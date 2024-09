Ya hay 113 muertos y 64 desaparecidos por las inundaciones en Myanmar

Al menos 113 personas han muerto y 64 se encuentran desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania (Myanmar), mientras que el número de desplazados supera los 320.000, conforme a las últimas cifras oficiales publicadas este lunes por la prensa oficialista.

El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, indicó la noche del domingo que las inundaciones, que comenzaron a comienzos de semana a causa de la depresión tropical Yagi, también han causado daños en más de 72.900 viviendas debido a la crecida de los ríos por las fuertes lluvias, conforme a las cifras recopiladas hasta el sábado, recoge el diario 'The Global New Light of Myanmar'.

Las áreas más afectadas se encuentran en los alrededores de la capital, Naipyidó, y Mandalay, ambas en la región central, así como en Shan (noreste), Bago (centro), Kayah (este), Kayin (sureste) y Mon (sureste).

U Soe, un vecino de 50 años en la región de Mandalay, afirmó que las aldeas de Tha Sae Ping y Chaok Phi han quedado muy dañadas por las inundaciones que empezaron a afectar al área el pasado 11 de septiembre.

"Muchas viviendas han quedado destruidas (...) Las carreteras han quedado anegadas y también las plantaciones en los alrededores", explicó a EFE U Soe por teléfono.

El número de muertos seguirá creciendo. (Efe)

En la región de Naipyidó, U Aung afirmó que el nivel de las inundaciones ha bajado en su localidad, Leway, pero que aún no han podido volver a sus hogares y continúan alojados con unas 1.200 personas en un centro de acogida.

"El agua llegó a la segunda planta de algunas casas, las que tenían una planta solo quedaron bajo el agua. Puedo decir que el agua llegó a tres metros", indicó a EFE el birmano.

U Aung dijo que al principio recibieron comida y agua, pero ahora la ayuda está siendo destinada a otras zonas más afectadas.

Inundaciones y conflicto

Es difícil saber el número exacto de víctimas y afectados debido a la irregularidad con que las autoridades publican cifras totales y que hay zonas de difícil acceso y gran parte del país se encuentra sumido en un conflicto armado.

La junta militar lanzó el sábado un raro llamado de ayuda internacional en 'The Global New Light of Myanmar', el periódico en inglés controlado por el régimen, para pedir donaciones dentro y fuera de Birmania para lo que ofreció diferentes cuentas bancarias.

Al impacto del Yagi, procedente del mar de China Meridional, se han sumado las lluvias monzónicas procedentes de la bahía de Bengala.

Birmania se encuentra sumida en un conflicto armado que afecta a gran parte del país, principalmente en la periferia, tras el golpe de Estado militar de 2021, que exacerbó la guerra de guerrillas activa desde hace décadas creando una emergencia humanitaria.

Debido a la crisis, la junta militar se encuentra aislada internacionalmente, salvo por sus relaciones diplomáticas con algunos países como Rusia, China e India.

Millones de personas han sido afectadas por el temporal en el Sudeste Asiático, principalmente en Vietnam golpeado por el tifón Yagi el 7 de septiembre, tras pasar por Filipinas y China, y sus posteriores coletazos que afectaron a Laos, Tailandia y Birmania.

Efe.