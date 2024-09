Justin Timberlake se declaró culpable y deberá hacer tareas comunitarias

Justin Timberlake, de 43 años, admitió este viernes su culpabilidad por conducir borracho, hecho por el cual fue arrestado el pasado 18 de junio.

El cantante, que alcanzó la fama desde el grupo N'Sync, fue arrestado el 18 de junio pasado en Sag Harbor, Nueva York, cuando conducía su vehículo sin respetar las señales de tráfico.

Por su conducción peligrosa, el artista fue detenido por la Policía y, a pesar de haber negado los hechos en ocasiones anteriores, finalmente este viernes Timberlake asumió la responsabilidad en una audiencia que duró apenas 45 minutos.

Al admitir que había consumido alcohol al momento de ser detenido conduciendo su automóvil, el juez Carl Irace le impuso 25 horas de tareas comunitarias, una multa de 500 dólares y la suspensión de su licencia de conducir por 90 días.

Durante la audiencia, Justin Timberlake confesó haber bebido esa noche y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido, afirmando que no había estado a la altura de sus propios valores.

La foto de Justin Timberlake luego de haber sido detenido el pasado 18 de junio. Foto: Policía de Sag Harbor

"Agradezco esta oportunidad para aprender", dijo el cantante y actor, añadiendo que no volvería a cometer el mismo error. El juez, satisfecho con la sinceridad del cantante, le preguntó cómo podía asegurar que no reincidiría, a lo que Timberlake bromeó diciendo que no volvería a ese juzgado, aunque seguiría visitando la ciudad de Sag Harbor.

Desde días anteriores, la prensa ya especulaba que Justin Timberlake aceptaría su culpa, aunque tanto él como su abogado, Edward Burke Jr., lo habían negado. El pasado 2 de agosto, en una vista virtual desde Amberes, el juez ya había dictado la suspensión temporal de su licencia de conducir. Este 13 de septiembre fue la primera vez que el cantanate asistió a la corte de manera presencial, siendo recibido por una multitud de fotógrafos y periodistas.

El incidente que derivó en su arresto ocurrió después de una cena con amigos en un exclusivo hotel de los Hamptons. En la madrugada del 18 de junio, Timberlake fue visto conduciendo de manera errática, lo que llamó la atención de un oficial de policía. Según el informe, el artista no solo se saltó una señal de "Pare", sino que tampoco pudo mantener el coche dentro de su carril. A pesar de que el oficial no reconoció al cantante en un principio, la interacción entre ambos se volvió viral cuando Justin Timberlake, visiblemente molesto, comentó que la situación arruinaría su gira mundial, a lo que el agente respondió: "¿Qué gira?".

Las declaraciones de Justin Timberlake tras admitir su culpabilidad

El cantante se negó a realizar la prueba de alcoholemia y fue detenido, pasando la noche en una celda. Su fotografía de la ficha policial rápidamente circuló en redes sociales, generando innumerables memes y comentarios. Aunque su abogado intentó en varias ocasiones que se desestimaran los cargos, el juez Irace advirtió al letrado que sus declaraciones públicas parecían buscar influir en el caso, amenazándolo incluso con tomar medidas si continuaba hablando con la prensa.

Finalmente, el caso ha llegado a su resolución con la aceptación de culpabilidad por parte de Timberlake, quien deberá cumplir las horas de tareas comunitarias y abonar la multa, mientras su carnet de conducir seguirá inhabilitado por tres meses.