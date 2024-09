Debate presidencial: Kamala Harris se mostró sólida ante un Donald Trump visiblemente ofuscado

El minuto a minuto del debate entre Donald Trump y Kamala Harris

23.46 - Harris: "No compites contra Joe Biden, compites contra mí"

La candidata demócrata Kamala Harris cortó el discurso de Donald Trump, que había cuestionado las políticas de Joe Biden.

"Es importante recordarle al ex presidente: no compites contra Joe Biden, compites contra mí", enfatizó la actual vicepresidenta.

23.33 - La insistencia de Trump sobre su inocencia

Pese a que está imputado por su posible participación en el asalto al Capitolio de 2021, el expresidente Donald Trump insistió que no fue responsable de lo sucedido y acusó a quienes estaban encargados de la seguridad, entre ellas a la entonces líder de la cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



"No tuve nada que ver con eso, aparte de que me pidieron que hiciera un discurso. Dije que creía que iba a ser grande y fui a ver a Nancy Pelosi y a la alcaldesa de Washington", relató.

23.30 - Trump dijo que si gana Harris EEUU será "Venezuela con esteroides"

El candidato republicado Donald Trump aseguró que si la demócrata Kamala Harris gana las elecciones Estados Unidos será "Venezuela con esteroides".

"Ella está destruyendo este país, y si llega a ser presidenta, este país no tiene ninguna posibilidad de éxito, no sólo el éxito terminará siendo Venezuela en esteroides", afirmó.

23.08 - Harris: "La guerra de Gaza debe acabar inmediatamente"

La candidata y vicepresidenta demócrata Kamala Harris aseguró que "la guerra en Gaza debe acabar inmediatamente", ante la consulta sobre el conflicto en Israel.

Si bien Harris, dijo que "Israel tiene derecho a defenderse", consideró que están muriendo inocentes en Gaza.

"Si ella es presidente, Israel no existirá en un plazo de dos años", resaltó Trump.

22.56 - Fuerte cruce por el aborto

El candidato republicano Donald Trump y la postulante demócrata Kamala Harris se cruzaron fuerte en el debate presidencial por el aborto.

El expresidente defendió la sentencia que rechazó el derecho al aborto y dijo que fue posible gracias a "seis valientes jueces del Supremo".

"Todos los expertos juristas querían que los Estados retomaran el poder de decidir. Creo en las excepciones: violación, incesto y la vida de la madre. También Reagan creía en ellas, como el 85% de los republicanos", indicó Trump, y advirtió que los demócratas quieren "ejecutar a los bebés después de nacer".

Por su parte, Harris afirmó que el republicano dice "un montón de mentiras".

22.40 - Trump aseguró que inmigrantes "se comen perros"

El candidato republicano Donald Trump aseguró que inmigrantes de Haití en Springfield, Ohio, robaron mascotas y se las comieron.

"Se comen perros. Me han dicho: 'Han agarrado mi perro y se lo comieron'", resaltó el republicano.

Por su parte, Kamala Harris sostuvo que por esas posiciones "extremas" del expresidente ella tiene el "respaldo de 200 republicanos".

22.34 - Trump afirmó que Harris "no tiene plan de gobierno"

El candidato republicano Donald Trump aseguró que su contrincante Kamala Harris no tiene "un plan de gobierno", y solo copió el del actual presidente Joe Biden.

"No tiene un plan. Copió el plan de Biden, y es como cuatro oraciones... cuatro oraciones que dicen: ‘Oh, intentaremos bajar los impuestos’. No tiene un plan", advirtó Trump.

Por su parte, Harris sostuvo que el expresidente está detrás del Proyecto 2025, un plan de casi mil páginas con propuestas polémicas políticas.

22.29 - Harris inició el debate

La primera pregunta se refirió al costo de vida en los Estados Unidos, ante lo que respondió la vicepresidenta Kamala Harris y afirmó que su propuesta es apoyar a familias y pequeñas empresas, mientras que -dijo- Donald Trump impulsa un recorte de impuesto a "los millonarios y grandes corporaciones".

En ese punto, el republicano negó esa afirmación y afirmó que su idea es colocar aranceles a las importaciones de países extranjeros. Además cuestionó la inflación.

22.18 - Los candidatos se saludaron con un apretón de manos

Los candidatos Kamala Harris y Donald Trump se saludaron con un apretón de manos al ingresar al estudio televisivo en la previa al debate presidencial, luego de que se especulara mucho con si iban a hacerlo o no.

"Hola, soy Kamala Harris", le dijo la postulante demócrata a Trump.

Noticia en desarrollo...