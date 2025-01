Corina Machado: "Maduro consolida un golpe de Estado"

La líder opositora a Nicolás Maduro, María Corina Machado, emitió hace instantes un comunicado en el que se refirió a la jura del "presidente" que dio inicio al tercer mandato presidencial del dictador Chavista.

En un video de 8 minutos de duración, la dirigente afirmó que durante la jornada de ayer fueron "miles de venezolanos los que salimos a la calle", a través de más de "más de 180 protestas tuvieron lugar en toda Venezuela". Para Corina Machado, "cada uno de los venezolanos que salieron a la calle representan lo mejor de lo que somos".

Según expresó, ayer la oposición a Maduro obtuvo una victoria a "a pesar del despliegue de una fuerza represiva brutal".

Y agregó: "Ellos ayer perdieron. La militarización total de Caracas y otras ciudades es la demostración de quién le tiene miedo a quién, de cuánto miedo le tienen al pueblo".

En uno de los pasajes más duros, Machado señaló que "hoy, diez de enero, Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y el mundo, flanqueado por los dictadores de cuba y Nicaragua".

El relato sobre su detención

La dirigente venezolana también se refirió a la situación que protagonizó ayer, cuando fue detenida e interceptada por policías que responden al régimen chavista. Sobre el hecho, señaló que "al salir de la enorme concentración de Chacao muchos ciudadanos me rodearon hasta que me monté en una moto que me iba a sacar".

Según su relato, minutos más tarde varias motos intentaron interceptarla y escuchó "varios disparos". Tras ser alcanzada por los efectivos, explicó que "un funcionario preguntó mi nombre para confirmar mi identidad". Tras esa situación, fue "bruscamente arrancada de la moto".

Y agregó: "Me montaron en otra entre medio de dos hombres, así son ellos, atacaron a una mujer por la espalda".

Por último explicó que tras varios minutos de trayecto, los efectivos detuvieron la marcha y le informaron que "tenían la orden de que me fuera. Para hacerlo me pidieron que grave un video como una fe de vida. Me tomó varias horas alejarme de la zona".