retrospectiva por su cine

Pocos cineastas logran capturar la atención con una ópera prima como David Lynch lo hizo. Eraserhead, su primer largometraje, es una pieza que tardó seis años para ver la luz por temas de presupuesto. Fue en 1971 que el, por aquel entonces, emergente director consiguió 10 mil dólares para rodarla. Sin embargo, ello no sería suficiente. Gracias a la ayuda de amigos y familiares, en 1976, esta película pudo ver finalmente la luz. Hoy se encuentra disponible online para todo aquel que desee disfrutar de 90 minutos de surrealismo en blanco y negro.

El éxito de taquilla llegaría para David Lynch con El hombre elefante, lanzada en 1980. Eraserhead fue la carta de presentación para que el productor Mel Brooks posara los ojos sobre aquel, y le pidiera realizar un biopic sobre Joseph Merrick, con guion de Chris de Vore y Eric Bergren. La película obtuvo ocho nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo la de Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

Eraserhead fue la carta de presentación de David Lynch. FUENTE: David Lynch

Entre 1984, un ya consolidado David Lynch llevaría a la gran pantalla la novela Dune, serie literaria que hoy ha sido traída de regreso con la taquillera saga protagonizada por Timothée Chalamet, sin embargo, no vería buenos resultados en las salas de cine. El éxito regresaría con Blue Velvet, un clásico contemporáneo protagonizado por Isabella Rossellini y Kyle MacLachlan en 1986.

A la filmografía de David Lynch le seguirían otras aclamadas obras como la serie Twin Peaks, uno de sus trabajos más valorados por la crítica, y las películas Wild at heart, Lost Highway, Fire Walk with Me, The Straight Story y Mulholland Drive, está última uno de sus trabajos más recordados y probablemente su última pieza cinematográfica más valiosa. Su última película, luego de algunos trabajos que se dividieron en cortos y series para Internet, sería Inland Empire, lanzada en 2006. Hoy, 16 de enero de 2025, toca apagar el ojo de la cámara y decir adiós a un grande.